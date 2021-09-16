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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210916/kulikovskayabitva-1750123334.html
Фестиваль на поле брани: любители истории посетят место Куликовской битвы
Фестиваль на поле брани: любители истории посетят место Куликовской битвы - РИА Новости, 16.09.2021
Фестиваль на поле брани: любители истории посетят место Куликовской битвы
Музей-заповедник "Куликово поле" 18 сентября, накануне Дня победы русских войск на Куликовом поле, проведет показательные средневековые турниры, поединки и... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:00
2021-09-16T10:35
культура
общество
"куликово поле"
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Музей-заповедник "Куликово поле" 18 сентября, накануне Дня победы русских войск на Куликовом поле, проведет показательные средневековые турниры, поединки и множество других праздничных мероприятий с участием клубов исторической реконструкции из разных городов России. Какая программа ждет гостей фестиваля? Как стать ее участником? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал заместитель директора музея-заповедника по научной работе Андрей Наумов.- Андрей Николаевич, расскажите о торжественных мероприятиях, которые пройдут 18 сентября.- Наших гостей ждет большая программа, в которой примут участие многие творческие коллективы и концертные организации. Она будет разворачиваться на трех площадках нашего музея-заповедника.Центральной площадкой станет Красный холм, историческое место, старейший мемориал Куликовской битвы. Там пройдут все основные воинские ритуалы, государственные традиционные мероприятия, посвященные Дню Воинской славы России.Также наших гостей 18 сентября ждет большая развлекательная программа. В Музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом состоятся показательные средневековые бои и другие праздничные развлекательные мероприятия. Одним из центральных мероприятий праздника будет показательное выступление клубов исторической реконструкции.На территории комплекса развернется древнерусская ремесленная улица. Здесь разместятся мастерские с аутентичным оборудованием и инструментами, идентичными технологиям XIII-XIV веков. Наши гости смогут попробовать ручное ткачество на горизонтальном стане, бердышке, дощечках, а также увидеть, как обрабатывали шерсть и научиться прясть на ручном веретене, узнать историю металлургического и кузнечного промыслов.Мастер-скорняк покажет, как раньше обрабатывали кожу, а стрельник научит делать стрелы. В ювелирной мастерской в технике чеканки можно будет смастерить подвеску и колечко, а у мастера духовых музыкальных инструментов послушать самобытные мелодии дудочек, свирелей, жалеек, гудков. Завершится прогулка по ремесленной улице интеллектуальным тиром, где посетители фестиваля смогут проверить полученные знания.Надо сказать, что в последнее время историческая составляющая нашего праздника на Куликовом поле неизменно возрастает. Уже стали традиционными такие мероприятия как историческая ярмарка, мастер-классы, посвященные средневековым ремеслам, исторические бивуаки на Куликовом поле, где помимо средневековых воинов можно встретить стрельцов и казаков, а также солдат регулярной русской армии.Массовое показательное выступление состоится на центральной поляне, оно будет транслироваться на больших демонстрационных экранах. Затем пройдут конные состязания, пеший турнир, дефиле средневекового исторического костюма. Наших гостей ждут концерты фолк-групп, которые занимаются изучением средневековой музыки. Мы уверены, что каждый посетитель найдет мероприятие по вкусу.- Будут ли в программе детские мероприятия?- Да, детей ждет игровая программа "Богатырские забавы". Они смогут пройти полосу препятствий, принять участие в соревнованиях на дутых мечах и в мастер-классах средневековых ремесел, а также во многих других мероприятиях.- Расскажите, пожалуйста, о клубах конструкторов, которые будут участвовать в празднике.- На сегодняшний день более 70 клубов исторической реконструкции из разных городов, от Ижевска до Ростова-на-Дону, подали заявки на участие в нашем фестивале. Основная часть клубов – из старинных русских городов, где активно ведется реконструкторская деятельность, посвященная древней Руси. Это Новгород, Псков, Ярославль, Владимир и другие города Европейской части России. Большую роль в нашем фестивале играют наши тульские клубы, в этом году у нас их будет пять или шесть.Для нас очень важно, чтобы на наш фестиваль приезжали реконструкторы, которые занимаются воссозданием быта Золотой Орды, ордынских воинов-всадников. У нас будут представители таких клубов из Казани, Саратова, Череповца. Поскольку в Куликовской битве принимал участие небольшой контингент европейских воинов, на празднике будет небольшое представительство клубов, которые занимаются исторической реконструкцией Генуи и итальянских городов Причерноморья XIV века.