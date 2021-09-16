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Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Небольшой дождь, больше похожий на морось, и до плюс 11 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:01
2021-09-16T08:01
2021-09-16T08:01
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Небольшой дождь, больше похожий на морось, и до плюс 11 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, такие показатели на пять градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Специалист центра "Фобос" Тишковец: в Москве ожидается небольшой дождь и до плюс 11