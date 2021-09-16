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Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях
Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях - РИА Новости, 16.09.2021
Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях
На хорошие условия по кредиту влияют три фактора: качество кредитной истории, уровень дохода и долговой нагрузки. Однако можно компенсировать негативную оценку... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T02:15
2021-09-16T02:15
общество
деньги
кредит
райффайзенбанк
ипотека
россия
алексей крамарский
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На хорошие условия по кредиту влияют три фактора: качество кредитной истории, уровень дохода и долговой нагрузки. Однако можно компенсировать негативную оценку по одним параметрам через позитивную оценку других, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.Кредитные организации учитывают сведения о просрочках по займам, реструктуризации, банкротстве. Все из указанного ухудшает кредитную историю. Это приводит к отказам в выдаче кредита или к высоким процентам. Смотрят и на частоту запросов кредитной истории клиента другими банками. Займы в МФО добавляют риска, говоря о низкой платежеспособности клиента, сказал эксперт.Шансы на выгодные условия по кредиту повышаются от длительного трудового стажа. Низкая долговая нагрузка также увеличивает престиж клиента. Для одобрения займа важно оставить банку действующие контакты, реальные сведения о доходах и месте работы.Для начала кредитной истории можно выбрать свой зарплатный банк. Кредитные организации могут предложить зарплатным клиентам скидку на страховку или пониженную ставку, заключил эксперт.
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общество, деньги, кредит, райффайзенбанк, ипотека, россия, алексей крамарский
02:15 16.09.2021
 
Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях

Эксперт Крамарский: на условия по кредиту влияют уровень дохода и долговой нагрузки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнятие наличных в банкомате
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На хорошие условия по кредиту влияют три фактора: качество кредитной истории, уровень дохода и долговой нагрузки. Однако можно компенсировать негативную оценку по одним параметрам через позитивную оценку других, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.
Кредитные организации учитывают сведения о просрочках по займам, реструктуризации, банкротстве. Все из указанного ухудшает кредитную историю. Это приводит к отказам в выдаче кредита или к высоким процентам. Смотрят и на частоту запросов кредитной истории клиента другими банками. Займы в МФО добавляют риска, говоря о низкой платежеспособности клиента, сказал эксперт.

“У каждого банка также есть еще и свои критерии оценки платежеспособности заемщика. Например, при прочих равных — лучше не допускать появления долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам", — обратил внимание Крамарский.

Шансы на выгодные условия по кредиту повышаются от длительного трудового стажа. Низкая долговая нагрузка также увеличивает престиж клиента. Для одобрения займа важно оставить банку действующие контакты, реальные сведения о доходах и месте работы.
Для начала кредитной истории можно выбрать свой зарплатный банк. Кредитные организации могут предложить зарплатным клиентам скидку на страховку или пониженную ставку, заключил эксперт.
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ОбществоДеньгиКредитРайффайзенбанкИпотекаРоссияАлексей Крамарский
 
 
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