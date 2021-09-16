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Генерала Казанцева похоронили в Краснодаре
Генерала Казанцева похоронили в Краснодаре - РИА Новости, 16.09.2021
Генерала Казанцева похоронили в Краснодаре
Герой России генерал Виктор Казанцев похоронен в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:23
2021-09-16T16:23
общество
краснодар
первая чеченская война (1994-1996)
вторая чеченская война (1999-2009)
южный военный округ
россия
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КРАСНОДАР, 16 сен – РИА Новости. Герой России генерал Виктор Казанцев похоронен в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев, боровшийся с терроризмом в Дагестане и Чечне, скончался во вторник утром в Краснодаре после продолжительной болезни. В четверг в Екатерининском кафедральном соборе кубанской столицы прошло прощание с ним. Сообщалось, что Казанцева похоронят на центральном городском кладбище."Похороны состоялись", - сообщили в пресс-службе ЮВО.В 2000-2004 годах Казанцев занимал пост первого полпреда президента РФ в Южном федеральном округе. В 1999 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации, в 2000 году он стал генералом армии. Казанцев был награжден орденом "За военные заслуги", советскими орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалями, в том числе "За боевые заслуги".
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общество, краснодар, первая чеченская война (1994-1996), вторая чеченская война (1999-2009), южный военный округ, россия
16:23 16.09.2021
 
Генерала Казанцева похоронили в Краснодаре

Героя России генерала Виктора Казанцева похоронили на центральном кладбище Краснодара

© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в фотобанкВиктор Казанцев
Виктор Казанцев - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Виталий Савельев
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КРАСНОДАР, 16 сен – РИА Новости. Герой России генерал Виктор Казанцев похоронен в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.
Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев, боровшийся с терроризмом в Дагестане и Чечне, скончался во вторник утром в Краснодаре после продолжительной болезни. В четверг в Екатерининском кафедральном соборе кубанской столицы прошло прощание с ним. Сообщалось, что Казанцева похоронят на центральном городском кладбище.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 14:55
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Казанцева
"Похороны состоялись", - сообщили в пресс-службе ЮВО.
В 2000-2004 годах Казанцев занимал пост первого полпреда президента РФ в Южном федеральном округе. В 1999 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации, в 2000 году он стал генералом армии. Казанцев был награжден орденом "За военные заслуги", советскими орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалями, в том числе "За боевые заслуги".
 
ОбществоКраснодарПервая чеченская война (1994-1996)Вторая чеченская война (1999-2009)Южный военный округРоссия
 
 
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