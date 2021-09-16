12:57 16.09.2021 (обновлено: 13:00 16.09.2021)
Кузнецова призвала поменять порядок закупки лекарств для онкобольных детей
Омбудсмен Кузнецова призвала поменять порядок закупки лекарств для онкобольных детей
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает усовершенствовать порядок закупки лекарств для детей с онкологией, предусматривающий возможность объявления конкурса по торговому наименованию.
"Мы предлагаем разработать специальный порядок закупки лекарственных препаратов, предусматривающий возможность объявления конкурса по торговому наименованию. Для этого, мы считаем, что нужно дополнить перечень оснований для соответствующего решения врачебной комиссии, кроме индивидуальной непереносимости жизненных показаний", - сказала Кузнецова в ходе круглого стола, посвященного лекарственному обеспечению детей с онкологическими заболеваниями, проведенного на площадке ЕР.
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Предлагается дополнить наличием у врача необходимых данных о возможных побочных эффектах лекарства либо его недостаточной эффективности, добавила Кузнецова.
"Второе – разработать меры по совершенствованию механизма передачи информации от родителей в Росздравнадзор, учета побочных действий препарата, в том числе за счет упрощения процедур установления нежелательных последствий", - заключила она.