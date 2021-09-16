https://ria.ru/20210916/reabilitatsiya-1750398982.html
Власти Липецкой области закупили средства реабилитации для инвалидов
Власти Липецкой области закупили средства реабилитации для инвалидов - РИА Новости, 16.09.2021
Власти Липецкой области закупили средства реабилитации для инвалидов
В Липецкую область поступили технические средства реабилитации для инвалидов, на их закупку из регионального бюджета было выделено 600 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T19:10
2021-09-16T19:10
2021-09-16T19:10
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 сен – РИА Новости. В Липецкую область поступили технические средства реабилитации для инвалидов, на их закупку из регионального бюджета было выделено 600 тысяч рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья поступили в центр проката технических средств реабилитации, созданном при региональном управлении соцзащиты два года назад. Теперь в арсенале центра - более 110 наименований реабилитационного оборудования - от обычных костылей до гидравлических подъёмников, многофункциональных кроватей, велотренажёров и инвалидных кресел с электроприводом.Оборудование будет выдаваться напрокат тем, кто в нем нуждается, но не в состоянии купить. Цена за пользование - символическая. Например, костыли обойдутся всего в 70 копеек в сутки, прогулочная коляска - в 10 рублей. С гражданами заключат договор о передаче оборудование во временное пользование на основании медицинской справки. Срок действия договора – несколько месяцев, при необходимости его продлят.Глава региона сообщил, что с начала года в пункт проката за помощью обратилось более 650 человек. Летом жители региона берут напрокат, в основном, коляски для прогулок. Осенью востребованы ходунки и костыли. В ближайшем будущем из регионального бюджета будут выделены дополнительные средства на закупку велотренажёров и инвалидных кресел.
https://ria.ru/20210914/inklyuziya-1750053067.html
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общество, липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 16 сен – РИА Новости.
В Липецкую область
поступили технические средства реабилитации для инвалидов, на их закупку из регионального бюджета было выделено 600 тысяч рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья поступили в центр проката технических средств реабилитации, созданном при региональном управлении соцзащиты два года назад. Теперь в арсенале центра - более 110 наименований реабилитационного оборудования - от обычных костылей до гидравлических подъёмников, многофункциональных кроватей, велотренажёров и инвалидных кресел с электроприводом.
Оборудование будет выдаваться напрокат тем, кто в нем нуждается, но не в состоянии купить. Цена за пользование - символическая. Например, костыли обойдутся всего в 70 копеек в сутки, прогулочная коляска - в 10 рублей. С гражданами заключат договор о передаче оборудование во временное пользование на основании медицинской справки. Срок действия договора – несколько месяцев, при необходимости его продлят.
"Мы понимаем, что доходы у людей разные, но поддержать их, тем более, оказавшихся в сложной ситуации, наша прямая обязанность", – подчеркнул Артамонов.
Глава региона сообщил, что с начала года в пункт проката за помощью обратилось более 650 человек. Летом жители региона берут напрокат, в основном, коляски для прогулок. Осенью востребованы ходунки и костыли. В ближайшем будущем из регионального бюджета будут выделены дополнительные средства на закупку велотренажёров и инвалидных кресел.