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Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет - РИА Новости, 16.09.2021
Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That рассказала о продуктах, от которых нужно отказаться после 30 лет. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T05:25
2021-09-16T05:25
2021-09-16T05:25
общество
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здоровье
дана ли смит
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That рассказала о продуктах, от которых нужно отказаться после 30 лет.В первую очередь, автор советует перестать есть ароматизированный йогурт, в котором содержится столько же сахара, сколько в креманке мороженого. Это правило распространяется на пирожные, кексы и лепешки на завтрак.Публицист также включили в список запрещенных после 30 лет следующие продукты:Наконец, обозреватель призвала отказаться от коктейлей и пива, поскольку алкоголь может стать причиной бессонницы, приводящей к тяге к еде на следующий день. Кроме того, со временем кожа теряет эластичность, и появляются морщины.Дана Ли Смит заключила, что исключение из рациона этих продуктов позволит человеку стареть "изящно", а также остаться в хорошей форме.
https://rsport.ria.ru/20210910/produkty-1749487970.html
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общество, еда, здоровье, дана ли смит
Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Портал Eat This, Not That назвал продукты, которые нельзя есть после 30 лет
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That
рассказала о продуктах
, от которых нужно отказаться после 30 лет.
В первую очередь, автор советует перестать есть ароматизированный йогурт, в котором содержится столько же сахара, сколько в креманке мороженого. Это правило распространяется на пирожные, кексы и лепешки на завтрак.
"Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе", — отметила Смит.
Публицист также включили в список запрещенных после 30 лет следующие продукты:
—Мясо с хрустящей корочкой;
—Соевый и сырные соусы;
—Салями и хот-доги;
—Чипсы;
—Маргарин;
—Бекон;
—Рогалики и белый хлеб;
—Продукты, содержащие пестициды;
—Кофе со льдом, а также мороженое с кофеином;
—Вегетарианские бургеры;
—Консервированные фрукты.
Наконец, обозреватель призвала отказаться от коктейлей и пива, поскольку алкоголь может стать причиной бессонницы, приводящей к тяге к еде на следующий день. Кроме того, со временем кожа теряет эластичность, и появляются морщины.
Дана Ли Смит заключила, что исключение из рациона этих продуктов позволит человеку стареть "изящно", а также остаться в хорошей форме.