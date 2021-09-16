Форум профориентации "Проектория" пройдет 21-23 сентября в Ярославле
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Всероссийский форум профориентации "Проектория", где школьники и педагоги смогут узнать о профессиях будущего и реальных запросах рынка труда, пройдет 21-23 сентября в Ярославле, сообщают организаторы форума.
В очной программе "Проектории" примут участие 400 школьников и сто педагогов, еще более 5 тысяч участников подключатся к работе в дистанционном режиме.
"Главная задача форума — помочь школьникам найти себя в стремительно меняющемся мире цифровой экономики и узнать, какие навыки будут востребованы для успешной карьеры уже завтра. В этом году темой форума станет развитие навыков проектного менеджмента: школьники должны будут собрать команду, разработать и представить решение одной из актуальных для Ярославской области задач", - говорится в сообщении.
В программе более 30 мероприятий: профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры и викторины. Часть из них пройдет в интерактивном формате.
Также участников ждет шоу — танцевальный баттл роботов "Робобаттл". Команды школьников самостоятельно соберут роботов-аватаров и научатся ими управлять с помощью экзоскелета.
В последний день форума пройдет презентация онлайн-платформы "ПроекториУМ", где каждый школьник сможет выбрать проектную задачу, создать команду, получить поддержку экспертов, побороться за грант и реализовать проект с возможностью его внедрения в компании-партнере.
Экспертами и наставниками на форуме выступят руководители крупнейших отечественных инновационных компаний, в том числе ОАО "РЖД", ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", а также институтов развития и общественных организаций, преподаватели Московского педагогического государственного университета и других ведущих вузов.
Форум "Проектория" проводится с 2013 года в рамках нацпроекта "Образование". Организаторами выступают министерство просвещения РФ, правительство Ярославской области, АНО "Национальные приоритеты", Роспатриотцентр, Росмолодежь и АНО "Большая перемена".
"Сегодня школьники, в соответствии с новым образовательным стандартом, должны не только освоить материал и успешно сдать ЕГЭ, но и в выпускных классах выбрать тему проектной работы и этот проект реализовать. Форум "Проектория" позволит школьникам глубоко погрузиться в выбранную тему и оценить правильность выбора своего будущего профессионального направления. Это уникальная возможность", — приводится в сообщении комментарий директора Роспатриотцентра, координатора проекта "Большая перемена" Наталии Мандровой.