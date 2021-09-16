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Байден призвал богатых американцев платить "честные налоги"
Байден призвал богатых американцев платить "честные налоги" - РИА Новости, 16.09.2021
Байден призвал богатых американцев платить "честные налоги"
Самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T21:45
2021-09-16T21:51
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов, заявил президент США Джо Байден."Ведущий 1% уклоняется от 160 миллиардов долларов налогов, которые они должны платить каждый год", - заявил Байден в обращении к американцам.По его словам, большие корпорации должны платить честные налоги. "Я не собираюсь никого наказывать, я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов, благослови вас Господь. Все, о чем я прошу: платите честную долю, как делают люди среднего класса. Но сейчас этого не происходит", - сказал он.По словам Байдена, регулирующие органы просто не знают, сколько зарабатывают самые благополучные граждане, поэтому не могут сказать, когда они уклоняются от налогов.Байден, как сообщалось, предлагает повысить корпоративный налог и налог на доход с прироста капитала в рамках бюджетного плана на 3,5 триллиона долларов. Ставку корпоративного налога Байден предлагает повысить с текущих 21% до 28%, на прирост капитала с нынешних 20% до 39,6%, сообщали ранее американские СМИ.
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сша, джо байден
21:45 16.09.2021 (обновлено: 21:51 16.09.2021)
 
Байден призвал богатых американцев платить "честные налоги"

Президент США Байден: самые богатые американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов

© REUTERS / Ken CedenoПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов, заявил президент США Джо Байден.
"Ведущий 1% уклоняется от 160 миллиардов долларов налогов, которые они должны платить каждый год", - заявил Байден в обращении к американцам.
По его словам, большие корпорации должны платить честные налоги. "Я не собираюсь никого наказывать, я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов, благослови вас Господь. Все, о чем я прошу: платите честную долю, как делают люди среднего класса. Но сейчас этого не происходит", - сказал он.
По словам Байдена, регулирующие органы просто не знают, сколько зарабатывают самые благополучные граждане, поэтому не могут сказать, когда они уклоняются от налогов.
Байден, как сообщалось, предлагает повысить корпоративный налог и налог на доход с прироста капитала в рамках бюджетного плана на 3,5 триллиона долларов. Ставку корпоративного налога Байден предлагает повысить с текущих 21% до 28%, на прирост капитала с нынешних 20% до 39,6%, сообщали ранее американские СМИ.
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