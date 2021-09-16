Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210916/ploschadka-1750586140.html
Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве
Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве
Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-16T09:54
2021-09-17T18:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
отрадное
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750590440_95:525:2800:2047_1920x0_80_0_0_c688114fa8c35e8bd0cb1a192495e041.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в состязаниях будут участвовать копии настоящих транспортных средств, в основном, электрические модели. Управлять ими можно на расстоянии с помощью специального пульта.Отмечается, что в 2016-2020 годах привели в порядок 5 участков будущего парка общей площадью 135 гектаров. В этом году благоустраиваются два участка поймы реки Чермянки, притока Яузы - от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова."В следующем году планируется благоустроить еще 2 территории у реки Яузы: вдоль Северодвинской улицы и от Широкой улицы до Енисейской улицы",- отметили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20210729/park-1742369619.html
отрадное
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750590440_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_c62cf137127c87f0b52af8e8cdeb988a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отрадное, москва, городское хозяйство москвы
09:54 16.09.2021 (обновлено: 18:17 17.09.2021)
 

Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГонки радиоуправляемых автомобилей
Гонки радиоуправляемых автомобилей - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки. По просьбам жителей района Отрадное создадим трассу для радиоуправляемых машинок на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова. Круглогодичную трассу протяженностью более 150 метров и площадью 690 квадратных метров сформируем из естественного утрамбованного грунта. Для прыжков автомобилей сделаем небольшие возвышенности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состязаниях будут участвовать копии настоящих транспортных средств, в основном, электрические модели. Управлять ими можно на расстоянии с помощью специального пульта.
"Вдоль одной из сторон трассы разместим трибуну с навесом. Одновременно на ней смогут находиться до 6 пилотов. По периметру площадки для гоночных состязаний установим дополнительные опоры освещения, столы для ремонта техники, скамейки и урны. Уникальное пространство для необычного хобби жителей северо-восточного округа появится в рамках реализации проекта "Парк Яуза", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в 2016-2020 годах привели в порядок 5 участков будущего парка общей площадью 135 гектаров. В этом году благоустраиваются два участка поймы реки Чермянки, притока Яузы - от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова.
"В следующем году планируется благоустроить еще 2 территории у реки Яузы: вдоль Северодвинской улицы и от Широкой улицы до Енисейской улицы",- отметили в пресс-службе.
Фрагменты арт-объекта во время работ по благоустройству парка Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Путь ниндзя и зеленый проспект: чем поразит парк "Яуза" после обновления
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОтрадноеМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:01"Перегнули палку": Пушков назвал последствия создания AUKUS для США
00:59На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газ
00:57Дамаск остался без света из-за диверсии на газопроводе
00:43Telegram ограничит работу каналов, связанных с предвыборной агитацией
00:29В СНБО Украины прокомментировали решение Венецианской комиссии
00:21В избиркоме Севастополя опровергли информацию о вбросах бюллетеней
00:13В Москве проголосовали онлайн более 1,2 миллиона избирателей
00:06В России начался второй день выборов
23:55В Афганистане возобновят работу школы для мальчиков и медресе
23:49В США заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла
23:43Встреча G20 по Афганистану запланирована на 22 сентября, сообщил источник
23:30Глава МИД Израиля впервые посетит Бахрейн в конце сентября
23:29Киев назвал одной из целей своей военной политики отпор "агрессии России"
23:21В Госдуму внесли проект о штрафах за неправильное обращение с оружием
23:19Компании США в России должны соблюдать законодательство, заявила Захарова
23:16Белый дом подтвердил, что США проведут виртуальный саммит по коронавирусу
23:08Лукашенко предостерег белорусов от забывания истории
23:01Глава Пентагона извинился за удар по Кабулу 29 августа
23:01Путин проголосовал на выборах, используя телефон помощника
22:56В ЦИК рассказали об итогах первого дня голосования на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния