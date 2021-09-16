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Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено
Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено - РИА Новости, 17.09.2021
Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено
Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено в следующем году, сообщил в четверг руководитель столичного департамента... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-16T16:03
2021-09-17T18:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено в следующем году, сообщил в четверг руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщалось, что стартовал прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы. Принять участие могут образовательные учреждения, проектировщики, журналисты, общественные организации и бизнес-сообщество. Премия в области охраны окружающей среды предусматривает четыре номинации: лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий, лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект, лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы и лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений.Глава департамента отметил, что с каждым годом растет популярность конкурса.
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москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы
16:03 16.09.2021 (обновлено: 18:03 17.09.2021)
 

Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Число номинаций экологической премии правительства Москвы будет увеличено в следующем году, сообщил в четверг руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщалось, что стартовал прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы. Принять участие могут образовательные учреждения, проектировщики, журналисты, общественные организации и бизнес-сообщество. Премия в области охраны окружающей среды предусматривает четыре номинации: лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий, лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект, лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы и лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений.
Глава департамента отметил, что с каждым годом растет популярность конкурса.
"В следующем году мы планируем увеличить объём призового фонда и количество номинаций. Концентрировать внимание будем на решении конкретных вопросов в области климата, цифровизации экологических решений, обращения с отходами и другие. Четыре номинации - уже маловато... Ещё от 4 до 6 номинаций прибавим. Сейчас активно над этим работаем", - сказал Кульбачевский.
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон КульбачевскийГородское хозяйство Москвы
 
 
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