https://ria.ru/20210916/pokhorony-1750361239.html
Генерала Казанцева похоронили в Краснодаре
Генерала Казанцева похоронили в Краснодаре - РИА Новости, 16.09.2021
Генерала Казанцева похоронили в Краснодаре
Герой России генерал Виктор Казанцев похоронен в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:23
2021-09-16T16:23
2021-09-16T16:23
общество
краснодар
первая чеченская война (1994-1996)
вторая чеченская война (1999-2009)
южный военный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749956181_0:441:2666:1941_1920x0_80_0_0_d7f23537fde77bd7b187018027df51a0.jpg
КРАСНОДАР, 16 сен – РИА Новости. Герой России генерал Виктор Казанцев похоронен в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев, боровшийся с терроризмом в Дагестане и Чечне, скончался во вторник утром в Краснодаре после продолжительной болезни. В четверг в Екатерининском кафедральном соборе кубанской столицы прошло прощание с ним. Сообщалось, что Казанцева похоронят на центральном городском кладбище."Похороны состоялись", - сообщили в пресс-службе ЮВО.В 2000-2004 годах Казанцев занимал пост первого полпреда президента РФ в Южном федеральном округе. В 1999 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации, в 2000 году он стал генералом армии. Казанцев был награжден орденом "За военные заслуги", советскими орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалями, в том числе "За боевые заслуги".
https://ria.ru/20210914/soboleznovaniya-1750017663.html
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749956181_0:47:2666:2047_1920x0_80_0_0_43161c0f4ef6c26251d4d751b1244674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодар, первая чеченская война (1994-1996), вторая чеченская война (1999-2009), южный военный округ, россия
Генерала Казанцева похоронили в Краснодаре
Героя России генерала Виктора Казанцева похоронили на центральном кладбище Краснодара