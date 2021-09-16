https://ria.ru/20210916/pentagon-1750418934.html
Глава Пентагона заявил, что США будут трезво оценивать политику Китая
Глава Пентагона заявил, что США будут трезво оценивать политику Китая - РИА Новости, 16.09.2021
Глава Пентагона заявил, что США будут трезво оценивать политику Китая
Соединенные Штаты стремятся к конструктивному сотрудничеству с Китаем, однако не намерены закрывать глаза на попытки Пекина подорвать сложившийся мировой... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T21:39
2021-09-16T21:39
2021-09-16T21:39
в мире
сша
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пекин
джо байден
министерство обороны сша
борис джонсон
скотт моррисон
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся к конструктивному сотрудничеству с Китаем, однако не намерены закрывать глаза на попытки Пекина подорвать сложившийся мировой порядок, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин."В то время, как мы нацелены на выстраивание нацеленных на результат конструктивных отношений, мы намерены трезво смотреть на попытки Китая подорвать сложившийся мировой порядок", - сказал Остин на совместной пресс-конференции с госсекретарем США, а также главами МИД и минобороны Австралии.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
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в мире, сша, китай, пекин, джо байден, министерство обороны сша, борис джонсон, скотт моррисон
Глава Пентагона заявил, что США будут трезво оценивать политику Китая
Глава Пентагона Остин: США не станут игнорировать попытки Китая нарушить мировой порядок