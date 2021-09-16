Мурашко рассказал об обследовании новорожденных на наследственные болезни

"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной Петербургские врачи вылечили новорожденную девочку из Ростова, которую привезли на восьмые сутки жизни с вывихом коленного сустава. Операцию провели за два часа. Современная методика помогла "поставить" малышку на ноги. Уникальность ее случая состоит в том, что в семье девочка уже второй ребенок с такой болезнью.