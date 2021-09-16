https://ria.ru/20210916/nablyudatel-1750398671.html

В ПА ОДКБ ожидают, что выборы в России пройдут прозрачно

В ПА ОДКБ ожидают, что выборы в России пройдут прозрачно - РИА Новости, 16.09.2021

В ПА ОДКБ ожидают, что выборы в России пройдут прозрачно

В Парламентской ассамблее ОДКБ ожидают, что российские выборы в Госдуму пройдут честно и прозрачно, заявил координатор группы наблюдателей от ПА ОДКБ,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:45

2021-09-16T18:45

2021-09-16T21:25

выборы в государственную думу

политика

парламент казахстана

одкб

госдума рф

элла памфилова

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Парламентской ассамблее ОДКБ ожидают, что российские выборы в Госдуму пройдут честно и прозрачно, заявил координатор группы наблюдателей от ПА ОДКБ, председатель комитета нижней палаты парламента Казахстана по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов."Информационные системы очень надежные, не дают возможность какого-либо вмешательства извне. При этом ЦИК проводит большую работу, чтобы предотвратить факты незаконной деятельности, когда граждане могут проголосовать дважды", — заявил парламентарий по итогам встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.Он отметил, что до наблюдателей довели информацию о работе по подготовке выборов.Как рассказал Кожахметов, в 144 странах развернули 348 участков. По его словам, российский ЦИК каждый год совершенствует законодательство о выборах и создает возможности для регистрации и голосования онлайн."В настоящее время в семи регионах этот эксперимент идет, и уже два миллиона 650 тысяч граждан воспользовались этой возможностью, зарегистрировались в электронной системе и имеют возможность проголосовать дистанционно с 17 по 19 сентября", — цитирует Кожахметова канал ПА ОДКБ в Telegram.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование состоится в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.Онлайн-голосование пройдет с 8:00 мск 17 сентября до 20:00 19 сентября на портале vybory.gov.ru и mos.ru. По данным Центризбиркома, выбрать такой формат захотели 2 801 356 человек, подавших заявки, в списки включили 2 650 339.

https://ria.ru/20210916/krym-1750355862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, парламент казахстана, одкб, госдума рф, элла памфилова