https://ria.ru/20210916/novosibirsk-1750258770.html
В Новосибирске эвакуировали два суда после сообщений о минировании
В Новосибирске эвакуировали два суда после сообщений о минировании - РИА Новости, 16.09.2021
В Новосибирске эвакуировали два суда после сообщений о минировании
Железнодорожный и Октябрьский районные суды в Новосибирске, а также региональное управление судебного департамента эвакуировали в четверг из-за поступивших... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:11
2021-09-16T08:11
2021-09-16T08:11
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НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Железнодорожный и Октябрьский районные суды в Новосибирске, а также региональное управление судебного департамента эвакуировали в четверг из-за поступивших сообщений о якобы минировании, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области."С 08.00 до 09.00 (04.00 - 05.00 мск) поступили сигналы о минировании зданий Железнодорожного и Октябрьского районных судов Новосибирска и управления судебного департамента в Новосибирской области. После сообщения об угрозе взрыва сразу была объявлена экстренная эвакуация сотрудников и посетителей судов и управления", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что проведенные силовыми структурами проверки установили, что сообщение является ложным."Железнодорожный и Октябрьский районные суды Новосибирска и управление судебного департамента в Новосибирской области с 11.00 (07.00 мск) работают в штатном режиме", - сообщило ведомство.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия
В Новосибирске эвакуировали два суда после сообщений о минировании
В Новосибирске эвакуировали два суда после сообщений о минировании