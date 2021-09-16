В Нижнем Новгороде заключат контракт на проектирование метро до конца года
Никитин: заключим контракт на проектирование новых станций метро до конца года
CC BY-SA 3.0 / Florstein / Нижегородский метрополитен, станция "Буревестник"Станция "Буревестник" Нижегородского метрополитена
CC BY-SA 3.0 / Florstein / Нижегородский метрополитен, станция "Буревестник"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Контракт на проектирование новых станций метро в направлении площади Сенной в Нижнем Новгороде планируется заключить до конца года, заявил губернатор Глеб Никитин в четверг в ходе прямой линии.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 14 сентября заявил, что принято решение о строительстве метро в Нижнем Новгороде и Челябинске. Ранее планы по развитию нижегородского метро поддержал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"В 2021 году планируется заключение контракта на проектирование и строительство метро до площади Сенной… Это будет самое близкое по срокам направление. Что касается Сормовского направления, то решения на сегодняшний день тоже приняты. Если в случае с Сенной у нас был проект, его надо только адаптировать, – это около девяти месяцев, то в случае Сормова проекта не было, его надо будет разработать с нуля, а это 12 месяцев как минимум. То есть мы видим сроки решения этих вопросов примерно до 2025-2026 года", - сказал Никитин.
Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями. Прямая линия Никитина состоялась 16 сентября, глава Нижегородской области больше трех часов отвечал на вопросы жителей региона.