https://ria.ru/20210916/oborot-1750399795.html

Товарооборот между Россией и Чехией вырос на 52 процента, заявила Захарова

Товарооборот между Россией и Чехией вырос на 52 процента, заявила Захарова - РИА Новости, 16.09.2021

Товарооборот между Россией и Чехией вырос на 52 процента, заявила Захарова

Свертывания торгово-экономических отношений между Россией и Чехией не наблюдается, в 2021 году товарооборот между странами вырос на 52% по сравнению с прошлым... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:46

2021-09-16T18:46

2021-09-16T18:55

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чехия

москва

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Свертывания торгово-экономических отношений между Россией и Чехией не наблюдается, в 2021 году товарооборот между странами вырос на 52% по сравнению с прошлым годом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По итогам первого полугодия 2021 года товарооборот между Россией и Чехией по сравнению с тем же периодом прошлого 2020 года вырос на 52% и превысил четыре миллиарда долларов, так что говорить о свертывании двусторонних торгово-экономических отношений не приходится ", - сказала Захарова на брифинге.По её словам, в Чехии есть лобби, шаги которого нацелены на то, чтобы минимизировать российско-чешские контакты. "Но цифры говорят сами за себя, мы друг другу интересны, мы представляем друг для друга взаимовыгодных партнеров, главное, чтобы эти лоббисты, которых, к сожалению, в Чехии взращивают западные кураторы, нам не мешали", - добавила Захарова.Правительство России утвердило перечень недружественных государств 13 мая 2021 года. В списке две страны - США и Чехия.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210916/franchetti-1750374858.html

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сша

чехия

москва

россия

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сша, чехия, москва, здоровье - общество, мария захарова, россия