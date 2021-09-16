https://ria.ru/20210916/konferentsiya-1750348587.html

В Москве пройдет XVI Международная конференция "Управление проектами 2021"

В Москве пройдет XVI Международная конференция "Управление проектами 2021" - РИА Новости, 16.09.2021

В Москве пройдет XVI Международная конференция "Управление проектами 2021"

(+ online) -самое масштабное в России практическое мероприятие для специалистов в области Project Management. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:24

2021-09-16T15:24

2021-09-16T15:24

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750347898_121:0:903:440_1920x0_80_0_0_1e0d5ed56f97b4045c7970b3cc943e44.jpg

МОСКВА, 16 сен - Infor-media Russia. В Москве 6-8 декабря пройдет XVI Международная конференция "Управление проектами 2021" (+ online) -самое масштабное в России практическое мероприятие для специалистов в области Project Management.На протяжении трех дней конференции участников ждет большое количество практических сессий, мастер-классов и интенсивов, выступления более чем 40 признанных PM-экспертов, обсуждение российской специфики реализации проектов, цифровой проектной культуры, вопросов создания и трансформации проектных офисов, а также многих других темы проектной деятельности, актуальных в период пандемии и экономического кризиса.КОНФЕРЕНЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ" — ЭТО:ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 2021:Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы