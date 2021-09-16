Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/konferentsiya-1750334648.html
Конференция "Антимонопольная политика и конкуренция в GR" пройдет в Москве
Конференция "Антимонопольная политика и конкуренция в GR" пройдет в Москве - РИА Новости, 16.09.2021
Конференция "Антимонопольная политика и конкуренция в GR" пройдет в Москве
27 октября, Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие во Всероссийской Конференции "Антимонопольная политика и конкуренция в GR" РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:52
2021-09-16T14:53
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750337437_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_6a1db4b7ce999c612054752aabc2bceb.jpg
МОСКВА, 16 сен - Gr-клуб "GR Business Uninon". 27 октября, Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие во Всероссийской Конференции "Антимонопольная политика и конкуренция в GR"Дата и время проведения: 27 октября 2021, 11:00-17:00 (офлайн).Место проведения: InterContinental Moscow - TverskayaПодробнее по ссылке.Ведущие эксперты антимонопольного права обсудят планы регулятора на ближайшие будущее, актуальные вопросы тарифного регулирования и регулирования цен. Расскажут о первой практике применения новых положений Пленума ФАС и о пределе вмешательства антимонопольных органов в бизнес, а также как защитить компанию от обвинений в нарушениях? В рамках круглого стола пройдет обсуждение Пятого антимонопольного пакета. Касательно gr-линии отдельно осветят основные положения антимонопольного законодательства, учитываемые при осуществлении GR коммуникаций и антимонопольный комплаенс.Среди спикеров конференции заявлены: руководитель правового управления ФАС, Артем Молчанов; старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, член экспертного совета при Правительстве РФ, Вадим Новиков; председатель комитета по антимонопольному регулированию "Деловой России", Сергей Колесников; руководитель практики антимонопольного права KPMG в странах СНГ, Егор Свечников; руководитель направления по антимонопольному праву и регулированию платформ Яндекс, Роман Крупенин; заместитель управляющего директора ПАО "МОЭК", Игорь Миронов; начальник управления тарифов ЮНИПРО, Дарья Гребенникова; партнер Алруд, Герман Захаров. С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.Мероприятие будет интересно юристам антимонопольного права, адвокатам, руководителям GR, юридическим отделам крупных российских и международных компаний, отраслевым ассоциациям и союзам.По всем вопросам обращайтесь: Анастасия Попонина, руководитель проекта, +7 (977) 942-17-01, info@grbusinessunion.com.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750337437_166:0:888:541_1920x0_80_0_0_0896ee9d626eca61ef55343619248526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
14:52 16.09.2021 (обновлено: 14:53 16.09.2021)
 

Конференция "Антимонопольная политика и конкуренция в GR" пройдет в Москве

© GR Business UninonКонференция "Антимонопольная политика и конкуренция в GR" пройдет в Москве
Конференция Антимонопольная политика и конкуренция в GR пройдет в Москве
© GR Business Uninon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - Gr-клуб "GR Business Uninon". 27 октября, Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие во Всероссийской Конференции "Антимонопольная политика и конкуренция в GR"
Дата и время проведения: 27 октября 2021, 11:00-17:00 (офлайн).
Место проведения: InterContinental Moscow - Tverskaya
Подробнее по ссылке.
Ведущие эксперты антимонопольного права обсудят планы регулятора на ближайшие будущее, актуальные вопросы тарифного регулирования и регулирования цен. Расскажут о первой практике применения новых положений Пленума ФАС и о пределе вмешательства антимонопольных органов в бизнес, а также как защитить компанию от обвинений в нарушениях? В рамках круглого стола пройдет обсуждение Пятого антимонопольного пакета. Касательно gr-линии отдельно осветят основные положения антимонопольного законодательства, учитываемые при осуществлении GR коммуникаций и антимонопольный комплаенс.
Среди спикеров конференции заявлены: руководитель правового управления ФАС, Артем Молчанов; старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, член экспертного совета при Правительстве РФ, Вадим Новиков; председатель комитета по антимонопольному регулированию "Деловой России", Сергей Колесников; руководитель практики антимонопольного права KPMG в странах СНГ, Егор Свечников; руководитель направления по антимонопольному праву и регулированию платформ Яндекс, Роман Крупенин; заместитель управляющего директора ПАО "МОЭК", Игорь Миронов; начальник управления тарифов ЮНИПРО, Дарья Гребенникова; партнер Алруд, Герман Захаров. С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.
Мероприятие будет интересно юристам антимонопольного права, адвокатам, руководителям GR, юридическим отделам крупных российских и международных компаний, отраслевым ассоциациям и союзам.
По всем вопросам обращайтесь: Анастасия Попонина, руководитель проекта, +7 (977) 942-17-01, info@grbusinessunion.com.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния