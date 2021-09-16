Псаки заявила, что США не ищут холодной войны с Китаем
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США не стремятся развязать холодную войну с Китаем
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не ищут холодной войны с Китаем на фоне создания военного альянса с Австралией и Британией.
"Нет", - ответила она на вопрос о том, "хочет ли президент Байден эскалации напряженности отношений с Китаем до состояния холодной войны?".
Ранее на фоне объявления США, Австралией и Великобританией новой формы партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Пекин упрекнул Вашингтон в сохранении "менталитета холодной войны" и указал, что для продолжения отношений от этого стоит отказаться. МИД КНР считает, что трехстороннее соглашение угрожает миру и стабильности в регионе, а также провоцирует гонку вооружений.
"Объявленное вчера партнерство не против какой-либо страны", - повторила на это Псаки позицию США. По ее словам, Вашингтон "не хочет конфликта с КНР".
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон ранее заявил, что Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса.
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