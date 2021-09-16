https://ria.ru/20210916/rybaki-1750256521.html

На Сахалине ищут пропавших в Охотском море рыбаков

На Сахалине ищут пропавших в Охотском море рыбаков - РИА Новости, 16.09.2021

На Сахалине ищут пропавших в Охотском море рыбаков

Спасатели на Сахалине начали поиски двоих мужчин, которые вышли на лодках в Охотское море и не вернулись, сообщает в четверг пресс-служба регионального... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T07:10

2021-09-16T07:10

2021-09-16T07:10

происшествия

южно-сахалинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

охотское море

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен - РИА Новости. Спасатели на Сахалине начали поиски двоих мужчин, которые вышли на лодках в Охотское море и не вернулись, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС России.По данным главка МЧС, в среду двое мужчин вышли в Охотское море через Ныйский залив на двух резиновых лодках и до настоящего времени не вернулись.

https://ria.ru/20210913/ubiystvo-1749889654.html

южно-сахалинск

охотское море

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), охотское море, россия