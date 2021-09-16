https://ria.ru/20210916/pokhorony-1750384036.html

В Австралии арестовали участников "слишком людных" похорон

В Австралии арестовали участников "слишком людных" похорон - РИА Новости, 16.09.2021

В Австралии арестовали участников "слишком людных" похорон

Полиция Австралии арестовала четырех человек на похоронах на кладбище в Сиднее за превышение дозволенного числа участников из-за COVID-19, сообщил в четверг... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:43

2021-09-16T17:43

2021-09-16T17:43

в мире

сидней

австралия

новый южный уэльс

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Полиция Австралии арестовала четырех человек на похоронах на кладбище в Сиднее за превышение дозволенного числа участников из-за COVID-19, сообщил в четверг телеканал АВС.В связи с распространением коронавируса в штате Новый Южный Уэльс разрешено участие в похоронах на кладбищах не более 10 человек - самых близких родственников. В данном случае, как отмечает ABC, в полицию поступил сигнал о присутствии на кладбище Руквуд в общей сложности от 80 до 100 человек на трех похоронах одновременно.По данным полиции, спецназ из четырех участков был направлен на кладбище для разгона собравшихся. Большинство по требованию полиции покинули кладбище, но четверых арестовали за неподчинение. Троих из них оштрафовали, а еще один обвинен в попытках оскорблять полицейских и угрожать им.

https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591350956.html

сидней

австралия

новый южный уэльс

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в мире, сидней, австралия, новый южный уэльс