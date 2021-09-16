https://ria.ru/20210916/proektoriya-1750355123.html

Форум профориентации "Проектория" пройдет 21-23 сентября в Ярославле

Форум профориентации "Проектория" пройдет 21-23 сентября в Ярославле - РИА Новости, 16.09.2021

Форум профориентации "Проектория" пройдет 21-23 сентября в Ярославле

Всероссийский форум профориентации "Проектория", где школьники и педагоги смогут узнать о профессиях будущего и реальных запросах рынка труда, пройдет 21-23... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:16

2021-09-16T16:16

2021-09-16T16:16

образование - общество

ярославль

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

роспатриотцентр

роспатриотцентр росмолодежи

ано "национальные приоритеты"

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Всероссийский форум профориентации "Проектория", где школьники и педагоги смогут узнать о профессиях будущего и реальных запросах рынка труда, пройдет 21-23 сентября в Ярославле, сообщают организаторы форума.В очной программе "Проектории" примут участие 400 школьников и сто педагогов, еще более 5 тысяч участников подключатся к работе в дистанционном режиме.В программе более 30 мероприятий: профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры и викторины. Часть из них пройдет в интерактивном формате.Также участников ждет шоу — танцевальный баттл роботов "Робобаттл". Команды школьников самостоятельно соберут роботов-аватаров и научатся ими управлять с помощью экзоскелета.В последний день форума пройдет презентация онлайн-платформы "ПроекториУМ", где каждый школьник сможет выбрать проектную задачу, создать команду, получить поддержку экспертов, побороться за грант и реализовать проект с возможностью его внедрения в компании-партнере.Экспертами и наставниками на форуме выступят руководители крупнейших отечественных инновационных компаний, в том числе ОАО "РЖД", ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", а также институтов развития и общественных организаций, преподаватели Московского педагогического государственного университета и других ведущих вузов.Форум "Проектория" проводится с 2013 года в рамках нацпроекта "Образование". Организаторами выступают министерство просвещения РФ, правительство Ярославской области, АНО "Национальные приоритеты", Роспатриотцентр, Росмолодежь и АНО "Большая перемена".

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/natsproekt-1745471553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, ярославль, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), роспатриотцентр, роспатриотцентр росмолодежи, ано "национальные приоритеты"