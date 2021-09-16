https://ria.ru/20210916/reabilitatsiya-1750398982.html

Власти Липецкой области закупили средства реабилитации для инвалидов

Власти Липецкой области закупили средства реабилитации для инвалидов - РИА Новости, 16.09.2021

Власти Липецкой области закупили средства реабилитации для инвалидов

В Липецкую область поступили технические средства реабилитации для инвалидов, на их закупку из регионального бюджета было выделено 600 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T19:10

2021-09-16T19:10

2021-09-16T19:10

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750401977_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_991ec67de40bbeb4e87583f2ad9fb093.jpg

ЛИПЕЦК, 16 сен – РИА Новости. В Липецкую область поступили технические средства реабилитации для инвалидов, на их закупку из регионального бюджета было выделено 600 тысяч рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья поступили в центр проката технических средств реабилитации, созданном при региональном управлении соцзащиты два года назад. Теперь в арсенале центра - более 110 наименований реабилитационного оборудования - от обычных костылей до гидравлических подъёмников, многофункциональных кроватей, велотренажёров и инвалидных кресел с электроприводом.Оборудование будет выдаваться напрокат тем, кто в нем нуждается, но не в состоянии купить. Цена за пользование - символическая. Например, костыли обойдутся всего в 70 копеек в сутки, прогулочная коляска - в 10 рублей. С гражданами заключат договор о передаче оборудование во временное пользование на основании медицинской справки. Срок действия договора – несколько месяцев, при необходимости его продлят.Глава региона сообщил, что с начала года в пункт проката за помощью обратилось более 650 человек. Летом жители региона берут напрокат, в основном, коляски для прогулок. Осенью востребованы ходунки и костыли. В ближайшем будущем из регионального бюджета будут выделены дополнительные средства на закупку велотренажёров и инвалидных кресел.

https://ria.ru/20210914/inklyuziya-1750053067.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, липецкая область, игорь артамонов