Наш фестиваль международный, поэтому в нем постоянно принимают участие украинские и белорусские клубы. В этом году у нас будет небольшое представительство клуба исторической реконструкции из Харькова. Очень много клубов представляют Кострому, Калугу, Владимир, Санкт-Петербург, Воронеж, Москву, Рыбинск. Большинство любителей средневековой реконструкции приедут к нам из тех же земель, где собирал свои полки Дмитрий Донской.- Насколько точна реконструкция событий, которые вы будете воспроизводить, с точки зрения костюмов или сценария?- Сценарий, конечно, дело режиссерское, поэтому здесь есть определенные вольности. Естественно, мы не будем точно следовать историческим событиям и воспроизводить Куликовскую битву, да это и не нужно. У нас будут показательные выступления, в которых будут участвовать средневековые воины, пешие и конные.В то же время мы предъявляем достаточно высокие требования к историческим реконструкторам. Просто так им на наш фестиваль приехать нельзя. Будущие участники сначала проходят историческую комиссию, присылают свои фотографии в полном военном и гражданском облачении, рассказывают про эпоху и регион, которые воспроизводятся в реконструкции. Историческая комиссия оценивает, насколько реконструкция соответствует нормам и нашим научным знаниям.Идет достаточно серьезная работа по отбору, заявки некоторых клубов отклоняются. Были случаи, когда люди приезжали на наш фестиваль, и их не допускали до участия, потому что они либо не получили одобрение комиссии, либо не подали необходимую заявку.Мы начинаем обсуждение предстоящего фестиваля за полгода, в феврале-марте, встречаемся с руководителями основных клубов и режиссером показательного выступления, обсуждаем прошедший праздник и планируем новые мероприятия. Наш фестиваль проходит не только для зрителей, но и для самих реконструкторов, которые в нем участвуют. Поэтому мы стараемся ежегодно совершенствовать программу, вводить в нее новые элементы, чтобы она не стояла на месте, а двигалась вперед вместе с фестивальным движением.- Что в музее-заповеднике за последний год произошло с точки зрения исследований и открытий?- В этом году у нас прошли достаточно интересные и успешные исследования на Куликовом поле по новой методике, разработанной нашими специалистами. Мы нашли шесть предметов, относящихся к самой Куликовской битве – это два наконечника стрелы, фрагменты крупных боевых ножей и кресала.Недавно началась интереснейшая работа, связанная с изучением еще одного средневекового поля боя, середины XVI века. В этом году удалось локализовать поле Судбищенского сражения, где русские стрельцы и конница, столкнувшись с 60-тысячной армией Девлет-Гирея, в кровопролитнейших боях отстояли свои позиции, а Девлет-Гирей вынужден был бежать.- Что вы обнаружили на поле Судбищенского сражения?- Исследование поля увенчалось обнаружением огромного количества артефактов, связанных с этой битвой, это тысячи наконечников стрел, фрагменты сабель. Есть находки и свинцовых пуль. В ту эпоху пехотное огнестрельное оружие только начинало "развиваться", поэтому были и пищали, но значительную часть войск еще составляли лучники. Поэтому и находки – огромное количество наконечников стрел – одна из визитных карточек этого поля сражения.И на Куликовом поле, и на месте Судбищенского сражения работы будут продолжаться до глубокой осени. Мы надеемся на новые открытия.- Привлекаете ли вы к своим исследованиям студентов или школьников?- Для нас очень важно, чтобы в фестивале большое участие принимали молодые реконструкторы, поскольку это будущее нашего исторического движения. Что касается археологических работ на полях сражений, это очень тонкая и очень ответственная работа небольшого коллектива опытных профессионалов, которые знают необходимые методики и понимают, что делают.В то же время, мы проводим большие археологические раскопки обыкновенных поселенческих памятников на Куликовом поле, и там с нами работают школьники и студенты. Мы также привлекаем волонтеров к организации фестиваля. Поэтому молодежь будет с нами и на наших мероприятиях, и в научных исследованиях.
https://sn.ria.ru/20201012/kulikovo-pole-1579346367.html
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общество, "куликово поле", социальный навигатор, тула, россия, новости - туризм
09:00 16.09.2021 (обновлено: 10:35 16.09.2021)
 

Фестиваль на поле брани: любители истории посетят место Куликовской битвы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово"
Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Музей-заповедник "Куликово поле" 18 сентября, накануне Дня победы русских войск на Куликовом поле, проведет показательные средневековые турниры, поединки и множество других праздничных мероприятий с участием клубов исторической реконструкции из разных городов России. Какая программа ждет гостей фестиваля? Как стать ее участником? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал заместитель директора музея-заповедника по научной работе Андрей Наумов.
