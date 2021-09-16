https://ria.ru/20210916/obrazovanie-1750292257.html

Брифинг о финале 1-го Всероссийского конкурса "Мастер года"

Брифинг о финале 1-го Всероссийского конкурса "Мастер года" - РИА Новости, 16.09.2021

Брифинг о финале 1-го Всероссийского конкурса "Мастер года"

24 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет брифинг, посвященный старту финала первого Всероссийского конкурса "Мастер года".

2021-09-16T11:31

2021-09-16T11:31

2021-09-16T11:31

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Задать вопросК участию приглашены:- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;- министр образования Московской области Илья БРОНШТЕЙН;- председатель Международного объединения профсоюзов работников образования и науки, вице-президент Европейского комитета профсоюзов образования Галина МЕРКУЛОВА;- директор Департамента образования Ярославской области Ирина ЛОБОДА;- председатель Совета директоров ссузов Московской области Сергей НЕРУБЕНКО;- заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий ШАХАНОВ;- президент НП "Российская гильдия пекарей и кондитеров" Юрий КАЦНЕЛЬСОН.Всероссийский конкурс "Мастер года", масштабное событие в сфере профессионального образования России, пройдет в Москве.В финале примут участие лучшие мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов из всех регионов России. Все финалисты имеют высокую квалификацию, опыт подготовки участников региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia).Ранее Президент России Владимир Путин поручил направить дополнительные средства на развитие среднего профессионального образования в стране: "Квалифицированные специалисты рабочих профессий – это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики. А именно таких специалистов у нас сейчас и не хватает".Конкурс проводится впервые и станет ежегодным педагогическим форумом. Он направлен на выявление талантливых педагогов в сфере профессионального образования, повышение престижа их труда, пропаганду передовых идей.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы