https://ria.ru/20210916/obrushenie-1750368666.html
В Нижегородской области мужчина погиб при обрушении демонтируемого завода
В Нижегородской области мужчина погиб при обрушении демонтируемого завода - РИА Новости, 16.09.2021
В Нижегородской области мужчина погиб при обрушении демонтируемого завода
Мужчину засыпало кирпичами при обрушении демонтируемого завода в Нижегородской области, он погиб, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:51
2021-09-16T16:51
2021-09-16T16:51
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Мужчину засыпало кирпичами при обрушении демонтируемого завода в Нижегородской области, он погиб, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 13 сентября 53-летний мужчина собирал металлолом вокруг демонтируемого здания старого комбикормового завода в селе Криуши Воротынского района. В это время произошло обрушение здания, в результате чего мужчина оказался под завалами и погиб.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). "В ходе расследования следователем будет дана юридическая оценка действиям лиц, которыми не были предприняты меры к ограничению доступа посторонних лиц на данный объект при его демонтаже", - говорится в сообщении регионального СУСК.В свою очередь государственная инспекция труда в Нижегородской области сообщает, что также выясняет обстоятельства произошедшего несчастного случая при демонтаже бывшего комбикормового завода около деревни Криуши.
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Нижегородской области мужчина погиб при обрушении демонтируемого завода
Мужчину засыпало кирпичами при обрушении демонтируемого завода в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен — РИА Новости.
Мужчину засыпало кирпичами при обрушении демонтируемого завода в Нижегородской области
, он погиб, сообщает следственное управление СК РФ
по Нижегородской области.
По версии следствия, 13 сентября 53-летний мужчина собирал металлолом вокруг демонтируемого здания старого комбикормового завода в селе Криуши Воротынского района. В это время произошло обрушение здания, в результате чего мужчина оказался под завалами и погиб.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). "В ходе расследования следователем будет дана юридическая оценка действиям лиц, которыми не были предприняты меры к ограничению доступа посторонних лиц на данный объект при его демонтаже", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В свою очередь государственная инспекция труда в Нижегородской области сообщает, что также выясняет обстоятельства произошедшего несчастного случая при демонтаже бывшего комбикормового завода около деревни Криуши.