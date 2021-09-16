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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Бурятии, он составляет 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:36

2021-09-16T11:36

2021-09-16T11:36

распространение коронавируса

общество

республика алтай

москва

здоровье - общество

коронавирусы

республика бурятия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Бурятии, он составляет 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Бурятия 0,13%, 2. Республика Алтай 0,14%, 3. Москва 0,16%", - говорится в сообщении.

республика алтай

москва

республика бурятия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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