16:03 16.09.2021 (обновлено: 18:03 17.09.2021)
Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено в следующем году, сообщил в четверг руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщалось, что стартовал прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы. Принять участие могут образовательные учреждения, проектировщики, журналисты, общественные организации и бизнес-сообщество. Премия в области охраны окружающей среды предусматривает четыре номинации: лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий, лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект, лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы и лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений.
Глава департамента отметил, что с каждым годом растет популярность конкурса.
"В следующем году мы планируем увеличить объём призового фонда и количество номинаций. Концентрировать внимание будем на решении конкретных вопросов в области климата, цифровизации экологических решений, обращения с отходами и другие. Четыре номинации - уже маловато... Ещё от 4 до 6 номинаций прибавим. Сейчас активно над этим работаем", - сказал Кульбачевский.