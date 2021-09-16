Брифинг о финале 1-го Всероссийского конкурса "Мастер года"
24 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет брифинг, посвященный старту финала первого Всероссийского конкурса "Мастер года".
К участию приглашены:
- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;
- министр образования Московской области Илья БРОНШТЕЙН;
- председатель Международного объединения профсоюзов работников образования и науки, вице-президент Европейского комитета профсоюзов образования Галина МЕРКУЛОВА;
- директор Департамента образования Ярославской области Ирина ЛОБОДА;
- председатель Совета директоров ссузов Московской области Сергей НЕРУБЕНКО;
- заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий ШАХАНОВ;
- президент НП "Российская гильдия пекарей и кондитеров" Юрий КАЦНЕЛЬСОН.
- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;
- министр образования Московской области Илья БРОНШТЕЙН;
- председатель Международного объединения профсоюзов работников образования и науки, вице-президент Европейского комитета профсоюзов образования Галина МЕРКУЛОВА;
- директор Департамента образования Ярославской области Ирина ЛОБОДА;
- председатель Совета директоров ссузов Московской области Сергей НЕРУБЕНКО;
- заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий ШАХАНОВ;
- президент НП "Российская гильдия пекарей и кондитеров" Юрий КАЦНЕЛЬСОН.
Всероссийский конкурс "Мастер года", масштабное событие в сфере профессионального образования России, пройдет в Москве.
В финале примут участие лучшие мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов из всех регионов России. Все финалисты имеют высокую квалификацию, опыт подготовки участников региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia).
Ранее Президент России Владимир Путин поручил направить дополнительные средства на развитие среднего профессионального образования в стране: "Квалифицированные специалисты рабочих профессий – это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики. А именно таких специалистов у нас сейчас и не хватает".
Конкурс проводится впервые и станет ежегодным педагогическим форумом. Он направлен на выявление талантливых педагогов в сфере профессионального образования, повышение престижа их труда, пропаганду передовых идей.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В финале примут участие лучшие мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов из всех регионов России. Все финалисты имеют высокую квалификацию, опыт подготовки участников региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia).
Ранее Президент России Владимир Путин поручил направить дополнительные средства на развитие среднего профессионального образования в стране: "Квалифицированные специалисты рабочих профессий – это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики. А именно таких специалистов у нас сейчас и не хватает".
Конкурс проводится впервые и станет ежегодным педагогическим форумом. Он направлен на выявление талантливых педагогов в сфере профессионального образования, повышение престижа их труда, пропаганду передовых идей.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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