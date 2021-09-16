https://ria.ru/20210916/premiya-1750587924.html

Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено

Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено - РИА Новости, 17.09.2021

Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено

Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено в следующем году, сообщил в четверг руководитель столичного департамента... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-16T16:03

2021-09-16T16:03

2021-09-17T18:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено в следующем году, сообщил в четверг руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщалось, что стартовал прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы. Принять участие могут образовательные учреждения, проектировщики, журналисты, общественные организации и бизнес-сообщество. Премия в области охраны окружающей среды предусматривает четыре номинации: лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий, лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект, лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы и лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений.Глава департамента отметил, что с каждым годом растет популярность конкурса.

https://ria.ru/20210719/ekologiya-1742208776.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы