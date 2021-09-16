https://ria.ru/20210916/nalogi-1750419224.html

Байден призвал богатых американцев платить "честные налоги"

Байден призвал богатых американцев платить "честные налоги" - РИА Новости, 16.09.2021

Байден призвал богатых американцев платить "честные налоги"

Самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T21:45

2021-09-16T21:45

2021-09-16T21:51

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов, заявил президент США Джо Байден."Ведущий 1% уклоняется от 160 миллиардов долларов налогов, которые они должны платить каждый год", - заявил Байден в обращении к американцам.По его словам, большие корпорации должны платить честные налоги. "Я не собираюсь никого наказывать, я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов, благослови вас Господь. Все, о чем я прошу: платите честную долю, как делают люди среднего класса. Но сейчас этого не происходит", - сказал он.По словам Байдена, регулирующие органы просто не знают, сколько зарабатывают самые благополучные граждане, поэтому не могут сказать, когда они уклоняются от налогов.Байден, как сообщалось, предлагает повысить корпоративный налог и налог на доход с прироста капитала в рамках бюджетного плана на 3,5 триллиона долларов. Ставку корпоративного налога Байден предлагает повысить с текущих 21% до 28%, на прирост капитала с нынешних 20% до 39,6%, сообщали ранее американские СМИ.

https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html

сша

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сша, джо байден