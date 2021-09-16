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В Москве пройдет XVI Международная конференция "Управление проектами 2021"
В Москве пройдет XVI Международная конференция "Управление проектами 2021" - РИА Новости, 16.09.2021
В Москве пройдет XVI Международная конференция "Управление проектами 2021"
(+ online) -самое масштабное в России практическое мероприятие для специалистов в области Project Management. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:24
2021-09-16T15:24
пресс-релизы
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МОСКВА, 16 сен - Infor-media Russia. В Москве 6-8 декабря пройдет XVI Международная конференция "Управление проектами 2021" (+ online) -самое масштабное в России практическое мероприятие для специалистов в области Project Management.На протяжении трех дней конференции участников ждет большое количество практических сессий, мастер-классов и интенсивов, выступления более чем 40 признанных PM-экспертов, обсуждение российской специфики реализации проектов, цифровой проектной культуры, вопросов создания и трансформации проектных офисов, а также многих других темы проектной деятельности, актуальных в период пандемии и экономического кризиса.КОНФЕРЕНЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ" — ЭТО:ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 2021:Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
15:24 16.09.2021
 

В Москве пройдет XVI Международная конференция "Управление проектами 2021"

© Infor-media RussiaВ Москве состоится XVI Международная конференция "Управление проектами 2021"
В Москве состоится XVI Международная конференция Управление проектами 2021
© Infor-media Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - Infor-media Russia. В Москве 6-8 декабря пройдет XVI Международная конференция "Управление проектами 2021" (+ online) -самое масштабное в России практическое мероприятие для специалистов в области Project Management.
На протяжении трех дней конференции участников ждет большое количество практических сессий, мастер-классов и интенсивов, выступления более чем 40 признанных PM-экспертов, обсуждение российской специфики реализации проектов, цифровой проектной культуры, вопросов создания и трансформации проектных офисов, а также многих других темы проектной деятельности, актуальных в период пандемии и экономического кризиса.
КОНФЕРЕНЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ" — ЭТО:
  • Только практика. Разбор главных мировых и российских трендов, а также обсуждение самых ярких кейсов PM за 2021 год
  • Насыщенная деловая программа. Восемь тематических треков, пять мастер-классов, три практические панели и свыше 20 часов эксклюзивного контента
  • Гарантия качества! Тщательный отбор докладов экспертным советом конференции, участие спикеров с подтвержденной экспертизой и опытом реализации проектов, 0% рекламы
  • Высокие оценки участников. 70%+ делегатов готовы рекомендовать нас коллегам, 80%+ аудитории оценили мероприятие на 4 и 5
  • Полноценный формат участия: offline и online. Живое общение ДО, ВО ВРЕМЯ и ПОСЛЕ саммита. Делитесь своими комментариями, задавайте вопросы спикерам и берите максимум от участия в конференции!
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 2021:
  • HELICOPTER VIEW: Инновационная революция PMO. Ключевые тренды мира проектного управления во время и после пандемии. Так как же все изменится?
  • МЕТОДЫ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ. Трансформация проектного управления в период локдауна
  • В ФОКУСЕ: новые компетенции PMов
  • УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ХАКАТОН. Собираем проектные методологии
  • ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ОФИСОВ В ЭПОХУ AGILE ЛИХОРАДКИ
  • ЛИДЕРСТВО В ЦИФРОВОМ МИРЕ
  • УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ ЧЛЕНОВ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД
  • MUST HAVE В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ
  • УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ И ЦИФРОВЫМИ ПРОДУКТАМИ
  • ВСЕ СЕКРЕТЫ сложных переговоров
  • СПЕЦИАЛЬНАЯ практическая панель: управление проектами в государственном секторе
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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