https://ria.ru/20210916/putin-1750260391.html
Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи
Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи - РИА Новости, 16.09.2021
Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи
Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:34
2021-09-16T08:34
2021-09-16T08:34
безопасность
душанбе
владимир путин
одкб
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости.За несколько дней до саммита Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении.Остальные лидеры стран, входящих в объединение, приехали на саммит в Душанбе.
https://ria.ru/20210915/afganistan-1750105730.html
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безопасность, душанбе, владимир путин, одкб
Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи
Президент Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи