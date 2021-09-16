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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/perebolevshie-1750292736.html
В России за сутки выписали 17 326 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 17 326 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2021
В России за сутки выписали 17 326 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 17 326 человек после COVID-19, за все время - 6 452 398, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:32
2021-09-16T11:32
общество
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 17 326 человек после COVID-19, за все время - 6 452 398, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 326 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 452 398", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1469 человек, в Санкт-Петербурге - 1017, в Подмосковье - 829.
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общество, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 16.09.2021
 
В России за сутки выписали 17 326 переболевших COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выписали 17 326 переболевших COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 17 326 человек после COVID-19, за все время - 6 452 398, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 326 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 452 398", - говорится в сообщении.
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 10:19Сказано в эфире
HR-эксперт: прививка от коронавируса стала конкурентным преимуществом
В частности, в Москве выписаны 1469 человек, в Санкт-Петербурге - 1017, в Подмосковье - 829.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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