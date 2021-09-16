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Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Небольшой дождь, больше похожий на морось, и до плюс 11 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 16.09.2021
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общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Небольшой дождь, больше похожий на морось, и до плюс 11 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, такие показатели на пять градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
08:01 16.09.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Специалист центра "Фобос" Тишковец: в Москве ожидается небольшой дождь и до плюс 11

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Небольшой дождь, больше похожий на морось, и до плюс 11 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в Москве сегодня обусловится слабым влиянием высокой ложбины циклона. Ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой дождь, больше похожий на морось. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура сегодня составит плюс 9-11, по области плюс 7-12", — сообщил Тишковец.
По словам синоптика, такие показатели на пять градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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