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Во Владимирской области пропали три мальчика
Во Владимирской области пропали три мальчика - РИА Новости, 16.09.2021
Во Владимирской области пропали три мальчика
Во Владимирской области ищут трех пропавших мальчиков в возрасте восьми, 11 и 12 лет, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:29
2021-09-16T16:31
происшествия
владимирская область
петушинский район
покров
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РЯЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости. Во Владимирской области ищут трех пропавших мальчиков в возрасте восьми, 11 и 12 лет, сообщили в УМВД по региону.На странице отряда "ЛизаАлерт" Владимирской области во "ВКонтакте" говорится, что это произошло в Покрове 14 сентября.В поисках заняты 60 волонтеров, в том числе и местные жители.В городе опрашивают население и ищут свидетелей.Как пишет местный портал "Proгород", школьники часто ездили в Орехово-Зуево, где они подрабатывали мытьем машин у "Макдоналдса". По данным СМИ, детей видели накануне: они возвращались домой на электричке, после чего сели в автобус и вышли около рынка, где находится гостиница "Корнилов".В соцсетях пишут, что родители мальчиков ищут их по всему городу.
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владимирская область
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происшествия, владимирская область, петушинский район, покров
12:29 16.09.2021 (обновлено: 16:31 16.09.2021)
 
Во Владимирской области пропали три мальчика

Во Владимирской области разыскивают трех мальчиков, пропавших несколько дней назад

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости. Во Владимирской области ищут трех пропавших мальчиков в возрасте восьми, 11 и 12 лет, сообщили в УМВД по региону.
На странице отряда "ЛизаАлерт" Владимирской области во "ВКонтакте" говорится, что это произошло в Покрове 14 сентября.
В поисках заняты 60 волонтеров, в том числе и местные жители.
"Ночью примерно столько искало", — сказали РИА Новости в отряде "ЛизаАлерт".
В городе опрашивают население и ищут свидетелей.
Как пишет местный портал "Proгород", школьники часто ездили в Орехово-Зуево, где они подрабатывали мытьем машин у "Макдоналдса". По данным СМИ, детей видели накануне: они возвращались домой на электричке, после чего сели в автобус и вышли около рынка, где находится гостиница "Корнилов".
В соцсетях пишут, что родители мальчиков ищут их по всему городу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 13:55Хорошие новости
Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми
 
ПроисшествияВладимирская областьПетушинский районПокров
 
 
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