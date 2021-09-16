https://ria.ru/20210916/perebolevshie-1750292736.html

В России за сутки выписали 17 326 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 17 326 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2021

В России за сутки выписали 17 326 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 17 326 человек после COVID-19, за все время - 6 452 398, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:32

2021-09-16T11:32

2021-09-16T11:32

общество

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 17 326 человек после COVID-19, за все время - 6 452 398, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 326 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 452 398", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1469 человек, в Санкт-Петербурге - 1017, в Подмосковье - 829.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/privivka-1750274283.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии