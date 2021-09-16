Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210916/puteshestviya-1750206757.html
Стюардессы рассказали о секретных устройствах на борту самолета
Стюардессы рассказали о секретных устройствах на борту самолета - РИА Новости, 16.09.2021
Стюардессы рассказали о секретных устройствах на борту самолета
Бортпроводники различных авиакомпаний рассказали о "скрытых деталях" салона самолета, которые могут не только спасти жизнь в аварийной ситуации, но и помочь во... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:15
2021-09-16T12:15
туризм
великобритания
новости - туризм
пассажиры
самолеты
туризм
безопасность
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148762/75/1487627504_0:261:2712:1787_1920x0_80_0_0_7df98acaacdd1a95dba5b1e2c6487b5a.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бортпроводники различных авиакомпаний рассказали о "скрытых деталях" салона самолета, которые могут не только спасти жизнь в аварийной ситуации, но и помочь во время обычного полета, сообщает The Sun.Об этих вещах не знают обычные пассажиры, но они делают полет комфортнее."Скрытый поручень", или рейка, расположен прямо под потолочными шкафчиками. "Если вы когда-нибудь видели бортпроводника, проводящего рукой по потолочному отсеку, то вы были свидетелем того, как он опирался на этот "секретный" поручень", — пишет издание. Он может пригодиться и пассажиру, чтобы не хватиться за подголовники, например, во время внезапной турбулентности.Крошечные отверстия в иллюминаторах помогают регулировать изменяющееся давление воздуха. Самолетное окно — сложная конструкция из трех акриловых слоев, и только средний из них содержит вентиляционный зазор.Крючки на крыльях самолетов нужны для помощи при эвакуации через крыло — к ним привязывают веревки между дверью и надувным трапом. Их используют также для крепления спасательных плотов к самолету.Черные треугольники на стене указывают ракурс, из которого крылья могут быть лучше всего видны персоналу внутри самолета. Благодаря им члены экипажа быстро проверяют положение створок или планок у соответствующего окна.Кнопка зеркала в ванной позволяет открыть шкафчик за ним. Там находятся гигиенические прокладки, салфетки, бумажные пакеты и заправки лосьона для рук.Пепельницы в туалетах самолетов — для безопасности. Курить на борту нельзя, но если кто-то нарушит запрет, то в этой емкости окурок не загорится, он не станет причиной пожара.
https://ria.ru/20210910/styuardessy-1749341211.html
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148762/75/1487627504_0:7:2712:2041_1920x0_80_0_0_d2ebca996622e96524c88d651e5914a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, новости - туризм, пассажиры, самолеты, туризм, безопасность, авиация
12:15 16.09.2021
 

Стюардессы рассказали о секретных устройствах на борту самолета

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница рейса SU 1307 авиакомпании "Аэрофлот" во время подготовки к рейсу в салоне самолета А-321 на стоянке в новосибирском аэропорту Толмачево
Бортпроводница рейса SU 1307 авиакомпании Аэрофлот во время подготовки к рейсу в салоне самолета А-321 на стоянке в новосибирском аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бортпроводники различных авиакомпаний рассказали о "скрытых деталях" салона самолета, которые могут не только спасти жизнь в аварийной ситуации, но и помочь во время обычного полета, сообщает The Sun.
Об этих вещах не знают обычные пассажиры, но они делают полет комфортнее.
"Скрытый поручень", или рейка, расположен прямо под потолочными шкафчиками. "Если вы когда-нибудь видели бортпроводника, проводящего рукой по потолочному отсеку, то вы были свидетелем того, как он опирался на этот "секретный" поручень", — пишет издание. Он может пригодиться и пассажиру, чтобы не хватиться за подголовники, например, во время внезапной турбулентности.
Крошечные отверстия в иллюминаторах помогают регулировать изменяющееся давление воздуха. Самолетное окно — сложная конструкция из трех акриловых слоев, и только средний из них содержит вентиляционный зазор.
Крючки на крыльях самолетов нужны для помощи при эвакуации через крыло — к ним привязывают веревки между дверью и надувным трапом. Их используют также для крепления спасательных плотов к самолету.
Пассажиры поднимаются на борт самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 03:58Туризм
Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
Черные треугольники на стене указывают ракурс, из которого крылья могут быть лучше всего видны персоналу внутри самолета. Благодаря им члены экипажа быстро проверяют положение створок или планок у соответствующего окна.
Кнопка зеркала в ванной позволяет открыть шкафчик за ним. Там находятся гигиенические прокладки, салфетки, бумажные пакеты и заправки лосьона для рук.
Пепельницы в туалетах самолетов — для безопасности. Курить на борту нельзя, но если кто-то нарушит запрет, то в этой емкости окурок не загорится, он не станет причиной пожара.
Женщина на набережной в Греции - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 08:00Туризм
Остров, где целуются два моря. Прогулки по Родосу
 
ТуризмВеликобританияНовости - ТуризмпассажирысамолетыТуризмБезопасностьАвиация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
Лента новостейМолния