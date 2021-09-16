https://ria.ru/20210916/patriarkh-1750428881.html

Патриарх Варфоломей встретится в США с Байденом

Патриарх Варфоломей встретится в США с Байденом - РИА Новости, 16.09.2021

Патриарх Варфоломей встретится в США с Байденом

Патриарх Константинопольский Варфоломей в ходе визита в США встретится с американским президентом Джо Байденом, сообщил архиграмматевс (генеральный секретарь)... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T23:34

2021-09-16T23:34

2021-09-16T23:48

религия

сша

джо байден

константинопольский патриархат

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АФИНЫ, 16 сен - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей в ходе визита в США встретится с американским президентом Джо Байденом, сообщил архиграмматевс (генеральный секретарь) Святого и Священного Синода в четверг."Сообщается, что запланированный визит Его Всесвятейшества Вселенского патриарха Варфоломея в Соединенных Штатах Америки пройдет с 23 октября по 3 ноября, в рамках ограничительных мер в связи с продолжающейся пандемией коронавируса", - говорится в сообщении."Во время этого визита состоится освящение храма Святого Николая на нулевом уровне (на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке). Господин президент и другие высшие лица страны встретятся с Его Всесвятейшеством, а также будут разные другие мероприятия", - дополняется в сообщении.Полная программа визита будет опубликована после ее окончательного оформления.Католик Байден ранее несколько раз встречался с Варфоломеем – принимал его в своем доме в Вашингтоне, встречался с ним в Турции, в Афинах и в других местах. В ноябре 2014 года во время официального визита в Турцию Байден и его супруга Джилл посетили резиденцию патриарха в cтамбульском историческом районе Фенер (Фанар).У Байдена давние хорошие отношения с греческой диаспорой в США. Байден более 40 лет дружит со священником Александром Карлуцосом, которого называют "неофициальным министром иностранных дел Константинопольского патриархата", "казначеем патриарха".В октябре 2018 год Байден был среди почетных гостей на церемонии вручения Карлуцосу премии Αthenagoras Human Rights Award за благотворительную деятельность.Ранее визит Варфоломея в США постоянно откладывался - первоначально он планировался в 2019 году, затем - в мае 2020 года. В Америке Варфоломей не был 12 лет.В июле Фанар сообщил, что Варфоломей "по техническим причинам" отменил визит на Кубу и в Гватемалу, планировавшийся на ноябрь. Визит был отменён через два дня после того, как госдепартамент США опубликовал заявление, в котором главы МИД 20 стран осудили массовые задержания протестующих на Кубе, потребовали соблюдать права человека и восстановить доступ к интернету. Документ подписали США, Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Польша, Украина и Южная Корея.

https://ria.ru/20210911/zakaz-1749696135.html

https://ria.ru/20210910/ptsu-1749601214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джо байден, константинопольский патриархат