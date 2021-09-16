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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210916/mironov-1750404602.html
Ярославский губернатор предложил создать программу по детскому отдыху
Ярославский губернатор предложил создать программу по детскому отдыху - РИА Новости, 16.09.2021
Ярославский губернатор предложил создать программу по детскому отдыху
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой инициировать на федеральном уровне... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T19:21
2021-09-16T19:21
ярославская область
общество
ярославская область
дмитрий миронов
анна кузнецова
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой инициировать на федеральном уровне программу по организации отдыха и оздоровления детей, сообщает правительство региона.В четверг состоялась встреча Кузнецовой и Миронова."Со стороны правительства области просим рассмотреть возможность инициировать на федеральном уровне отдельную программу по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе в части модернизации материально-технической базы загородных лагерей. Это будет логичным продолжением реализации задач, поставленных президентом страны, в сфере обеспечения условий для детского отдыха", - заявил губернатор.Омбудсмен согласилась, что организация летнего отдыха и оздоровления – это важное условие детской безопасности. По ее словам, она совместно с другими детским омбудсменами страны намерена добиваться расширения возможностей отдыха и оздоровления детей.Миронов рассказал на встрече, что этим летом в лагерях региона отдохнули более 43 тысяч детей. Он подчеркнул, что защита прав несовершеннолетних, охрана материнства и детства, развитие детского здравоохранения и образования входят в число приоритетов работы правительства области."Сегодня в Ярославской области проживают почти 150 тысяч семей с несовершеннолетними детьми. При этом отмечу, что ежегодно увеличивается число многодетных семей. Сейчас их более 12,5 тысячи. В регионе на поддержку детей и родителей направлены ежемесячные выплаты и пособия, оказывается адресная материальная помощь малоимущим семьям и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации", - рассказал губернатор, добавив, что правительство региона старается гибко подходить к вопросу поддержки и прежде всего отталкивается от потребностей самой семьи. Поэтому помощь – это не только денежные выплаты, но и предоставление земельных участков, улучшение жилищных условий, организация бесплатного отдыха и оздоровления детей, отметил глава региона.Кузнецова высоко оценила проводимую в регионе работу по реализации концепции "Ярославская область – территория безопасного детства", в рамках которой выстроено комплексное межведомственное взаимодействие правоохранительных органов, аварийных служб и силовых структур.
https://ria.ru/20210908/obekty-1749232430.html
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общество, ярославская область, дмитрий миронов, анна кузнецова, россия
19:21 16.09.2021
 
Ярославский губернатор предложил создать программу по детскому отдыху

Ярославский губернатор предложил создать программу по организации детского отдыха

© Фото : правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : правительство Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой инициировать на федеральном уровне программу по организации отдыха и оздоровления детей, сообщает правительство региона.
В четверг состоялась встреча Кузнецовой и Миронова.
"Со стороны правительства области просим рассмотреть возможность инициировать на федеральном уровне отдельную программу по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе в части модернизации материально-технической базы загородных лагерей. Это будет логичным продолжением реализации задач, поставленных президентом страны, в сфере обеспечения условий для детского отдыха", - заявил губернатор.
Омбудсмен согласилась, что организация летнего отдыха и оздоровления – это важное условие детской безопасности. По ее словам, она совместно с другими детским омбудсменами страны намерена добиваться расширения возможностей отдыха и оздоровления детей.
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Миронов рассказал на встрече, что этим летом в лагерях региона отдохнули более 43 тысяч детей. Он подчеркнул, что защита прав несовершеннолетних, охрана материнства и детства, развитие детского здравоохранения и образования входят в число приоритетов работы правительства области.
"Сегодня в Ярославской области проживают почти 150 тысяч семей с несовершеннолетними детьми. При этом отмечу, что ежегодно увеличивается число многодетных семей. Сейчас их более 12,5 тысячи. В регионе на поддержку детей и родителей направлены ежемесячные выплаты и пособия, оказывается адресная материальная помощь малоимущим семьям и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации", - рассказал губернатор, добавив, что правительство региона старается гибко подходить к вопросу поддержки и прежде всего отталкивается от потребностей самой семьи. Поэтому помощь – это не только денежные выплаты, но и предоставление земельных участков, улучшение жилищных условий, организация бесплатного отдыха и оздоровления детей, отметил глава региона.
Кузнецова высоко оценила проводимую в регионе работу по реализации концепции "Ярославская область – территория безопасного детства", в рамках которой выстроено комплексное межведомственное взаимодействие правоохранительных органов, аварийных служб и силовых структур.

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