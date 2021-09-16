https://ria.ru/20210916/putin-1750260391.html

Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи

Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи - РИА Новости, 16.09.2021

Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи

Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:34

2021-09-16T08:34

2021-09-16T08:34

безопасность

душанбе

владимир путин

одкб

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости.За несколько дней до саммита Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении.Остальные лидеры стран, входящих в объединение, приехали на саммит в Душанбе.

https://ria.ru/20210915/afganistan-1750105730.html

душанбе

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2021

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безопасность, душанбе, владимир путин, одкб