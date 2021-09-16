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Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве

Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве

Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-16T09:54

2021-09-16T09:54

2021-09-17T18:17

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в состязаниях будут участвовать копии настоящих транспортных средств, в основном, электрические модели. Управлять ими можно на расстоянии с помощью специального пульта.Отмечается, что в 2016-2020 годах привели в порядок 5 участков будущего парка общей площадью 135 гектаров. В этом году благоустраиваются два участка поймы реки Чермянки, притока Яузы - от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова."В следующем году планируется благоустроить еще 2 территории у реки Яузы: вдоль Северодвинской улицы и от Широкой улицы до Енисейской улицы",- отметили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20210729/park-1742369619.html

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отрадное, москва, городское хозяйство москвы