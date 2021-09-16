https://ria.ru/20210916/rebenok-1750274094.html
СК начал проверку после смерти ребенка в больнице Батайска
СК начал проверку после смерти ребенка в больнице Батайска - РИА Новости, 16.09.2021
СК начал проверку после смерти ребенка в больнице Батайска
Следователи организовали проверку после смерти трехлетнего мальчика в Центральной городской больнице города Батайска Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:17
2021-09-16T10:17
2021-09-16T10:17
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости. Следователи организовали проверку после смерти трехлетнего мальчика в Центральной городской больнице города Батайска Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Ранее в Telegram-каналах и местных СМИ появилась информация о смерти трехлетнего мальчика в ЦГБ Батайска 14 сентября. Сообщается, что за год это уже вторая смерть ребенка в том же отделении больницы и у того же врача."Четырнадцатого сентября в следственный отдел по городу Батайску СУСК России по Ростовской области поступило сообщение о смерти ребенка 2018 года рождения в ЦГБ Батайска. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что следователи уже назначили необходимые экспертизы, в том числе для оценки качества медицинской помощи.
https://ria.ru/20210527/rebenok-1734477699.html
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происшествия, ростовская область, батайск, россия
СК начал проверку после смерти ребенка в больнице Батайска
СК начал проверку после смерти ребенка в больнице Батайска Ростовской области