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Онлайн-конференция о начале профилактической кампании против гриппа
Онлайн-конференция о начале профилактической кампании против гриппа - РИА Новости, 16.09.2021
Онлайн-конференция о начале профилактической кампании против гриппа
22 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о начале в России профилактической кампании против гриппа.
2021-09-16T17:19
2021-09-16T17:19
анонсы
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Задать вопросУчастники:- директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения Российской Федерации Дмитрий ЛИОЗНОВ;- заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения Российской Федерации Дарья ДАНИЛЕНКО.В сентябре началась ежегодная вакцинация против гриппа. Эксперты утверждают, что прививку нужно делать обязательно. Многие сомневаются, можно ли прививаться дважды – против COVID-19 и гриппа и зачем делать прививку, если в прошлом году эпидемии гриппа не было.Какие вакцины будут применяться в этом году? Защищает ли прививка от гриппа также и от коронавируса? И где можно сделать прививку от гриппа?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:19 16.09.2021
 

Онлайн-конференция о начале профилактической кампании против гриппа

Читать ria.ru в
22 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о начале в России профилактической кампании против гриппа.
Задать вопрос
Участники:
- директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения Российской Федерации Дмитрий ЛИОЗНОВ;
- заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения Российской Федерации Дарья ДАНИЛЕНКО.
В сентябре началась ежегодная вакцинация против гриппа. Эксперты утверждают, что прививку нужно делать обязательно. Многие сомневаются, можно ли прививаться дважды – против COVID-19 и гриппа и зачем делать прививку, если в прошлом году эпидемии гриппа не было.
Какие вакцины будут применяться в этом году? Защищает ли прививка от гриппа также и от коронавируса? И где можно сделать прививку от гриппа?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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