- Андрей Николаевич, расскажите о торжественных мероприятиях, которые пройдут 18 сентября.
- Наших гостей ждет большая программа, в которой примут участие многие творческие коллективы и концертные организации. Она будет разворачиваться на трех площадках нашего музея-заповедника.
Центральной площадкой станет Красный холм, историческое место, старейший мемориал Куликовской битвы. Там пройдут все основные воинские ритуалы, государственные традиционные мероприятия, посвященные Дню Воинской славы России.
Также наших гостей 18 сентября ждет большая развлекательная программа. В Музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом состоятся показательные средневековые бои и другие праздничные развлекательные мероприятия. Одним из центральных мероприятий праздника будет показательное выступление клубов исторической реконструкции.
На территории комплекса развернется древнерусская ремесленная улица. Здесь разместятся мастерские с аутентичным оборудованием и инструментами, идентичными технологиям XIII-XIV веков. Наши гости смогут попробовать ручное ткачество на горизонтальном стане, бердышке, дощечках, а также увидеть, как обрабатывали шерсть и научиться прясть на ручном веретене, узнать историю металлургического и кузнечного промыслов.
Руководитель музейного комплекса Куликово поле Олег Вронский - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября 2020, 09:00Культура
Неизвестная подоплека Куликовской битвы. Интервью с историком
Мастер-скорняк покажет, как раньше обрабатывали кожу, а стрельник научит делать стрелы. В ювелирной мастерской в технике чеканки можно будет смастерить подвеску и колечко, а у мастера духовых музыкальных инструментов послушать самобытные мелодии дудочек, свирелей, жалеек, гудков. Завершится прогулка по ремесленной улице интеллектуальным тиром, где посетители фестиваля смогут проверить полученные знания.
Надо сказать, что в последнее время историческая составляющая нашего праздника на Куликовом поле неизменно возрастает. Уже стали традиционными такие мероприятия как историческая ярмарка, мастер-классы, посвященные средневековым ремеслам, исторические бивуаки на Куликовом поле, где помимо средневековых воинов можно встретить стрельцов и казаков, а также солдат регулярной русской армии.
Массовое показательное выступление состоится на центральной поляне, оно будет транслироваться на больших демонстрационных экранах. Затем пройдут конные состязания, пеший турнир, дефиле средневекового исторического костюма. Наших гостей ждут концерты фолк-групп, которые занимаются изучением средневековой музыки. Мы уверены, что каждый посетитель найдет мероприятие по вкусу.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".
Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово
1 из 3
Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Куликовской битвы.
Участник военно-исторического фестиваля Поле Куликово в лагере реконструкторов
2 из 3
Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Куликовской битвы.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".
Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово
3 из 3
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".
© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 3
Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".
© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 3
Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Куликовской битвы.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 3
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
- Будут ли в программе детские мероприятия?
- Да, детей ждет игровая программа "Богатырские забавы". Они смогут пройти полосу препятствий, принять участие в соревнованиях на дутых мечах и в мастер-классах средневековых ремесел, а также во многих других мероприятиях.
- Расскажите, пожалуйста, о клубах конструкторов, которые будут участвовать в празднике.
- На сегодняшний день более 70 клубов исторической реконструкции из разных городов, от Ижевска до Ростова-на-Дону, подали заявки на участие в нашем фестивале. Основная часть клубов – из старинных русских городов, где активно ведется реконструкторская деятельность, посвященная древней Руси. Это Новгород, Псков, Ярославль, Владимир и другие города Европейской части России. Большую роль в нашем фестивале играют наши тульские клубы, в этом году у нас их будет пять или шесть.
Участники пресс-конференции на тему: Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября 2020, 09:00
Спекуляции и мифы вокруг битвы на Куликовом поле обсудили в Москве
Для нас очень важно, чтобы на наш фестиваль приезжали реконструкторы, которые занимаются воссозданием быта Золотой Орды, ордынских воинов-всадников. У нас будут представители таких клубов из Казани, Саратова, Череповца. Поскольку в Куликовской битве принимал участие небольшой контингент европейских воинов, на празднике будет небольшое представительство клубов, которые занимаются исторической реконструкцией Генуи и итальянских городов Причерноморья XIV века.
Наш фестиваль международный, поэтому в нем постоянно принимают участие украинские и белорусские клубы. В этом году у нас будет небольшое представительство клуба исторической реконструкции из Харькова. Очень много клубов представляют Кострому, Калугу, Владимир, Санкт-Петербург, Воронеж, Москву, Рыбинск. Большинство любителей средневековой реконструкции приедут к нам из тех же земель, где собирал свои полки Дмитрий Донской.
