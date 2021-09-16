Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20210916/nagrada-1750340092.html
Мельниченко вручил новую региональную награду дирижеру Каширскому
Мельниченко вручил новую региональную награду дирижеру Каширскому - РИА Новости, 16.09.2021
Мельниченко вручил новую региональную награду дирижеру Каширскому
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в четверг впервые вручил новую региональную награду главному дирижеру губернаторской симфонической капеллы... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:53
2021-09-16T15:45
пензенская область
общество
пензенская область
олег мельниченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750352000_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_65753bd1c86d4a9bcc5104ed1c7a1494.jpg
ПЕНЗА, 16 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в четверг впервые вручил новую региональную награду главному дирижеру губернаторской симфонической капеллы Владимиру Каширскому, который первым удостоен почетной грамоты Пензенской области, сообщила пресс-служба облправительства.Почетная грамота Пензенской области учреждена по инициативе Мельниченко и присуждается за особые заслуги перед регионом. Врио губернатора в круглом зале правительства области наградил Каширского за многолетнюю творческую и просветительскую деятельность, признанный талант, профессиональное мастерство и большой вклад в развитие культуры.Каширский является бессменным художественным руководителем и главным дирижером губернаторской симфонической капеллы, которая является одним из ведущих творческих коллективов как государственного учреждения культуры "Пензаконцерт", так и всей Пензенской области.
https://ria.ru/20210909/most-1749442072.html
пензенская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750352000_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4c4842dadd531e257cf53ddd74129480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, пензенская область, олег мельниченко, россия
14:53 16.09.2021 (обновлено: 15:45 16.09.2021)
 
Мельниченко вручил новую региональную награду дирижеру Каширскому

Мельниченко вручил первую почетную грамоту Пензенской области дирижеру Каширскому

© Фото : Пресс-служба правительства Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко вручил новую региональную награду главному дирижеру губернаторской симфонической капеллы Владимиру Каширскому
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко вручил новую региональную награду главному дирижеру губернаторской симфонической капеллы Владимиру Каширскому - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Пензенской области
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 16 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в четверг впервые вручил новую региональную награду главному дирижеру губернаторской симфонической капеллы Владимиру Каширскому, который первым удостоен почетной грамоты Пензенской области, сообщила пресс-служба облправительства.
Почетная грамота Пензенской области учреждена по инициативе Мельниченко и присуждается за особые заслуги перед регионом. Врио губернатора в круглом зале правительства области наградил Каширского за многолетнюю творческую и просветительскую деятельность, признанный талант, профессиональное мастерство и большой вклад в развитие культуры.
"Мы отдаем должное вашим заслугам, выражаем признательность за высокий профессионализм, ответственность, эффективную деятельность в интересах жителей Пензенской области", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Каширский является бессменным художественным руководителем и главным дирижером губернаторской симфонической капеллы, которая является одним из ведущих творческих коллективов как государственного учреждения культуры "Пензаконцерт", так и всей Пензенской области.
Пенза - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 23:51Пензенская область
В Пензе после реконструкции открыли Бакунинский мост
 
Пензенская областьОбществоПензенская областьОлег МельниченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
Лента новостейМолния