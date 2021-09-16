https://ria.ru/20210916/obzhalovanie-1750353410.html

Адвокаты белорусских оппозиционеров обжаловали приговор

Адвокаты белорусских оппозиционеров обжаловали приговор - РИА Новости, 16.09.2021

Адвокаты белорусских оппозиционеров обжаловали приговор

Защита членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максима Знака обжаловала в Верховном суде страны вынесенный им... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:45

2021-09-16T15:45

2021-09-16T16:50

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

мария колесникова

максим знак

минский областной суд

виктор бабарико

белгазпромбанк

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МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Защита членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максима Знака обжаловала в Верховном суде страны вынесенный им приговор, сообщили в четверг соратники оппозиционеров.В начале сентября Минский областной суд приговорил активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Колесникову и его юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Защита заявляла, что обжалует приговор."Шестнадцатого сентября защита подала в Верховный суд апелляционные жалобы", - говорится в сообщении пресс-службы штаба Бабарико.В сообщении поясняется, что "апелляционные жалобы подаются в Верховный суд, который будет рассматривать дело в качестве суда второй инстанции". "Поданные сегодня жалобы можно условно назвать предварительными. Есть возможность изложить доводы не позднее, чем за 5 дней до начала судебного заседания. Также в суд можно подавать ходатайства", - говорится в сообщении.Отмечается, что не только защита, но и сами Колесникова и Знак также намерены от своего имени из СИЗО подавать апелляционные жалобы, на что у них есть срок до 20 сентября.В сообщении говорится, что дата заседания Верховного суда пока неизвестна, оно может состояться в диапазоне от одного месяца до полугода. Само заседание по жалобе, как правило, длится не более одного дня, отмечается в сообщении.Знак и Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Оппозиционеры во время следствия находились под стражей, им грозило максимум 12 лет лишения свободы. В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела против них.По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила "успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников". Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, осужден на 14 лет колонии усиленного режима за экономические преступления.

https://ria.ru/20210906/prigovor-1748867216.html

https://ria.ru/20210813/advokat-1745695952.html

https://ria.ru/20201221/dela-1590275383.html

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в мире, белоруссия, мария колесникова, максим знак, минский областной суд, виктор бабарико, белгазпромбанк