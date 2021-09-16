https://ria.ru/20210916/nagrada-1750340092.html

Мельниченко вручил новую региональную награду дирижеру Каширскому

Мельниченко вручил новую региональную награду дирижеру Каширскому - РИА Новости, 16.09.2021

Мельниченко вручил новую региональную награду дирижеру Каширскому

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в четверг впервые вручил новую региональную награду главному дирижеру губернаторской симфонической капеллы... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:53

2021-09-16T14:53

2021-09-16T15:45

пензенская область

общество

пензенская область

олег мельниченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750352000_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_65753bd1c86d4a9bcc5104ed1c7a1494.jpg

ПЕНЗА, 16 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в четверг впервые вручил новую региональную награду главному дирижеру губернаторской симфонической капеллы Владимиру Каширскому, который первым удостоен почетной грамоты Пензенской области, сообщила пресс-служба облправительства.Почетная грамота Пензенской области учреждена по инициативе Мельниченко и присуждается за особые заслуги перед регионом. Врио губернатора в круглом зале правительства области наградил Каширского за многолетнюю творческую и просветительскую деятельность, признанный талант, профессиональное мастерство и большой вклад в развитие культуры.Каширский является бессменным художественным руководителем и главным дирижером губернаторской симфонической капеллы, которая является одним из ведущих творческих коллективов как государственного учреждения культуры "Пензаконцерт", так и всей Пензенской области.

https://ria.ru/20210909/most-1749442072.html

пензенская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пензенская область, олег мельниченко, россия