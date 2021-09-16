https://ria.ru/20210916/putin-1750297274.html

Песков не знает, прививался ли Путин от гриппа

Песков не знает, прививался ли Путин от гриппа - РИА Новости, 16.09.2021

Песков не знает, прививался ли Путин от гриппа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, привился ли российский лидер Владимир Путин от гриппа, но считает, что на изоляции это вряд... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:51

2021-09-16T11:51

2021-09-16T11:51

общество

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, привился ли российский лидер Владимир Путин от гриппа, но считает, что на изоляции это вряд ли нужно.Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении.Он добавил, что сам он традиционно прививается гриппа, но пока еще ждет появление препарата со штаммами этого года.

https://ria.ru/20210916/putin-1750296171.html

россия

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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия