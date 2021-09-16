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Опубликована программа Российской энергетической недели
Опубликована программа Российской энергетической недели - РИА Новости, 16.09.2021
Опубликована программа Российской энергетической недели
На официальном сайте международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) опубликована архитектура программы, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:28
2021-09-16T18:05
александр новак
правительство г. москвы
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
антон кобяков
фонд "росконгресс"
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На официальном сайте международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) опубликована архитектура программы, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс. В рамках Форума состоится более 30 деловых мероприятий по шести направлениям: "Экономика и рынок: новые сценарии", "Цифровая трансформация", "Климатическая повестка", "Новые технологические решения", "Новая регуляторика в энергетике", "Кадровый потенциал ТЭК". Кроме того, в рамках программы состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии "Глобальная энергия". 15 октября состоятся мероприятия традиционного молодежного дня РЭН-2021.В этом году программа Форума охватывает острые и актуальные вопросы отечественного и глобального энергетических рынков. Приоритетное внимание будет уделено климатической повестке. Лидеры мировых энергетических компаний, эксперты рынка, представители международного научного сообщества обсудят стратегии развития международных рынков энергоресурсов и обсудят будущее отрасли в эпоху энергоперехода.Еще одной важной темой станет цифровизация отрасли энергетики. Эксперты обсудят как обеспечить безопасность информационной инфраструктуры от киберугроз в условиях цифровой трансформации, а также использование Big Data в промышленности и его перспективы. Кроме того, участники дискуссий обсудят ошибки и вызовы цифровой трансформации угольной промышленности, сфокусируются на актуальных трендах в условиях новой цифровой реальности.В рамках Российской энергетической недели – 2021 состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии "Глобальная энергия" этого года. В заключительный день Форума пройдет Молодежный день – традиционная встреча молодых представителей ТЭК с лидерами бизнеса. Молодые специалисты, учащиеся российских и зарубежных энергетических вузов смогут лично задать вопросы профессионалам отрасли, руководителям предприятий, а также презентовать инициативы и результаты своей работы.Организаторами Российской энергетической недели – 2021 являются министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и Правительство Москвы.
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александр новак, правительство г. москвы, министерство энергетики рф (минэнерго россии), антон кобяков, фонд "росконгресс", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
16:28 16.09.2021 (обновлено: 18:05 16.09.2021)
 

Опубликована программа Российской энергетической недели

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастники форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Участники форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На официальном сайте международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) опубликована архитектура программы, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс. В рамках Форума состоится более 30 деловых мероприятий по шести направлениям: "Экономика и рынок: новые сценарии", "Цифровая трансформация", "Климатическая повестка", "Новые технологические решения", "Новая регуляторика в энергетике", "Кадровый потенциал ТЭК". Кроме того, в рамках программы состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии "Глобальная энергия". 15 октября состоятся мероприятия традиционного молодежного дня РЭН-2021.
"Российская энергетическая неделя – это одно из главных мировых событий в сфере энергетики. После перерыва в прошлом году мы вновь объединяем лидеров отрасли и экспертов на одной дискуссионной площадке. Одной из центральных тем станет изменение климата, „зеленая“ энергетика и переход на новые высокоэкологичные виды топлива. Также внимание будет уделено кадровому потенциалу в отрасли, ее цифровизации и перспективам развития энергетического рынка. Убежден, что дискуссии, которые пройдут на этом Форуме, позволят привлечь дополнительное внимание общественности к актуальным вопросам сферы ТЭК", – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков.
В этом году программа Форума охватывает острые и актуальные вопросы отечественного и глобального энергетических рынков. Приоритетное внимание будет уделено климатической повестке. Лидеры мировых энергетических компаний, эксперты рынка, представители международного научного сообщества обсудят стратегии развития международных рынков энергоресурсов и обсудят будущее отрасли в эпоху энергоперехода.
Участники форума Российская энергетическая неделя. 4 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.10.2019
2 октября 2019, 03:29
Международный форум "Российская энергетическая неделя"
Еще одной важной темой станет цифровизация отрасли энергетики. Эксперты обсудят как обеспечить безопасность информационной инфраструктуры от киберугроз в условиях цифровой трансформации, а также использование Big Data в промышленности и его перспективы. Кроме того, участники дискуссий обсудят ошибки и вызовы цифровой трансформации угольной промышленности, сфокусируются на актуальных трендах в условиях новой цифровой реальности.
"Российская энергетическая неделя всего за несколько лет стала одной из ключевых международных площадок для обсуждения самых актуальных тенденций развития современного ТЭК. Мероприятие неизменно проходит на самом высоком уровне с участием лидеров стран, правительств, руководителей крупнейших мировых компаний энергетической отрасли. Центральной темой РЭН-2021 станет развитие мирового ТЭК в контексте климатической повестки, цифровизации, изменения структуры рынка. Уверен, Форум положит начало взаимовыгодного сотрудничества между странами и компаниями энергетической сферы по целому ряду стратегических направлений", – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.
В рамках Российской энергетической недели – 2021 состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии "Глобальная энергия" этого года. В заключительный день Форума пройдет Молодежный день – традиционная встреча молодых представителей ТЭК с лидерами бизнеса. Молодые специалисты, учащиеся российских и зарубежных энергетических вузов смогут лично задать вопросы профессионалам отрасли, руководителям предприятий, а также презентовать инициативы и результаты своей работы.
Организаторами Российской энергетической недели – 2021 являются министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и Правительство Москвы.
LIVE: Владимир Путин на форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 02.10.2019
2 октября 2019, 14:13
Выступление Владимира Путина на форуме "Российская энергетическая неделя"
 
Александр НовакПравительство г. МосквыМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Антон КобяковФонд "Росконгресс"Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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