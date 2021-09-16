16:57 16.09.2021 (обновлено: 17:14 16.09.2021)
В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Норвегии
В МИД прокомментировали победу в Норвегии партии, выступающей за сотрудничество с Россией
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу на выборах в Норвегии партии, выступающей за сотрудничество с Россией, заявив, что это является суверенным правом граждан Норвегии.
Рабочая партия, выступающая за более активное сотрудничество с РФ, победила на выборах в парламент Норвегии с 26,4% голосов после подсчета 100% голосов избирателей. У правящей Консервативной партии 20,5% голосов.
"Любые электоральные процессы в суверенных государствах - это дело народа этой страны, поэтому коль скоро народ Норвегии так решил, это его суверенное право. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за развитие многоплановых конструктивных и взаимовыгодных отношений с Норвегией. Мы имеем многолетнюю историю добрососедства, успешный опыт совместного решения общих вопросов, эффективного и межрегионального, и приграничного взаимодействия, и, конечно, продуктивной и эффективной работы в рамках двусторонних и международных форматов", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Парламентские выборы в Норвегии проходили в понедельник для избрания 169 депутатов парламента. На выборах в Норвегии используется пропорциональное представительство по партийным спискам в 19 округах.
Рабочая партия Норвегии много лет являлась крупнейшей политической силой в королевстве. С 1960-х годов партия неоднократно вставала у руля власти и только на выборах 2013 года оказалась в оппозиции. Ее лидер Йонас Гар Стёре, который занимал пост министра иностранных дел Норвегии с 2005 по 2012 год, летом этого года заявлял, что если станет премьером, то будет стремиться к более активным контактам и сотрудничеству с Россией, в первую очередь в северных регионах и, в частности, по вопросам Арктики.
14 сентября, 12:55Рабочая партия Норвегии