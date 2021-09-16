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Брифинг о финале 1-го Всероссийского конкурса "Мастер года"
Брифинг о финале 1-го Всероссийского конкурса "Мастер года" - РИА Новости, 16.09.2021
Брифинг о финале 1-го Всероссийского конкурса "Мастер года"
24 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет брифинг, посвященный старту финала первого Всероссийского конкурса "Мастер года".
2021-09-16T11:31
2021-09-16T11:31
анонсы
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Задать вопросК участию приглашены:- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;- министр образования Московской области Илья БРОНШТЕЙН;- председатель Международного объединения профсоюзов работников образования и науки, вице-президент Европейского комитета профсоюзов образования Галина МЕРКУЛОВА;- директор Департамента образования Ярославской области Ирина ЛОБОДА;- председатель Совета директоров ссузов Московской области Сергей НЕРУБЕНКО;- заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий ШАХАНОВ;- президент НП "Российская гильдия пекарей и кондитеров" Юрий КАЦНЕЛЬСОН.Всероссийский конкурс "Мастер года", масштабное событие в сфере профессионального образования России, пройдет в Москве.В финале примут участие лучшие мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов из всех регионов России. Все финалисты имеют высокую квалификацию, опыт подготовки участников региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia).Ранее Президент России Владимир Путин поручил направить дополнительные средства на развитие среднего профессионального образования в стране: "Квалифицированные специалисты рабочих профессий – это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики. А именно таких специалистов у нас сейчас и не хватает".Конкурс проводится впервые и станет ежегодным педагогическим форумом. Он направлен на выявление талантливых педагогов в сфере профессионального образования, повышение престижа их труда, пропаганду передовых идей.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
11:31 16.09.2021
 

Брифинг о финале 1-го Всероссийского конкурса "Мастер года"

Читать ria.ru в
24 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет брифинг, посвященный старту финала первого Всероссийского конкурса "Мастер года".
Задать вопрос
К участию приглашены:
- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;
- министр образования Московской области Илья БРОНШТЕЙН;
- председатель Международного объединения профсоюзов работников образования и науки, вице-президент Европейского комитета профсоюзов образования Галина МЕРКУЛОВА;
- директор Департамента образования Ярославской области Ирина ЛОБОДА;
- председатель Совета директоров ссузов Московской области Сергей НЕРУБЕНКО;
- заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий ШАХАНОВ;
- президент НП "Российская гильдия пекарей и кондитеров" Юрий КАЦНЕЛЬСОН.
Всероссийский конкурс "Мастер года", масштабное событие в сфере профессионального образования России, пройдет в Москве.
В финале примут участие лучшие мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов из всех регионов России. Все финалисты имеют высокую квалификацию, опыт подготовки участников региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia).
Ранее Президент России Владимир Путин поручил направить дополнительные средства на развитие среднего профессионального образования в стране: "Квалифицированные специалисты рабочих профессий – это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики. А именно таких специалистов у нас сейчас и не хватает".
Конкурс проводится впервые и станет ежегодным педагогическим форумом. Он направлен на выявление талантливых педагогов в сфере профессионального образования, повышение престижа их труда, пропаганду передовых идей.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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