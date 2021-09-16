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Конференция "Антимонопольная политика и конкуренция в GR" пройдет в Москве
Конференция "Антимонопольная политика и конкуренция в GR" пройдет в Москве - РИА Новости, 16.09.2021
Конференция "Антимонопольная политика и конкуренция в GR" пройдет в Москве
27 октября, Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие во Всероссийской Конференции "Антимонопольная политика и конкуренция в GR" РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:52
2021-09-16T14:52
2021-09-16T14:53
пресс-релизы
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МОСКВА, 16 сен - Gr-клуб "GR Business Uninon". 27 октября, Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие во Всероссийской Конференции "Антимонопольная политика и конкуренция в GR"Дата и время проведения: 27 октября 2021, 11:00-17:00 (офлайн).Место проведения: InterContinental Moscow - TverskayaПодробнее по ссылке.Ведущие эксперты антимонопольного права обсудят планы регулятора на ближайшие будущее, актуальные вопросы тарифного регулирования и регулирования цен. Расскажут о первой практике применения новых положений Пленума ФАС и о пределе вмешательства антимонопольных органов в бизнес, а также как защитить компанию от обвинений в нарушениях? В рамках круглого стола пройдет обсуждение Пятого антимонопольного пакета. Касательно gr-линии отдельно осветят основные положения антимонопольного законодательства, учитываемые при осуществлении GR коммуникаций и антимонопольный комплаенс.Среди спикеров конференции заявлены: руководитель правового управления ФАС, Артем Молчанов; старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, член экспертного совета при Правительстве РФ, Вадим Новиков; председатель комитета по антимонопольному регулированию "Деловой России", Сергей Колесников; руководитель практики антимонопольного права KPMG в странах СНГ, Егор Свечников; руководитель направления по антимонопольному праву и регулированию платформ Яндекс, Роман Крупенин; заместитель управляющего директора ПАО "МОЭК", Игорь Миронов; начальник управления тарифов ЮНИПРО, Дарья Гребенникова; партнер Алруд, Герман Захаров. С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.Мероприятие будет интересно юристам антимонопольного права, адвокатам, руководителям GR, юридическим отделам крупных российских и международных компаний, отраслевым ассоциациям и союзам.По всем вопросам обращайтесь: Анастасия Попонина, руководитель проекта, +7 (977) 942-17-01, info@grbusinessunion.com.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 16 сен - Gr-клуб "GR Business Uninon". 27 октября, Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие во Всероссийской Конференции "Антимонопольная политика и конкуренция в GR"
Дата и время проведения: 27 октября 2021, 11:00-17:00 (офлайн).
Место проведения: InterContinental Moscow - Tverskaya
Ведущие эксперты антимонопольного права обсудят планы регулятора на ближайшие будущее, актуальные вопросы тарифного регулирования и регулирования цен. Расскажут о первой практике применения новых положений Пленума ФАС и о пределе вмешательства антимонопольных органов в бизнес, а также как защитить компанию от обвинений в нарушениях? В рамках круглого стола пройдет обсуждение Пятого антимонопольного пакета. Касательно gr-линии отдельно осветят основные положения антимонопольного законодательства, учитываемые при осуществлении GR коммуникаций и антимонопольный комплаенс.
Среди спикеров конференции заявлены: руководитель правового управления ФАС, Артем Молчанов; старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, член экспертного совета при Правительстве РФ, Вадим Новиков; председатель комитета по антимонопольному регулированию "Деловой России", Сергей Колесников; руководитель практики антимонопольного права KPMG в странах СНГ, Егор Свечников; руководитель направления по антимонопольному праву и регулированию платформ Яндекс, Роман Крупенин; заместитель управляющего директора ПАО "МОЭК", Игорь Миронов; начальник управления тарифов ЮНИПРО, Дарья Гребенникова; партнер Алруд, Герман Захаров. С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.
Мероприятие будет интересно юристам антимонопольного права, адвокатам, руководителям GR, юридическим отделам крупных российских и международных компаний, отраслевым ассоциациям и союзам.
По всем вопросам обращайтесь: Анастасия Попонина, руководитель проекта, +7 (977) 942-17-01, info@grbusinessunion.com
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Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.