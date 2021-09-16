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Мурашко рассказал об обследовании новорожденных на наследственные болезни
Мурашко рассказал об обследовании новорожденных на наследственные болезни - РИА Новости, 16.09.2021
Мурашко рассказал об обследовании новорожденных на наследственные болезни
Более 95% новорожденных детей в России проходят обследование на наличие наследственных и врожденных заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:19
2021-09-16T13:19
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 95% новорожденных детей в России проходят обследование на наличие наследственных и врожденных заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что планируется расширять скрининг и включить в него обследования ещё на несколько заболеваний, средства на это уже предусматриваются в проекте бюджета на 2022 год.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, михаил мурашко, россия
13:19 16.09.2021
 
Мурашко рассказал об обследовании новорожденных на наследственные болезни

Глава Минздрава Мурашко рассказал об обследовании новорожденных на наследственные болезни

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 95% новорожденных детей в России проходят обследование на наличие наследственных и врожденных заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"За первое полугодие 2021 года более 560 тысяч новорожденных обследовано на наличие пяти наследственных и врожденных заболеваний. Таким образом, охват скринингом составил более 95% от числа родившихся детей" , - сказал Мурашко на Съезде детских врачей Московской области.
Он отметил, что планируется расширять скрининг и включить в него обследования ещё на несколько заболеваний, средства на это уже предусматриваются в проекте бюджета на 2022 год.
Один на три миллиарда – врач о редкой патологии новорожденной
7 сентября, 17:16
"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной Петербургские врачи вылечили новорожденную девочку из Ростова, которую привезли на восьмые сутки жизни с вывихом коленного сустава. Операцию провели за два часа. Современная методика помогла "поставить" малышку на ноги. Уникальность ее случая состоит в том, что в семье девочка уже второй ребенок с такой болезнью.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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