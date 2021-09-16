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Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет - РИА Новости, 16.09.2021
Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That рассказала о продуктах, от которых нужно отказаться после 30 лет. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T05:25
2021-09-16T05:25
общество
еда
здоровье
дана ли смит
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That рассказала о продуктах, от которых нужно отказаться после 30 лет.В первую очередь, автор советует перестать есть ароматизированный йогурт, в котором содержится столько же сахара, сколько в креманке мороженого. Это правило распространяется на пирожные, кексы и лепешки на завтрак.Публицист также включили в список запрещенных после 30 лет следующие продукты:Наконец, обозреватель призвала отказаться от коктейлей и пива, поскольку алкоголь может стать причиной бессонницы, приводящей к тяге к еде на следующий день. Кроме того, со временем кожа теряет эластичность, и появляются морщины.Дана Ли Смит заключила, что исключение из рациона этих продуктов позволит человеку стареть "изящно", а также остаться в хорошей форме.
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общество, еда, здоровье, дана ли смит
05:25 16.09.2021
 
Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Портал Eat This, Not That назвал продукты, которые нельзя есть после 30 лет

© Fotolia / lisa870Картофельные чипсы
Картофельные чипсы - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Fotolia / lisa870
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That рассказала о продуктах, от которых нужно отказаться после 30 лет.
В первую очередь, автор советует перестать есть ароматизированный йогурт, в котором содержится столько же сахара, сколько в креманке мороженого. Это правило распространяется на пирожные, кексы и лепешки на завтрак.

"Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе", — отметила Смит.

Публицист также включили в список запрещенных после 30 лет следующие продукты:
  • Мясо с хрустящей корочкой;
  • Соевый и сырные соусы;
  • Салями и хот-доги;
  • Чипсы;
  • Маргарин;
  • Бекон;
  • Рогалики и белый хлеб;
  • Продукты, содержащие пестициды;
  • Кофе со льдом, а также мороженое с кофеином;
  • Вегетарианские бургеры;
  • Консервированные фрукты.
Наконец, обозреватель призвала отказаться от коктейлей и пива, поскольку алкоголь может стать причиной бессонницы, приводящей к тяге к еде на следующий день. Кроме того, со временем кожа теряет эластичность, и появляются морщины.
Дана Ли Смит заключила, что исключение из рациона этих продуктов позволит человеку стареть "изящно", а также остаться в хорошей форме.
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