https://ria.ru/20210916/produkty-1750254899.html

Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет - РИА Новости, 16.09.2021

Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That рассказала о продуктах, от которых нужно отказаться после 30 лет. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T05:25

2021-09-16T05:25

2021-09-16T05:25

общество

еда

здоровье

дана ли смит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/137018/27/1370182723_0:199:2000:1324_1920x0_80_0_0_d05da8c427ce63cad8e555b7d5caeb54.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That рассказала о продуктах, от которых нужно отказаться после 30 лет.В первую очередь, автор советует перестать есть ароматизированный йогурт, в котором содержится столько же сахара, сколько в креманке мороженого. Это правило распространяется на пирожные, кексы и лепешки на завтрак.Публицист также включили в список запрещенных после 30 лет следующие продукты:Наконец, обозреватель призвала отказаться от коктейлей и пива, поскольку алкоголь может стать причиной бессонницы, приводящей к тяге к еде на следующий день. Кроме того, со временем кожа теряет эластичность, и появляются морщины.Дана Ли Смит заключила, что исключение из рациона этих продуктов позволит человеку стареть "изящно", а также остаться в хорошей форме.

https://rsport.ria.ru/20210910/produkty-1749487970.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, еда, здоровье, дана ли смит