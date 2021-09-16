Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/koronavirus-1750293414.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Бурятии, он составляет 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:36
2021-09-16T11:36
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600903461_212:348:2496:1633_1920x0_80_0_0_1eeaccdc4c5c6d97cc12b7f8964b1004.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Бурятии, он составляет 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Бурятия 0,13%, 2. Республика Алтай 0,14%, 3. Москва 0,16%", - говорится в сообщении.
республика алтай
москва
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600903461_123:201:2585:2048_1920x0_80_0_0_be6cecbe39afb35a874326ce084570ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:36 16.09.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксировали в Бурятии — 0,13%

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Бурятии, он составляет 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Бурятия 0,13%, 2. Республика Алтай 0,14%, 3. Москва 0,16%", - говорится в сообщении.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика АлтайМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРеспублика БурятияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния