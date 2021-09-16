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Пушков раскритиковал европейский сценарий "сдерживания" России
Пушков раскритиковал европейский сценарий "сдерживания" России - РИА Новости, 16.09.2021
Пушков раскритиковал европейский сценарий "сдерживания" России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале доклад Европарламента об ужесточении политики ЕС в отношении России. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:00
2021-09-16T17:31
политика
в мире
алексей пушков
евросоюз
брюссель
европарламент
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале доклад Европарламента об ужесточении политики ЕС в отношении России."Отчего-то говорят, будто стратегия ЕС состоит из "сочетания избирательного диалога и политического сдерживания". Но у ЕС нет избирательного диалога с Россией: был, да весь вышел стараниями противников России. Если кто и поддерживает диалог, то это лидеры отдельных стран — членов ЕС, но никак не Брюссель. Последний доклад Европарламента точно отражает настроения "агрессивного меньшинства" в ЕС, которое, однако, выступает как большинство, прочно захватив контроль над выработкой линии ЕС в отношении России", — написал он.Европейский парламент на пленарной сессии утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. Его поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались — 72.В документе призывают расширить санкции; задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" и противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза"; выработать стратегию максимального снижения зависимости от российских энергоресурсов и поставок металлов; подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов, если их сочтут "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Комментируя доклад, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он может вызывать только сожаление.
https://ria.ru/20210825/lavrov-1747186246.html
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политика, в мире, алексей пушков, евросоюз, брюссель, европарламент, россия
13:00 16.09.2021 (обновлено: 17:31 16.09.2021)
 
Пушков раскритиковал европейский сценарий "сдерживания" России

Сенатор Пушков: доклад ЕП отражает настроения меньшинства по отношению к России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале доклад Европарламента об ужесточении политики ЕС в отношении России.
"Отчего-то говорят, будто стратегия ЕС состоит из "сочетания избирательного диалога и политического сдерживания". Но у ЕС нет избирательного диалога с Россией: был, да весь вышел стараниями противников России. Если кто и поддерживает диалог, то это лидеры отдельных стран — членов ЕС, но никак не Брюссель. Последний доклад Европарламента точно отражает настроения "агрессивного меньшинства" в ЕС, которое, однако, выступает как большинство, прочно захватив контроль над выработкой линии ЕС в отношении России", — написал он.
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Европейский парламент на пленарной сессии утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. Его поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались — 72.
В документе призывают расширить санкции; задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" и противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза"; выработать стратегию максимального снижения зависимости от российских энергоресурсов и поставок металлов; подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов, если их сочтут "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Комментируя доклад, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он может вызывать только сожаление.
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