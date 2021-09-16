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Товарооборот между Россией и Чехией вырос на 52 процента, заявила Захарова
Товарооборот между Россией и Чехией вырос на 52 процента, заявила Захарова - РИА Новости, 16.09.2021
Товарооборот между Россией и Чехией вырос на 52 процента, заявила Захарова
Свертывания торгово-экономических отношений между Россией и Чехией не наблюдается, в 2021 году товарооборот между странами вырос на 52% по сравнению с прошлым... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:46
2021-09-16T18:55
сша
чехия
москва
здоровье - общество
мария захарова
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Свертывания торгово-экономических отношений между Россией и Чехией не наблюдается, в 2021 году товарооборот между странами вырос на 52% по сравнению с прошлым годом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По итогам первого полугодия 2021 года товарооборот между Россией и Чехией по сравнению с тем же периодом прошлого 2020 года вырос на 52% и превысил четыре миллиарда долларов, так что говорить о свертывании двусторонних торгово-экономических отношений не приходится ", - сказала Захарова на брифинге.По её словам, в Чехии есть лобби, шаги которого нацелены на то, чтобы минимизировать российско-чешские контакты. "Но цифры говорят сами за себя, мы друг другу интересны, мы представляем друг для друга взаимовыгодных партнеров, главное, чтобы эти лоббисты, которых, к сожалению, в Чехии взращивают западные кураторы, нам не мешали", - добавила Захарова.Правительство России утвердило перечень недружественных государств 13 мая 2021 года. В списке две страны - США и Чехия.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210916/franchetti-1750374858.html
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сша, чехия, москва, здоровье - общество, мария захарова, россия
18:46 16.09.2021 (обновлено: 18:55 16.09.2021)
 
Товарооборот между Россией и Чехией вырос на 52 процента, заявила Захарова

Захарова: товарооборот между Россией и Чехией вырос на 52 процента в 2021 году

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Свертывания торгово-экономических отношений между Россией и Чехией не наблюдается, в 2021 году товарооборот между странами вырос на 52% по сравнению с прошлым годом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По итогам первого полугодия 2021 года товарооборот между Россией и Чехией по сравнению с тем же периодом прошлого 2020 года вырос на 52% и превысил четыре миллиарда долларов, так что говорить о свертывании двусторонних торгово-экономических отношений не приходится ", - сказала Захарова на брифинге.
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По её словам, в Чехии есть лобби, шаги которого нацелены на то, чтобы минимизировать российско-чешские контакты. "Но цифры говорят сами за себя, мы друг другу интересны, мы представляем друг для друга взаимовыгодных партнеров, главное, чтобы эти лоббисты, которых, к сожалению, в Чехии взращивают западные кураторы, нам не мешали", - добавила Захарова.
Правительство России утвердило перечень недружественных государств 13 мая 2021 года. В списке две страны - США и Чехия.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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СШАЧехияМоскваЗдоровье - ОбществоМария ЗахароваРоссия
 
 
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