- Насколько точна реконструкция событий, которые вы будете воспроизводить, с точки зрения костюмов или сценария?
- Сценарий, конечно, дело режиссерское, поэтому здесь есть определенные вольности. Естественно, мы не будем точно следовать историческим событиям и воспроизводить Куликовскую битву, да это и не нужно. У нас будут показательные выступления, в которых будут участвовать средневековые воины, пешие и конные.
В то же время мы предъявляем достаточно высокие требования к историческим реконструкторам. Просто так им на наш фестиваль приехать нельзя. Будущие участники сначала проходят историческую комиссию, присылают свои фотографии в полном военном и гражданском облачении, рассказывают про эпоху и регион, которые воспроизводятся в реконструкции. Историческая комиссия оценивает, насколько реконструкция соответствует нормам и нашим научным знаниям.
Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли? - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября 2020, 14:00Куликово поле: вопросы и ответы
Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли?Битву на Куликовом поле считают поворотным моментом на пути освобождения от золотоордынского ига, одним из главных событий XIV века, объединившем народ Руси. Как происходило Куликовское сражение? Какие важные события к нему вели? И главное - как московскому князю Дмитрию удалось объединить разрозненные княжества Руси на бой против захватчиков?
Идет достаточно серьезная работа по отбору, заявки некоторых клубов отклоняются. Были случаи, когда люди приезжали на наш фестиваль, и их не допускали до участия, потому что они либо не получили одобрение комиссии, либо не подали необходимую заявку.
Мы начинаем обсуждение предстоящего фестиваля за полгода, в феврале-марте, встречаемся с руководителями основных клубов и режиссером показательного выступления, обсуждаем прошедший праздник и планируем новые мероприятия. Наш фестиваль проходит не только для зрителей, но и для самих реконструкторов, которые в нем участвуют. Поэтому мы стараемся ежегодно совершенствовать программу, вводить в нее новые элементы, чтобы она не стояла на месте, а двигалась вперед вместе с фестивальным движением.
- Что в музее-заповеднике за последний год произошло с точки зрения исследований и открытий?
- В этом году у нас прошли достаточно интересные и успешные исследования на Куликовом поле по новой методике, разработанной нашими специалистами. Мы нашли шесть предметов, относящихся к самой Куликовской битве – это два наконечника стрелы, фрагменты крупных боевых ножей и кресала.
Два наконечника стрел и кресало, найденные археологами на Куликовом поле
18 мая, 09:00Наука
На Куликовом поле найдены предметы, признанные реликвиями
Недавно началась интереснейшая работа, связанная с изучением еще одного средневекового поля боя, середины XVI века. В этом году удалось локализовать поле Судбищенского сражения, где русские стрельцы и конница, столкнувшись с 60-тысячной армией Девлет-Гирея, в кровопролитнейших боях отстояли свои позиции, а Девлет-Гирей вынужден был бежать.
- Что вы обнаружили на поле Судбищенского сражения?
- Исследование поля увенчалось обнаружением огромного количества артефактов, связанных с этой битвой, это тысячи наконечников стрел, фрагменты сабель. Есть находки и свинцовых пуль. В ту эпоху пехотное огнестрельное оружие только начинало "развиваться", поэтому были и пищали, но значительную часть войск еще составляли лучники. Поэтому и находки – огромное количество наконечников стрел – одна из визитных карточек этого поля сражения.
И на Куликовом поле, и на месте Судбищенского сражения работы будут продолжаться до глубокой осени. Мы надеемся на новые открытия.
Находки: наконечники стрел, пули, подпружные пряжки, конские подковы, сапожные подковки - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 09:00Наука
Судбищенская битва: ученым предстоит описать более двух тысяч находок
- Привлекаете ли вы к своим исследованиям студентов или школьников?
- Для нас очень важно, чтобы в фестивале большое участие принимали молодые реконструкторы, поскольку это будущее нашего исторического движения. Что касается археологических работ на полях сражений, это очень тонкая и очень ответственная работа небольшого коллектива опытных профессионалов, которые знают необходимые методики и понимают, что делают.
В то же время, мы проводим большие археологические раскопки обыкновенных поселенческих памятников на Куликовом поле, и там с нами работают школьники и студенты. Мы также привлекаем волонтеров к организации фестиваля. Поэтому молодежь будет с нами и на наших мероприятиях, и в научных исследованиях.
 
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