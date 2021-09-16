https://ria.ru/20210916/programma-1750350863.html

Опубликована программа Российской энергетической недели

Опубликована программа Российской энергетической недели - РИА Новости, 16.09.2021

Опубликована программа Российской энергетической недели

На официальном сайте международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) опубликована архитектура программы, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:28

2021-09-16T16:28

2021-09-16T18:05

александр новак

правительство г. москвы

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

антон кобяков

фонд "росконгресс"

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На официальном сайте международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) опубликована архитектура программы, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс. В рамках Форума состоится более 30 деловых мероприятий по шести направлениям: "Экономика и рынок: новые сценарии", "Цифровая трансформация", "Климатическая повестка", "Новые технологические решения", "Новая регуляторика в энергетике", "Кадровый потенциал ТЭК". Кроме того, в рамках программы состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии "Глобальная энергия". 15 октября состоятся мероприятия традиционного молодежного дня РЭН-2021.В этом году программа Форума охватывает острые и актуальные вопросы отечественного и глобального энергетических рынков. Приоритетное внимание будет уделено климатической повестке. Лидеры мировых энергетических компаний, эксперты рынка, представители международного научного сообщества обсудят стратегии развития международных рынков энергоресурсов и обсудят будущее отрасли в эпоху энергоперехода.Еще одной важной темой станет цифровизация отрасли энергетики. Эксперты обсудят как обеспечить безопасность информационной инфраструктуры от киберугроз в условиях цифровой трансформации, а также использование Big Data в промышленности и его перспективы. Кроме того, участники дискуссий обсудят ошибки и вызовы цифровой трансформации угольной промышленности, сфокусируются на актуальных трендах в условиях новой цифровой реальности.В рамках Российской энергетической недели – 2021 состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии "Глобальная энергия" этого года. В заключительный день Форума пройдет Молодежный день – традиционная встреча молодых представителей ТЭК с лидерами бизнеса. Молодые специалисты, учащиеся российских и зарубежных энергетических вузов смогут лично задать вопросы профессионалам отрасли, руководителям предприятий, а также презентовать инициативы и результаты своей работы.Организаторами Российской энергетической недели – 2021 являются министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и Правительство Москвы.

https://ria.ru/20191002/1559275024.html

https://ria.ru/20191002/1559349740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, правительство г. москвы, министерство энергетики рф (минэнерго россии), антон кобяков, фонд "росконгресс", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021