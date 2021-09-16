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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Бурятии, он составляет 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:36
2021-09-16T11:36
2021-09-16T11:36
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
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республика бурятия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Бурятии, он составляет 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Бурятия 0,13%, 2. Республика Алтай 0,14%, 3. Москва 0,16%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксировали в Бурятии — 0,13%