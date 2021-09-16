23:34 16.09.2021 (обновлено: 23:48 16.09.2021)
Патриарх Варфоломей встретится в США с Байденом
Секретарь Синода: патриарх Константинопольский Варфоломей встретится в США с Байденом
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
АФИНЫ, 16 сен - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей в ходе визита в США встретится с американским президентом Джо Байденом, сообщил архиграмматевс (генеральный секретарь) Святого и Священного Синода в четверг.
"Сообщается, что запланированный визит Его Всесвятейшества Вселенского патриарха Варфоломея в Соединенных Штатах Америки пройдет с 23 октября по 3 ноября, в рамках ограничительных мер в связи с продолжающейся пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
"Во время этого визита состоится освящение храма Святого Николая на нулевом уровне (на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке). Господин президент и другие высшие лица страны встретятся с Его Всесвятейшеством, а также будут разные другие мероприятия", - дополняется в сообщении.
Полная программа визита будет опубликована после ее окончательного оформления.
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Католик Байден ранее несколько раз встречался с Варфоломеем – принимал его в своем доме в Вашингтоне, встречался с ним в Турции, в Афинах и в других местах. В ноябре 2014 года во время официального визита в Турцию Байден и его супруга Джилл посетили резиденцию патриарха в cтамбульском историческом районе Фенер (Фанар).
У Байдена давние хорошие отношения с греческой диаспорой в США. Байден более 40 лет дружит со священником Александром Карлуцосом, которого называют "неофициальным министром иностранных дел Константинопольского патриархата", "казначеем патриарха".
В октябре 2018 год Байден был среди почетных гостей на церемонии вручения Карлуцосу премии Αthenagoras Human Rights Award за благотворительную деятельность.
Ранее визит Варфоломея в США постоянно откладывался - первоначально он планировался в 2019 году, затем - в мае 2020 года. В Америке Варфоломей не был 12 лет.
В июле Фанар сообщил, что Варфоломей "по техническим причинам" отменил визит на Кубу и в Гватемалу, планировавшийся на ноябрь. Визит был отменён через два дня после того, как госдепартамент США опубликовал заявление, в котором главы МИД 20 стран осудили массовые задержания протестующих на Кубе, потребовали соблюдать права человека и восстановить доступ к интернету. Документ подписали США, Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Польша, Украина и Южная Корея.
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