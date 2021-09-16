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В Парке Горького провели восстановительные работы после оползня
В Парке Горького провели восстановительные работы после оползня - РИА Новости, 16.09.2021
В Парке Горького провели восстановительные работы после оползня
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели в центральном парке культуры и отдыха имени Горького восстановительные работы после оползня,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:44
2021-09-16T09:44
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели в центральном парке культуры и отдыха имени Горького восстановительные работы после оползня, который произошел из-за ливней, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В результате сильных дождей летом прошлого года в Нескучном саду и на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной произошло сползание грунта. В результате были повреждены дорожки, подпорная стена, набережная и лестница у Андреевского пруда", - отметил Бирюков.Заммэра рассказал, что сначала необходимые работы провели на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной, в частности, выполнили устройство нового покрытия тропинок и дороги, привели в порядок подпорную стенку из железобетона. Для исключения дальнейшего сползания грунта обновили ливневую систему - сделали дополнительные водоприемные лотки, три дождеприемника и дождевой колодец."Летом выполнялись сезонные работы по благоустройству территории, в рамках которых склоны для укрепления засеяли газоном, стенки ручья отремонтировали и облицевали керамогранитом", - уточнил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что склон на Пушкинской набережной восстановили после оползня с помощью матрацев Рено. "Эта конструкция представляет собой разновидность габионов, но большего размера, для наполнения применяются галька, ракушечник, гранитный щебень, горные породы. Она гармонично вписывается в ландшафт, выдерживает большие нагрузки, хорошо противостоит оползням и селям", - пояснил Бирюков.По его словам, комплекс работ провели у Андреевского пруда в Нескучном саду - на набережной восстановили разрушенное асфальтовое покрытие, сделали новый каркас и ступени лестницы, поставили современные опоры освещения.
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РИА Новости
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:44 16.09.2021
 
В Парке Горького провели восстановительные работы после оползня

Заммэра Москвы Бирюков: в Парке Горького провели восстановительные работы после оползня

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели в центральном парке культуры и отдыха имени Горького восстановительные работы после оползня, который произошел из-за ливней, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В результате сильных дождей летом прошлого года в Нескучном саду и на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной произошло сползание грунта. В результате были повреждены дорожки, подпорная стена, набережная и лестница у Андреевского пруда", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что сначала необходимые работы провели на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной, в частности, выполнили устройство нового покрытия тропинок и дороги, привели в порядок подпорную стенку из железобетона. Для исключения дальнейшего сползания грунта обновили ливневую систему - сделали дополнительные водоприемные лотки, три дождеприемника и дождевой колодец.
"Летом выполнялись сезонные работы по благоустройству территории, в рамках которых склоны для укрепления засеяли газоном, стенки ручья отремонтировали и облицевали керамогранитом", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что склон на Пушкинской набережной восстановили после оползня с помощью матрацев Рено. "Эта конструкция представляет собой разновидность габионов, но большего размера, для наполнения применяются галька, ракушечник, гранитный щебень, горные породы. Она гармонично вписывается в ландшафт, выдерживает большие нагрузки, хорошо противостоит оползням и селям", - пояснил Бирюков.
По его словам, комплекс работ провели у Андреевского пруда в Нескучном саду - на набережной восстановили разрушенное асфальтовое покрытие, сделали новый каркас и ступени лестницы, поставили современные опоры освещения.
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ОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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