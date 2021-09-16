Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/putin-1750296171.html
Песков рассказал о вспышке COVID-19 в окружении Путина
Песков рассказал о вспышке COVID-19 в окружении Путина - РИА Новости, 16.09.2021
Песков рассказал о вспышке COVID-19 в окружении Путина
Вспышка заболевания коронавирусом в окружении президента РФ Владимира Путина произошла в сентябре, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, при этом он... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:48
2021-09-16T12:18
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
владимир путин
дмитрий песков
одкб
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750263911_0:39:3038:1748_1920x0_80_0_0_405a30be98d2179b1ba49645c703d2db.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вспышка заболевания коронавирусом в окружении президента РФ Владимира Путина произошла в сентябре, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, при этом он отметил, что ни об одном тяжелом случае болезни ему неизвестно.Ранее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин объяснил свое решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек."Речь идет о сентябре", - сказал журналистам Песков в ответ на вопрос, в какой период времени произошла вспышка заболевания.На вопрос, в какой форме заболевшие переносят коронавирус, Песков ответил, что ему "неизвестно ни об одном тяжелом случае".Он также затруднился назвать процент привитых от коронавируса сотрудников администрации президента."Нет, не могу, не обладаю такой информацией", - сказал Песков в ответ на соответствующую просьбу журналистов.Представитель Кремля пояснил, что в организации и проведении публичных мероприятий с участием главы государства занято много людей, и даже если риск проникновения коронавируса можно снизить до минимума, в условиях пандемии это "исключить на сто процентов практически невозможно".При этом, по его словам, точно определить место, где Путин встретился с зараженным вирусом человеком, невозможно."Они работали вместе в тот день", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210916/putin-1750266482.html
https://ria.ru/20210915/putin-1750142931.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин об отмене визита в Душанбе из-за самоизоляции
Путин рассказал, сколько пробудет на самоизоляции
2021-09-16T11:48
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750263911_309:0:3038:2047_1920x0_80_0_0_e1890f00079dc526ce745c38c19ad8e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, коронавирус в россии, владимир путин, дмитрий песков, одкб, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:48 16.09.2021 (обновлено: 12:18 16.09.2021)
 
Песков рассказал о вспышке COVID-19 в окружении Путина

Пресс-секретарь президента Песков рассказал о вспышке COVID-19 в окружении Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вспышка заболевания коронавирусом в окружении президента РФ Владимира Путина произошла в сентябре, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, при этом он отметил, что ни об одном тяжелом случае болезни ему неизвестно.
Ранее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин объяснил свое решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 09:29Распространение коронавируса
Путин рассказал, почему решил соблюдать режим самоизоляции
"Речь идет о сентябре", - сказал журналистам Песков в ответ на вопрос, в какой период времени произошла вспышка заболевания.
На вопрос, в какой форме заболевшие переносят коронавирус, Песков ответил, что ему "неизвестно ни об одном тяжелом случае".
Он также затруднился назвать процент привитых от коронавируса сотрудников администрации президента.
"Нет, не могу, не обладаю такой информацией", - сказал Песков в ответ на соответствующую просьбу журналистов.
"Безусловно, нужен анализ, сам президент говорил, что надо разобраться. Кто-то все равно был инфицирован", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, можно ли ожидать изменение протоколов по обеспечению дополнительной безопасности здоровья президента в связи со вспышкой коронавируса в его окружении.
Представитель Кремля пояснил, что в организации и проведении публичных мероприятий с участием главы государства занято много людей, и даже если риск проникновения коронавируса можно снизить до минимума, в условиях пандемии это "исключить на сто процентов практически невозможно".
При этом, по его словам, точно определить место, где Путин встретился с зараженным вирусом человеком, невозможно.
"Они работали вместе в тот день", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 12:35Распространение коронавируса
В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииВладимир ПутинДмитрий ПесковОДКБЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
Лента новостейМолния