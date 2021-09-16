Мурашко рассказал об обследовании новорожденных на наследственные болезни
Глава Минздрава Мурашко рассказал об обследовании новорожденных на наследственные болезни
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 95% новорожденных детей в России проходят обследование на наличие наследственных и врожденных заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"За первое полугодие 2021 года более 560 тысяч новорожденных обследовано на наличие пяти наследственных и врожденных заболеваний. Таким образом, охват скринингом составил более 95% от числа родившихся детей" , - сказал Мурашко на Съезде детских врачей Московской области.
Он отметил, что планируется расширять скрининг и включить в него обследования ещё на несколько заболеваний, средства на это уже предусматриваются в проекте бюджета на 2022 год.
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