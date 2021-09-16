https://ria.ru/20210916/putin-1750296171.html
Песков рассказал о вспышке COVID-19 в окружении Путина
Песков рассказал о вспышке COVID-19 в окружении Путина - РИА Новости, 16.09.2021
Песков рассказал о вспышке COVID-19 в окружении Путина
Вспышка заболевания коронавирусом в окружении президента РФ Владимира Путина произошла в сентябре, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, при этом он... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:48
2021-09-16T11:48
2021-09-16T12:18
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
владимир путин
дмитрий песков
одкб
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вспышка заболевания коронавирусом в окружении президента РФ Владимира Путина произошла в сентябре, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, при этом он отметил, что ни об одном тяжелом случае болезни ему неизвестно.Ранее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин объяснил свое решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек."Речь идет о сентябре", - сказал журналистам Песков в ответ на вопрос, в какой период времени произошла вспышка заболевания.На вопрос, в какой форме заболевшие переносят коронавирус, Песков ответил, что ему "неизвестно ни об одном тяжелом случае".Он также затруднился назвать процент привитых от коронавируса сотрудников администрации президента."Нет, не могу, не обладаю такой информацией", - сказал Песков в ответ на соответствующую просьбу журналистов.Представитель Кремля пояснил, что в организации и проведении публичных мероприятий с участием главы государства занято много людей, и даже если риск проникновения коронавируса можно снизить до минимума, в условиях пандемии это "исключить на сто процентов практически невозможно".При этом, по его словам, точно определить место, где Путин встретился с зараженным вирусом человеком, невозможно."Они работали вместе в тот день", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210916/putin-1750266482.html
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Путин об отмене визита в Душанбе из-за самоизоляции
Путин рассказал, сколько пробудет на самоизоляции
2021-09-16T11:48
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общество, коронавирус в россии, владимир путин, дмитрий песков, одкб, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:48 16.09.2021 (обновлено: 12:18 16.09.2021)
Песков рассказал о вспышке COVID-19 в окружении Путина
Пресс-секретарь президента Песков рассказал о вспышке COVID-19 в окружении Путина
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Вспышка заболевания коронавирусом в окружении президента РФ Владимира Путина
произошла в сентябре, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков
, при этом он отметил, что ни об одном тяжелом случае болезни ему неизвестно.
Ранее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ
, Путин объяснил свое решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
"Речь идет о сентябре", - сказал журналистам Песков в ответ на вопрос, в какой период времени произошла вспышка заболевания.
На вопрос, в какой форме заболевшие переносят коронавирус, Песков ответил, что ему "неизвестно ни об одном тяжелом случае".
Он также затруднился назвать процент привитых от коронавируса сотрудников администрации президента.
"Нет, не могу, не обладаю такой информацией", - сказал Песков в ответ на соответствующую просьбу журналистов.
"Безусловно, нужен анализ, сам президент говорил, что надо разобраться. Кто-то все равно был инфицирован", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, можно ли ожидать изменение протоколов по обеспечению дополнительной безопасности здоровья президента в связи со вспышкой коронавируса в его окружении.
Представитель Кремля пояснил, что в организации и проведении публичных мероприятий с участием главы государства занято много людей, и даже если риск проникновения коронавируса можно снизить до минимума, в условиях пандемии это "исключить на сто процентов практически невозможно".
При этом, по его словам, точно определить место, где Путин встретился с зараженным вирусом человеком, невозможно.
"Они работали вместе в тот день", - сказал Песков.