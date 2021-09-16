В Москве пройдет XVI Международная конференция "Управление проектами 2021"
МОСКВА, 16 сен - Infor-media Russia. В Москве 6-8 декабря пройдет XVI Международная конференция "Управление проектами 2021" (+ online) -самое масштабное в России практическое мероприятие для специалистов в области Project Management.
На протяжении трех дней конференции участников ждет большое количество практических сессий, мастер-классов и интенсивов, выступления более чем 40 признанных PM-экспертов, обсуждение российской специфики реализации проектов, цифровой проектной культуры, вопросов создания и трансформации проектных офисов, а также многих других темы проектной деятельности, актуальных в период пандемии и экономического кризиса.
КОНФЕРЕНЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ" — ЭТО:
- —Только практика. Разбор главных мировых и российских трендов, а также обсуждение самых ярких кейсов PM за 2021 год
- —Насыщенная деловая программа. Восемь тематических треков, пять мастер-классов, три практические панели и свыше 20 часов эксклюзивного контента
- —Гарантия качества! Тщательный отбор докладов экспертным советом конференции, участие спикеров с подтвержденной экспертизой и опытом реализации проектов, 0% рекламы
- —Высокие оценки участников. 70%+ делегатов готовы рекомендовать нас коллегам, 80%+ аудитории оценили мероприятие на 4 и 5
- —Полноценный формат участия: offline и online. Живое общение ДО, ВО ВРЕМЯ и ПОСЛЕ саммита. Делитесь своими комментариями, задавайте вопросы спикерам и берите максимум от участия в конференции!
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 2021:
- —HELICOPTER VIEW: Инновационная революция PMO. Ключевые тренды мира проектного управления во время и после пандемии. Так как же все изменится?
- —МЕТОДЫ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ. Трансформация проектного управления в период локдауна
- —В ФОКУСЕ: новые компетенции PMов
- —УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ХАКАТОН. Собираем проектные методологии
- —ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ОФИСОВ В ЭПОХУ AGILE ЛИХОРАДКИ
- —ЛИДЕРСТВО В ЦИФРОВОМ МИРЕ
- —УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ ЧЛЕНОВ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД
- —MUST HAVE В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ
- —УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ И ЦИФРОВЫМИ ПРОДУКТАМИ
- —ВСЕ СЕКРЕТЫ сложных переговоров
- —СПЕЦИАЛЬНАЯ практическая панель: управление проектами в государственном секторе
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.