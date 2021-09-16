https://ria.ru/20210916/pokhorony-1750361239.html

Генерала Казанцева похоронили в Краснодаре

Генерала Казанцева похоронили в Краснодаре - РИА Новости, 16.09.2021

Генерала Казанцева похоронили в Краснодаре

Герой России генерал Виктор Казанцев похоронен в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:23

2021-09-16T16:23

2021-09-16T16:23

общество

краснодар

первая чеченская война (1994-1996)

вторая чеченская война (1999-2009)

южный военный округ

россия

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КРАСНОДАР, 16 сен – РИА Новости. Герой России генерал Виктор Казанцев похоронен в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев, боровшийся с терроризмом в Дагестане и Чечне, скончался во вторник утром в Краснодаре после продолжительной болезни. В четверг в Екатерининском кафедральном соборе кубанской столицы прошло прощание с ним. Сообщалось, что Казанцева похоронят на центральном городском кладбище."Похороны состоялись", - сообщили в пресс-службе ЮВО.В 2000-2004 годах Казанцев занимал пост первого полпреда президента РФ в Южном федеральном округе. В 1999 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации, в 2000 году он стал генералом армии. Казанцев был награжден орденом "За военные заслуги", советскими орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалями, в том числе "За боевые заслуги".

https://ria.ru/20210914/soboleznovaniya-1750017663.html

краснодар

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2021

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общество, краснодар, первая чеченская война (1994-1996), вторая чеченская война (1999-2009), южный военный округ, россия