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Метрополитен Москвы отремонтирует эскалаторы на станции "Курская"
Метрополитен Москвы отремонтирует эскалаторы на станции "Курская" - РИА Новости, 16.09.2021
Метрополитен Москвы отремонтирует эскалаторы на станции "Курская"
Эскалаторы отремонтируют на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T20:02
2021-09-16T20:02
общество
московский метрополитен
telegram (приложение)
городское хозяйство москвы
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Эскалаторы отремонтируют на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщает столичный департамент транспорта."С 17 сентября до 19 ноября будет закрыт вестибюль станции "Курская" Арбатско-Покровской линии (выход 1). За это время капитально отремонтируем все три эскалатора. Для входа и выхода в город пользуйтесь расположенным вблизи объединенным вестибюлем станции "Курская" Кольцевой линии (выход 3)", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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РИА Новости
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общество, московский метрополитен, telegram (приложение), городское хозяйство москвы, россия
20:02 16.09.2021
 
Метрополитен Москвы отремонтирует эскалаторы на станции "Курская"

Метрополитен отремонтирует эскалаторы на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Новосибирского метрополитена в защитной маске
Сотрудница Новосибирского метрополитена в защитной маске - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Эскалаторы отремонтируют на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщает столичный департамент транспорта.
"С 17 сентября до 19 ноября будет закрыт вестибюль станции "Курская" Арбатско-Покровской линии (выход 1). За это время капитально отремонтируем все три эскалатора. Для входа и выхода в город пользуйтесь расположенным вблизи объединенным вестибюлем станции "Курская" Кольцевой линии (выход 3)", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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ОбществоМосковский метрополитенTelegram (приложение)Городское хозяйство МосквыРоссия
 
 
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