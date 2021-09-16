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Песков не знает, прививался ли Путин от гриппа
Песков не знает, прививался ли Путин от гриппа - РИА Новости, 16.09.2021
Песков не знает, прививался ли Путин от гриппа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, привился ли российский лидер Владимир Путин от гриппа, но считает, что на изоляции это вряд... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:51
2021-09-16T11:51
общество
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, привился ли российский лидер Владимир Путин от гриппа, но считает, что на изоляции это вряд ли нужно.Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении.Он добавил, что сам он традиционно прививается гриппа, но пока еще ждет появление препарата со штаммами этого года.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия
11:51 16.09.2021
 
Песков не знает, прививался ли Путин от гриппа

Пресс-секретарь президента Песков не знает, прививался ли Путин от гриппа

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, привился ли российский лидер Владимир Путин от гриппа, но считает, что на изоляции это вряд ли нужно.
Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении.
"Мне не известно о том, чтобы президент прививался от гриппа, но в любом случае, наверное, будучи контактным, находясь на самоизоляции, вряд ли это то самое время, когда нужно прививаться. Но, в любом случае, в плане превентивных мер, профилактики гриппа врачи делают все, что делать необходимо", - заявил Песков журналистам.
Он добавил, что сам он традиционно прививается гриппа, но пока еще ждет появление препарата со штаммами этого года.
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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