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Кузнецова призвала поменять порядок закупки лекарств для онкобольных детей
Кузнецова призвала поменять порядок закупки лекарств для онкобольных детей - РИА Новости, 16.09.2021
Кузнецова призвала поменять порядок закупки лекарств для онкобольных детей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает усовершенствовать порядок закупки лекарств для детей с онкологией,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:57
2021-09-16T13:00
общество
единая россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает усовершенствовать порядок закупки лекарств для детей с онкологией, предусматривающий возможность объявления конкурса по торговому наименованию."Мы предлагаем разработать специальный порядок закупки лекарственных препаратов, предусматривающий возможность объявления конкурса по торговому наименованию. Для этого, мы считаем, что нужно дополнить перечень оснований для соответствующего решения врачебной комиссии, кроме индивидуальной непереносимости жизненных показаний", - сказала Кузнецова в ходе круглого стола, посвященного лекарственному обеспечению детей с онкологическими заболеваниями, проведенного на площадке ЕР.Предлагается дополнить наличием у врача необходимых данных о возможных побочных эффектах лекарства либо его недостаточной эффективности, добавила Кузнецова."Второе – разработать меры по совершенствованию механизма передачи информации от родителей в Росздравнадзор, учета побочных действий препарата, в том числе за счет упрощения процедур установления нежелательных последствий", - заключила она.
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общество, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), анна кузнецова, россия
12:57 16.09.2021 (обновлено: 13:00 16.09.2021)
 
Кузнецова призвала поменять порядок закупки лекарств для онкобольных детей

Омбудсмен Кузнецова призвала поменять порядок закупки лекарств для онкобольных детей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает усовершенствовать порядок закупки лекарств для детей с онкологией, предусматривающий возможность объявления конкурса по торговому наименованию.
"Мы предлагаем разработать специальный порядок закупки лекарственных препаратов, предусматривающий возможность объявления конкурса по торговому наименованию. Для этого, мы считаем, что нужно дополнить перечень оснований для соответствующего решения врачебной комиссии, кроме индивидуальной непереносимости жизненных показаний", - сказала Кузнецова в ходе круглого стола, посвященного лекарственному обеспечению детей с онкологическими заболеваниями, проведенного на площадке ЕР.
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Предлагается дополнить наличием у врача необходимых данных о возможных побочных эффектах лекарства либо его недостаточной эффективности, добавила Кузнецова.
"Второе – разработать меры по совершенствованию механизма передачи информации от родителей в Росздравнадзор, учета побочных действий препарата, в том числе за счет упрощения процедур установления нежелательных последствий", - заключила она.
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ОбществоЕдиная РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Анна КузнецоваРоссия
 
 
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