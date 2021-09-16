https://ria.ru/20210916/metro-1750400144.html

В Нижнем Новгороде заключат контракт на проектирование метро до конца года

В Нижнем Новгороде заключат контракт на проектирование метро до конца года - РИА Новости, 16.09.2021

В Нижнем Новгороде заключат контракт на проектирование метро до конца года

Контракт на проектирование новых станций метро в направлении площади Сенной в Нижнем Новгороде планируется заключить до конца года, заявил губернатор Глеб... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:49

2021-09-16T18:49

2021-09-16T18:49

общество

нижний новгород

глеб никитин

метро

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Контракт на проектирование новых станций метро в направлении площади Сенной в Нижнем Новгороде планируется заключить до конца года, заявил губернатор Глеб Никитин в четверг в ходе прямой линии.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 14 сентября заявил, что принято решение о строительстве метро в Нижнем Новгороде и Челябинске. Ранее планы по развитию нижегородского метро поддержал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию."В 2021 году планируется заключение контракта на проектирование и строительство метро до площади Сенной… Это будет самое близкое по срокам направление. Что касается Сормовского направления, то решения на сегодняшний день тоже приняты. Если в случае с Сенной у нас был проект, его надо только адаптировать, – это около девяти месяцев, то в случае Сормова проекта не было, его надо будет разработать с нуля, а это 12 месяцев как минимум. То есть мы видим сроки решения этих вопросов примерно до 2025-2026 года", - сказал Никитин.Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями. Прямая линия Никитина состоялась 16 сентября, глава Нижегородской области больше трех часов отвечал на вопросы жителей региона.

https://ria.ru/20210630/putin-1739246896.html

https://ria.ru/20210713/metropoliten-1741142851.html

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общество, нижний новгород, глеб никитин, метро