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На Сахалине ищут пропавших в Охотском море рыбаков
На Сахалине ищут пропавших в Охотском море рыбаков - РИА Новости, 16.09.2021
На Сахалине ищут пропавших в Охотском море рыбаков
Спасатели на Сахалине начали поиски двоих мужчин, которые вышли на лодках в Охотское море и не вернулись, сообщает в четверг пресс-служба регионального... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T07:10
2021-09-16T07:10
происшествия
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
охотское море
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен - РИА Новости. Спасатели на Сахалине начали поиски двоих мужчин, которые вышли на лодках в Охотское море и не вернулись, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС России.По данным главка МЧС, в среду двое мужчин вышли в Охотское море через Ныйский залив на двух резиновых лодках и до настоящего времени не вернулись.
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южно-сахалинск
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происшествия, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), охотское море, россия
07:10 16.09.2021
 
На Сахалине ищут пропавших в Охотском море рыбаков

Спасатели на Сахалине ищут двух рыбаков, пропавших в Охотском море

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен - РИА Новости. Спасатели на Сахалине начали поиски двоих мужчин, которые вышли на лодках в Охотское море и не вернулись, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС России.
"Сегодня (в четверг) из Южно-Сахалинска в Ногликский район выехала группа спасателей поисково-спасательного отряда ГУМЧС России по Сахалинской области, состоящая из шести человек и двух единиц техники. Спасатели окажут помощь сотрудникам районного отдела полиции в поисках пропавших людей", - говорится в сообщении.
По данным главка МЧС, в среду двое мужчин вышли в Охотское море через Ныйский залив на двух резиновых лодках и до настоящего времени не вернулись.
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ПроисшествияЮжно-СахалинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Охотское мореРоссия
 
 
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