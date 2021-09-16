https://ria.ru/20210916/malchiki-1750307039.html
Во Владимирской области пропали три мальчика
Во Владимирской области пропали три мальчика - РИА Новости, 16.09.2021
Во Владимирской области пропали три мальчика
Во Владимирской области ищут трех пропавших мальчиков в возрасте восьми, 11 и 12 лет, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:29
2021-09-16T12:29
2021-09-16T16:31
происшествия
владимирская область
петушинский район
покров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
РЯЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости. Во Владимирской области ищут трех пропавших мальчиков в возрасте восьми, 11 и 12 лет, сообщили в УМВД по региону.На странице отряда "ЛизаАлерт" Владимирской области во "ВКонтакте" говорится, что это произошло в Покрове 14 сентября.В поисках заняты 60 волонтеров, в том числе и местные жители.В городе опрашивают население и ищут свидетелей.Как пишет местный портал "Proгород", школьники часто ездили в Орехово-Зуево, где они подрабатывали мытьем машин у "Макдоналдса". По данным СМИ, детей видели накануне: они возвращались домой на электричке, после чего сели в автобус и вышли около рынка, где находится гостиница "Корнилов".В соцсетях пишут, что родители мальчиков ищут их по всему городу.
https://ria.ru/20210911/malchiki-1749658478.html
владимирская область
петушинский район
покров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, петушинский район, покров
12:29 16.09.2021 (обновлено: 16:31 16.09.2021)
Во Владимирской области пропали три мальчика
Во Владимирской области разыскивают трех мальчиков, пропавших несколько дней назад