Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/norvegiya-1750371307.html
В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Норвегии
В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Норвегии - РИА Новости, 16.09.2021
В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Норвегии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу на выборах в Норвегии партии, выступающей за сотрудничество с Россией, заявив, что это... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:57
2021-09-16T17:14
в мире
норвегия
россия
осло
москва
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749975323_0:146:2808:1726_1920x0_80_0_0_7ffe31d92a015073fc981412c64d9771.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу на выборах в Норвегии партии, выступающей за сотрудничество с Россией, заявив, что это является суверенным правом граждан Норвегии.Рабочая партия, выступающая за более активное сотрудничество с РФ, победила на выборах в парламент Норвегии с 26,4% голосов после подсчета 100% голосов избирателей. У правящей Консервативной партии 20,5% голосов."Любые электоральные процессы в суверенных государствах - это дело народа этой страны, поэтому коль скоро народ Норвегии так решил, это его суверенное право. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за развитие многоплановых конструктивных и взаимовыгодных отношений с Норвегией. Мы имеем многолетнюю историю добрососедства, успешный опыт совместного решения общих вопросов, эффективного и межрегионального, и приграничного взаимодействия, и, конечно, продуктивной и эффективной работы в рамках двусторонних и международных форматов", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она добавила, что Москва и далее намерена выстраивать курс в отношениях с Осло в подобном ключе "вне зависимости от расстановки политических сил в Норвегии".Парламентские выборы в Норвегии проходили в понедельник для избрания 169 депутатов парламента. На выборах в Норвегии используется пропорциональное представительство по партийным спискам в 19 округах.Рабочая партия Норвегии много лет являлась крупнейшей политической силой в королевстве. С 1960-х годов партия неоднократно вставала у руля власти и только на выборах 2013 года оказалась в оппозиции. Ее лидер Йонас Гар Стёре, который занимал пост министра иностранных дел Норвегии с 2005 по 2012 год, летом этого года заявлял, что если станет премьером, то будет стремиться к более активным контактам и сотрудничеству с Россией, в первую очередь в северных регионах и, в частности, по вопросам Арктики.
https://ria.ru/20210914/norvegiya-1749964165.html
https://ria.ru/20210914/partiya-1749991786.html
норвегия
россия
осло
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749975323_156:0:2652:1872_1920x0_80_0_0_377d77754d835b256e10dbfe92890326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, норвегия, россия, осло, москва, мария захарова
16:57 16.09.2021 (обновлено: 17:14 16.09.2021)
 
В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Норвегии

В МИД прокомментировали победу в Норвегии партии, выступающей за сотрудничество с Россией

© REUTERS / NTBГлава Рабочей партии Йонас Гар Стере во время парламентских выборов в Осло, Норвегия
Глава Рабочей партии Йонас Гар Стере во время парламентских выборов в Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / NTB
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу на выборах в Норвегии партии, выступающей за сотрудничество с Россией, заявив, что это является суверенным правом граждан Норвегии.
Рабочая партия, выступающая за более активное сотрудничество с РФ, победила на выборах в парламент Норвегии с 26,4% голосов после подсчета 100% голосов избирателей. У правящей Консервативной партии 20,5% голосов.
Глава Рабочей партии Йонас Гар Стере во время парламентских выборов в Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 10:58
В Норвегии на выборах победила партия, выступающая за партнерство с Россией
"Любые электоральные процессы в суверенных государствах - это дело народа этой страны, поэтому коль скоро народ Норвегии так решил, это его суверенное право. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за развитие многоплановых конструктивных и взаимовыгодных отношений с Норвегией. Мы имеем многолетнюю историю добрососедства, успешный опыт совместного решения общих вопросов, эффективного и межрегионального, и приграничного взаимодействия, и, конечно, продуктивной и эффективной работы в рамках двусторонних и международных форматов", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она добавила, что Москва и далее намерена выстраивать курс в отношениях с Осло в подобном ключе "вне зависимости от расстановки политических сил в Норвегии".
Парламентские выборы в Норвегии проходили в понедельник для избрания 169 депутатов парламента. На выборах в Норвегии используется пропорциональное представительство по партийным спискам в 19 округах.
Рабочая партия Норвегии много лет являлась крупнейшей политической силой в королевстве. С 1960-х годов партия неоднократно вставала у руля власти и только на выборах 2013 года оказалась в оппозиции. Ее лидер Йонас Гар Стёре, который занимал пост министра иностранных дел Норвегии с 2005 по 2012 год, летом этого года заявлял, что если станет премьером, то будет стремиться к более активным контактам и сотрудничеству с Россией, в первую очередь в северных регионах и, в частности, по вопросам Арктики.
Члены Рабочей партии Норвегии в Осло - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 12:55
Рабочая партия Норвегии
 
В миреНорвегияРоссияОслоМоскваМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
Лента новостейМолния