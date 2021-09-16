09:54 16.09.2021 (обновлено: 18:17 17.09.2021)
Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки. По просьбам жителей района Отрадное создадим трассу для радиоуправляемых машинок на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова. Круглогодичную трассу протяженностью более 150 метров и площадью 690 квадратных метров сформируем из естественного утрамбованного грунта. Для прыжков автомобилей сделаем небольшие возвышенности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состязаниях будут участвовать копии настоящих транспортных средств, в основном, электрические модели. Управлять ими можно на расстоянии с помощью специального пульта.
"Вдоль одной из сторон трассы разместим трибуну с навесом. Одновременно на ней смогут находиться до 6 пилотов. По периметру площадки для гоночных состязаний установим дополнительные опоры освещения, столы для ремонта техники, скамейки и урны. Уникальное пространство для необычного хобби жителей северо-восточного округа появится в рамках реализации проекта "Парк Яуза", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в 2016-2020 годах привели в порядок 5 участков будущего парка общей площадью 135 гектаров. В этом году благоустраиваются два участка поймы реки Чермянки, притока Яузы - от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова.
"В следующем году планируется благоустроить еще 2 территории у реки Яузы: вдоль Северодвинской улицы и от Широкой улицы до Енисейской улицы",- отметили в пресс-службе.