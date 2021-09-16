https://ria.ru/20210916/norvegiya-1750371307.html

В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Норвегии

В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Норвегии - РИА Новости, 16.09.2021

В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Норвегии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу на выборах в Норвегии партии, выступающей за сотрудничество с Россией, заявив, что это... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:57

2021-09-16T16:57

2021-09-16T17:14

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу на выборах в Норвегии партии, выступающей за сотрудничество с Россией, заявив, что это является суверенным правом граждан Норвегии.Рабочая партия, выступающая за более активное сотрудничество с РФ, победила на выборах в парламент Норвегии с 26,4% голосов после подсчета 100% голосов избирателей. У правящей Консервативной партии 20,5% голосов."Любые электоральные процессы в суверенных государствах - это дело народа этой страны, поэтому коль скоро народ Норвегии так решил, это его суверенное право. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за развитие многоплановых конструктивных и взаимовыгодных отношений с Норвегией. Мы имеем многолетнюю историю добрососедства, успешный опыт совместного решения общих вопросов, эффективного и межрегионального, и приграничного взаимодействия, и, конечно, продуктивной и эффективной работы в рамках двусторонних и международных форматов", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она добавила, что Москва и далее намерена выстраивать курс в отношениях с Осло в подобном ключе "вне зависимости от расстановки политических сил в Норвегии".Парламентские выборы в Норвегии проходили в понедельник для избрания 169 депутатов парламента. На выборах в Норвегии используется пропорциональное представительство по партийным спискам в 19 округах.Рабочая партия Норвегии много лет являлась крупнейшей политической силой в королевстве. С 1960-х годов партия неоднократно вставала у руля власти и только на выборах 2013 года оказалась в оппозиции. Ее лидер Йонас Гар Стёре, который занимал пост министра иностранных дел Норвегии с 2005 по 2012 год, летом этого года заявлял, что если станет премьером, то будет стремиться к более активным контактам и сотрудничеству с Россией, в первую очередь в северных регионах и, в частности, по вопросам Арктики.

https://ria.ru/20210914/norvegiya-1749964165.html

https://ria.ru/20210914/partiya-1749991786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, норвегия, россия, осло, москва, мария захарова