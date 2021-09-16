https://ria.ru/20210916/metro-1750410851.html

Метрополитен Москвы отремонтирует эскалаторы на станции "Курская"

Метрополитен Москвы отремонтирует эскалаторы на станции "Курская" - РИА Новости, 16.09.2021

Метрополитен Москвы отремонтирует эскалаторы на станции "Курская"

Эскалаторы отремонтируют на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T20:02

2021-09-16T20:02

2021-09-16T20:02

общество

московский метрополитен

telegram (приложение)

городское хозяйство москвы

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Эскалаторы отремонтируют на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщает столичный департамент транспорта."С 17 сентября до 19 ноября будет закрыт вестибюль станции "Курская" Арбатско-Покровской линии (выход 1). За это время капитально отремонтируем все три эскалатора. Для входа и выхода в город пользуйтесь расположенным вблизи объединенным вестибюлем станции "Курская" Кольцевой линии (выход 3)", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20210916/metro-1750326373.html

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общество, московский метрополитен, telegram (приложение), городское хозяйство москвы, россия