14:53 16.09.2021 (обновлено: 15:45 16.09.2021)
Мельниченко вручил новую региональную награду дирижеру Каширскому
Мельниченко вручил первую почетную грамоту Пензенской области дирижеру Каширскому
© Фото : Пресс-служба правительства Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко вручил новую региональную награду главному дирижеру губернаторской симфонической капеллы Владимиру Каширскому
© Фото : Пресс-служба правительства Пензенской области
ПЕНЗА, 16 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в четверг впервые вручил новую региональную награду главному дирижеру губернаторской симфонической капеллы Владимиру Каширскому, который первым удостоен почетной грамоты Пензенской области, сообщила пресс-служба облправительства.
Почетная грамота Пензенской области учреждена по инициативе Мельниченко и присуждается за особые заслуги перед регионом. Врио губернатора в круглом зале правительства области наградил Каширского за многолетнюю творческую и просветительскую деятельность, признанный талант, профессиональное мастерство и большой вклад в развитие культуры.
"Мы отдаем должное вашим заслугам, выражаем признательность за высокий профессионализм, ответственность, эффективную деятельность в интересах жителей Пензенской области", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Каширский является бессменным художественным руководителем и главным дирижером губернаторской симфонической капеллы, которая является одним из ведущих творческих коллективов как государственного учреждения культуры "Пензаконцерт", так и всей Пензенской области.