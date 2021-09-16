https://ria.ru/20210916/pogoda-1750258300.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.09.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Небольшой дождь, больше похожий на морось, и до плюс 11 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:01

2021-09-16T08:01

2021-09-16T08:01

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Небольшой дождь, больше похожий на морось, и до плюс 11 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, такие показатели на пять градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210502/livni-1730921066.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, евгений тишковец, погода