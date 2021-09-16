https://ria.ru/20210916/puteshestviya-1750206757.html

Стюардессы рассказали о секретных устройствах на борту самолета

Стюардессы рассказали о секретных устройствах на борту самолета - РИА Новости, 16.09.2021

Стюардессы рассказали о секретных устройствах на борту самолета

Бортпроводники различных авиакомпаний рассказали о "скрытых деталях" салона самолета, которые могут не только спасти жизнь в аварийной ситуации, но и помочь во... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:15

2021-09-16T12:15

2021-09-16T12:15

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бортпроводники различных авиакомпаний рассказали о "скрытых деталях" салона самолета, которые могут не только спасти жизнь в аварийной ситуации, но и помочь во время обычного полета, сообщает The Sun.Об этих вещах не знают обычные пассажиры, но они делают полет комфортнее."Скрытый поручень", или рейка, расположен прямо под потолочными шкафчиками. "Если вы когда-нибудь видели бортпроводника, проводящего рукой по потолочному отсеку, то вы были свидетелем того, как он опирался на этот "секретный" поручень", — пишет издание. Он может пригодиться и пассажиру, чтобы не хватиться за подголовники, например, во время внезапной турбулентности.Крошечные отверстия в иллюминаторах помогают регулировать изменяющееся давление воздуха. Самолетное окно — сложная конструкция из трех акриловых слоев, и только средний из них содержит вентиляционный зазор.Крючки на крыльях самолетов нужны для помощи при эвакуации через крыло — к ним привязывают веревки между дверью и надувным трапом. Их используют также для крепления спасательных плотов к самолету.Черные треугольники на стене указывают ракурс, из которого крылья могут быть лучше всего видны персоналу внутри самолета. Благодаря им члены экипажа быстро проверяют положение створок или планок у соответствующего окна.Кнопка зеркала в ванной позволяет открыть шкафчик за ним. Там находятся гигиенические прокладки, салфетки, бумажные пакеты и заправки лосьона для рук.Пепельницы в туалетах самолетов — для безопасности. Курить на борту нельзя, но если кто-то нарушит запрет, то в этой емкости окурок не загорится, он не станет причиной пожара.

https://ria.ru/20210910/styuardessy-1749341211.html

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

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