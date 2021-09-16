https://ria.ru/20210916/park-1750269647.html

В Парке Горького провели восстановительные работы после оползня

В Парке Горького провели восстановительные работы после оползня - РИА Новости, 16.09.2021

В Парке Горького провели восстановительные работы после оползня

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели в центральном парке культуры и отдыха имени Горького восстановительные работы после оползня,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:44

2021-09-16T09:44

2021-09-16T09:44

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели в центральном парке культуры и отдыха имени Горького восстановительные работы после оползня, который произошел из-за ливней, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В результате сильных дождей летом прошлого года в Нескучном саду и на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной произошло сползание грунта. В результате были повреждены дорожки, подпорная стена, набережная и лестница у Андреевского пруда", - отметил Бирюков.Заммэра рассказал, что сначала необходимые работы провели на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной, в частности, выполнили устройство нового покрытия тропинок и дороги, привели в порядок подпорную стенку из железобетона. Для исключения дальнейшего сползания грунта обновили ливневую систему - сделали дополнительные водоприемные лотки, три дождеприемника и дождевой колодец."Летом выполнялись сезонные работы по благоустройству территории, в рамках которых склоны для укрепления засеяли газоном, стенки ручья отремонтировали и облицевали керамогранитом", - уточнил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что склон на Пушкинской набережной восстановили после оползня с помощью матрацев Рено. "Эта конструкция представляет собой разновидность габионов, но большего размера, для наполнения применяются галька, ракушечник, гранитный щебень, горные породы. Она гармонично вписывается в ландшафт, выдерживает большие нагрузки, хорошо противостоит оползням и селям", - пояснил Бирюков.По его словам, комплекс работ провели у Андреевского пруда в Нескучном саду - на набережной восстановили разрушенное асфальтовое покрытие, сделали новый каркас и ступени лестницы, поставили современные опоры освещения.

https://realty.ria.ru/20210916/polikliniki-1750267209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы