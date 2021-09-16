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Антон Дроздов: ПСБ станет центром компетенций ОПК на рынке ESG-банкинга
Антон Дроздов: ПСБ станет центром компетенций ОПК на рынке ESG-банкинга - РИА Новости, 16.09.2021
Антон Дроздов: ПСБ станет центром компетенций ОПК на рынке ESG-банкинга
ПСБ планирует стать центром компетенций предприятий ОПК на рынке ESG-финансирования, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов в рамках XVIII... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:29
2021-09-16T15:29
2021-09-16T15:29
новости компаний - экономика
промсвязьбанк
антон дроздов
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. ПСБ планирует стать центром компетенций предприятий ОПК на рынке ESG-финансирования, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов в рамках XVIII Международного банковского форума "БАНКИ РОССИИ - XXI ВЕК".Как сообщает пресс-служба банка, в рамках выступления на круглом столе "ESG-банкинг: сегодня и завтра", он заявил, что ESG-банк – это постоянно развивающаяся структура, являющаяся центром компетенций и централизации всех процессов, связанных с "зеленым" финансированием. ПСБ не только участвует в общих инициативах рынка устойчивого финансирования, но и намерен занимать на нем особую нишу.ПСБ делает акцент на разработку и предложение специальных банковских продуктов и услуг, отвечающих изменяющимся запросам предприятий в процессе повышения социальной и экологической ответственности, в том числе планирует выпуск собственных зеленых облигаций. Также банк готов осуществлять менеджмент всей линейки "зеленых" облигаций, который включает в себя подготовку и помощь в регистрации эмиссионных документов, консультирование и поддержку по вопросам обязательного раскрытия информации на этапах подготовки размещения, маркетинг, андеррайтинг и услуги агента по оферте и вторичному размещению облигаций.
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, антон дроздов, псб (банк псб), россия
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.
ПСБ планирует стать центром компетенций предприятий ОПК на рынке ESG-финансирования, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов
в рамках XVIII Международного банковского форума "БАНКИ РОССИИ
- XXI ВЕК".
Как сообщает пресс-служба банка, в рамках выступления на круглом столе "ESG-банкинг: сегодня и завтра", он заявил, что ESG-банк – это постоянно развивающаяся структура, являющаяся центром компетенций и централизации всех процессов, связанных с "зеленым" финансированием. ПСБ не только участвует в общих инициативах рынка устойчивого финансирования, но и намерен занимать на нем особую нишу.
"ПСБ станет центром компетенций предприятий ОПК в этом направлении и будет активно инвестировать в проекты с положительным экологическим и социальным воздействием. Мы разрабатываем финансовые решения по запуску и оптимизации процесса трансформации в соответствии с принципами устойчивого развития, "зеленые" социальные кредиты и гарантии, будем сопровождать сделки по факторингу энергосервисных контрактов и лизингу энергоэффективного оборудования, финансировать компании, которые находятся на ранней стадии перехода на низкий уровень выбросов углекислого газа. Уверен, что даже самые амбициозные планы по устойчивому развитию являются достижимыми", - сказал Дроздов, слова которого приводятся в сообщении.
ПСБ делает акцент на разработку и предложение специальных банковских продуктов и услуг, отвечающих изменяющимся запросам предприятий в процессе повышения социальной и экологической ответственности, в том числе планирует выпуск собственных зеленых облигаций.
Также банк готов осуществлять менеджмент всей линейки "зеленых" облигаций, который включает в себя подготовку и помощь в регистрации эмиссионных документов, консультирование и поддержку по вопросам обязательного раскрытия информации на этапах подготовки размещения, маркетинг, андеррайтинг и услуги агента по оферте и вторичному размещению облигаций.