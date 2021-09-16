https://ria.ru/20210916/koronavirus-1750258639.html
В Москве начали применять новую терапию для лечения COVID-19
В Москве начали применять новую терапию для лечения COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2021
В Москве начали применять новую терапию для лечения COVID-19
Москва стала первым городом в России, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса, в первую очередь ее получили беременные женщины с COVID-19,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:11
2021-09-16T08:11
2021-09-16T08:11
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва стала первым городом в России, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса, в первую очередь ее получили беременные женщины с COVID-19, сообщается на сайте мэра столицы."Москва первой в России начала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Во всем мире их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжелого течения заболевания. Пациентами, которым в первую очередь рекомендовали новую терапию, стали беременные женщины с коронавирусной инфекцией. В Москве для них разработали новые алгоритмы оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.Отмечается, что на базах двух клиник, имеющих большой опыт лечения пациентов с коронавирусом - городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова и городской клинической больницы №52, были открыты специальные стационары кратковременного пребывания, а состояние женщин начали контролировать акушеры-гинекологи."По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
https://ria.ru/20210915/reabilitatsiya-1750189468.html
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве начали применять новую терапию для лечения COVID-19
Москва стала первым городом в России, где применяют новую терапию для лечения COVID-19