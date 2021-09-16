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Стюардессы рассказали о секретных устройствах на борту самолета
Стюардессы рассказали о секретных устройствах на борту самолета - РИА Новости, 16.09.2021
Стюардессы рассказали о секретных устройствах на борту самолета
Бортпроводники различных авиакомпаний рассказали о "скрытых деталях" салона самолета, которые могут не только спасти жизнь в аварийной ситуации, но и помочь во... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:15
2021-09-16T12:15
2021-09-16T12:15
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бортпроводники различных авиакомпаний рассказали о "скрытых деталях" салона самолета, которые могут не только спасти жизнь в аварийной ситуации, но и помочь во время обычного полета, сообщает The Sun.Об этих вещах не знают обычные пассажиры, но они делают полет комфортнее."Скрытый поручень", или рейка, расположен прямо под потолочными шкафчиками. "Если вы когда-нибудь видели бортпроводника, проводящего рукой по потолочному отсеку, то вы были свидетелем того, как он опирался на этот "секретный" поручень", — пишет издание. Он может пригодиться и пассажиру, чтобы не хватиться за подголовники, например, во время внезапной турбулентности.Крошечные отверстия в иллюминаторах помогают регулировать изменяющееся давление воздуха. Самолетное окно — сложная конструкция из трех акриловых слоев, и только средний из них содержит вентиляционный зазор.Крючки на крыльях самолетов нужны для помощи при эвакуации через крыло — к ним привязывают веревки между дверью и надувным трапом. Их используют также для крепления спасательных плотов к самолету.Черные треугольники на стене указывают ракурс, из которого крылья могут быть лучше всего видны персоналу внутри самолета. Благодаря им члены экипажа быстро проверяют положение створок или планок у соответствующего окна.Кнопка зеркала в ванной позволяет открыть шкафчик за ним. Там находятся гигиенические прокладки, салфетки, бумажные пакеты и заправки лосьона для рук.Пепельницы в туалетах самолетов — для безопасности. Курить на борту нельзя, но если кто-то нарушит запрет, то в этой емкости окурок не загорится, он не станет причиной пожара.
https://ria.ru/20210910/styuardessy-1749341211.html
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великобритания, новости - туризм, пассажиры, самолеты, туризм, безопасность, авиация
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Бортпроводники различных авиакомпаний рассказали о "скрытых деталях" салона самолета, которые могут не только спасти жизнь в аварийной ситуации, но и помочь во время обычного полета, сообщает
The Sun.
Об этих вещах не знают обычные пассажиры, но они делают полет комфортнее.
"Скрытый поручень", или рейка, расположен прямо под потолочными шкафчиками. "Если вы когда-нибудь видели бортпроводника, проводящего рукой по потолочному отсеку, то вы были свидетелем того, как он опирался на этот "секретный" поручень", — пишет издание. Он может пригодиться и пассажиру, чтобы не хватиться за подголовники, например, во время внезапной турбулентности.
Крошечные отверстия в иллюминаторах помогают регулировать изменяющееся давление воздуха. Самолетное окно — сложная конструкция из трех акриловых слоев, и только средний из них содержит вентиляционный зазор.
Крючки на крыльях самолетов нужны для помощи при эвакуации через крыло — к ним привязывают веревки между дверью и надувным трапом. Их используют также для крепления спасательных плотов к самолету.
Черные треугольники на стене указывают ракурс, из которого крылья могут быть лучше всего видны персоналу внутри самолета. Благодаря им члены экипажа быстро проверяют положение створок или планок у соответствующего окна.
Кнопка зеркала в ванной позволяет открыть шкафчик за ним. Там находятся гигиенические прокладки, салфетки, бумажные пакеты и заправки лосьона для рук.
Пепельницы в туалетах самолетов — для безопасности. Курить на борту нельзя, но если кто-то нарушит запрет, то в этой емкости окурок не загорится, он не станет причиной пожара.