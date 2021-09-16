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Псаки заявила, что США не ищут холодной войны с Китаем
Псаки заявила, что США не ищут холодной войны с Китаем - РИА Новости, 16.09.2021
Псаки заявила, что США не ищут холодной войны с Китаем
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не ищут холодной войны с Китаем на фоне создания военного альянса с Австралией и Британией. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T22:25
2021-09-16T22:25
в мире
сша
вашингтон (город)
китай
джо байден
мид кнр
борис джонсон
скотт моррисон
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не ищут холодной войны с Китаем на фоне создания военного альянса с Австралией и Британией."Нет", - ответила она на вопрос о том, "хочет ли президент Байден эскалации напряженности отношений с Китаем до состояния холодной войны?".Ранее на фоне объявления США, Австралией и Великобританией новой формы партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Пекин упрекнул Вашингтон в сохранении "менталитета холодной войны" и указал, что для продолжения отношений от этого стоит отказаться. МИД КНР считает, что трехстороннее соглашение угрожает миру и стабильности в регионе, а также провоцирует гонку вооружений."Объявленное вчера партнерство не против какой-либо страны", - повторила на это Псаки позицию США. По ее словам, Вашингтон "не хочет конфликта с КНР".В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон ранее заявил, что Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса.
https://ria.ru/20210916/pentagon-1750418934.html
https://ria.ru/20210916/konets-1750406186.html
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вашингтон (город)
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в мире, сша, вашингтон (город), китай, джо байден, мид кнр, борис джонсон, скотт моррисон
22:25 16.09.2021
 
Псаки заявила, что США не ищут холодной войны с Китаем

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США не стремятся развязать холодную войну с Китаем

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не ищут холодной войны с Китаем на фоне создания военного альянса с Австралией и Британией.
"Нет", - ответила она на вопрос о том, "хочет ли президент Байден эскалации напряженности отношений с Китаем до состояния холодной войны?".
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Ранее на фоне объявления США, Австралией и Великобританией новой формы партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Пекин упрекнул Вашингтон в сохранении "менталитета холодной войны" и указал, что для продолжения отношений от этого стоит отказаться. МИД КНР считает, что трехстороннее соглашение угрожает миру и стабильности в регионе, а также провоцирует гонку вооружений.
"Объявленное вчера партнерство не против какой-либо страны", - повторила на это Псаки позицию США. По ее словам, Вашингтон "не хочет конфликта с КНР".
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон ранее заявил, что Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 19:31
Трамп предупредил о конце США через три года
 
В миреСШАВашингтон (город)КитайДжо БайденМИД КНРБорис ДжонсонСкотт Моррисон
 
 
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