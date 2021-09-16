https://ria.ru/20210916/otnosheniya-1750371779.html

В России отреагировали на доклад ЕП о пересмотре отношений с Москвой

В России отреагировали на доклад ЕП о пересмотре отношений с Москвой - РИА Новости, 16.09.2021

В России отреагировали на доклад ЕП о пересмотре отношений с Москвой

Российские политики прокомментировали доклад Европарламента, в котором депутаты призвали ужесточить политику в отношении Москвы. В Государственной думе документ РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:59

2021-09-16T16:59

2021-09-16T17:34

в мире

европарламент

россия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские политики прокомментировали доклад Европарламента, в котором депутаты призвали ужесточить политику в отношении Москвы. В Государственной думе документ назвали демагогией и антироссийской пропагандой, в Совете Федерации — позицией "агрессивного меньшинства" в ЕП. Подробнее — в материале РИА Новости.Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина обратила внимание на поправку о намерении не признавать итоги грядущих парламентских выборов, если их сочтут "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов". По ее мнению, это проявление иностранного вмешательства в ход избирательного процесса."Мы видим, что российские выборы заранее пытаются дискредитировать, заранее пытаются поставить под сомнение их результаты, пытаются повлиять на мнение избирателей. На Западе такие вещи пафосно называют "атакой на демократию", и в случае с резолюцией Европарламента мы имеем дело именно с таким прецедентом", — сказала Панина РИА Новости.Она предположила, что такие резкие призывы связаны с тем, что доклад носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению, а "депутаты, по сути дела, ни за что не отвечают".В свою очередь, коллега Паниной по комитету Сергей Железняк заявил, что утвержденный документ формирует у жителей Европы ложное представление о политических процессах в России и навязывает им идею о том, что в стране не может быть честных выборов. Это "грубая ложь", подчеркнул он."В докладе ЕП фактически звучит призыв к непризнанию парламентских выборов в России, которые еще не состоялись. <...> Подобные заявления являются провокацией, попыткой помешать проведению выборов с целью повлиять на общественное мнение. Такие методы работы Европарламента недопустимы и требуют правовой оценки международного сообщества", — отметил он.Как указал парламентарий, этот доклад "составлен русофобами и ожидаемо носит политизированный антироссийский характер": он призывает сохранять напряженность в отношениях с Москвой и не предлагает никакого прогресса. Помимо этого, документ направлен на противодействие России во всех сферах, в том числе в вопросах политического устройства."А значит, (доклад. — Прим. ред.) может считаться фактом вмешательства во внутренние дела нашей страны", — уверен Железняк.Он выделил поправку об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" и противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза".Как отметил сенатор Алексей Пушков, говоря про стратегию Евросоюза, отмечается, что она состоит из "сочетания избирательного диалога и политического сдерживания"."Но у ЕС нет избирательного диалога с Россией: был, да весь вышел стараниями противников России. Если кто и поддерживает диалог, то это лидеры отдельных стран-членов ЕС, но никак не Брюссель", — написал он в телеграме.По его словам, доклад Европарламента отражает настроения лишь "агрессивного меньшинства" в ЕС."А из "пяти принципов", сформулированных в докладе, три касаются "сдерживания" России, один постулирует откровенное вмешательство в ее внутренние дела и лишь один — для приличия — отмечает потребность в "выборочном сотрудничестве", которого на деле нет и к которому Брюссель на деле не готов. Где здесь "избирательный диалог", остается только гадать", — заключил он.

https://ria.ru/20210916/doklad-1750363029.html

https://ria.ru/20210915/krym-1750208898.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/parizh-1750342037.html

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в мире, европарламент, россия