https://ria.ru/20210916/malchiki-1750307039.html

Во Владимирской области пропали три мальчика

Во Владимирской области пропали три мальчика - РИА Новости, 16.09.2021

Во Владимирской области пропали три мальчика

Во Владимирской области ищут трех пропавших мальчиков в возрасте восьми, 11 и 12 лет, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:29

2021-09-16T12:29

2021-09-16T16:31

происшествия

владимирская область

петушинский район

покров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

РЯЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости. Во Владимирской области ищут трех пропавших мальчиков в возрасте восьми, 11 и 12 лет, сообщили в УМВД по региону.На странице отряда "ЛизаАлерт" Владимирской области во "ВКонтакте" говорится, что это произошло в Покрове 14 сентября.В поисках заняты 60 волонтеров, в том числе и местные жители.В городе опрашивают население и ищут свидетелей.Как пишет местный портал "Proгород", школьники часто ездили в Орехово-Зуево, где они подрабатывали мытьем машин у "Макдоналдса". По данным СМИ, детей видели накануне: они возвращались домой на электричке, после чего сели в автобус и вышли около рынка, где находится гостиница "Корнилов".В соцсетях пишут, что родители мальчиков ищут их по всему городу.

https://ria.ru/20210911/malchiki-1749658478.html

владимирская область

петушинский район

покров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владимирская область, петушинский район, покров