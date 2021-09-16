https://ria.ru/20210916/kompetentsii-1750346049.html

Антон Дроздов: ПСБ станет центром компетенций ОПК на рынке ESG-банкинга

Антон Дроздов: ПСБ станет центром компетенций ОПК на рынке ESG-банкинга - РИА Новости, 16.09.2021

Антон Дроздов: ПСБ станет центром компетенций ОПК на рынке ESG-банкинга

ПСБ планирует стать центром компетенций предприятий ОПК на рынке ESG-финансирования, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов в рамках XVIII... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:29

2021-09-16T15:29

2021-09-16T15:29

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антон дроздов

псб (банк псб)

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. ПСБ планирует стать центром компетенций предприятий ОПК на рынке ESG-финансирования, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов в рамках XVIII Международного банковского форума "БАНКИ РОССИИ - XXI ВЕК".Как сообщает пресс-служба банка, в рамках выступления на круглом столе "ESG-банкинг: сегодня и завтра", он заявил, что ESG-банк – это постоянно развивающаяся структура, являющаяся центром компетенций и централизации всех процессов, связанных с "зеленым" финансированием. ПСБ не только участвует в общих инициативах рынка устойчивого финансирования, но и намерен занимать на нем особую нишу.ПСБ делает акцент на разработку и предложение специальных банковских продуктов и услуг, отвечающих изменяющимся запросам предприятий в процессе повышения социальной и экологической ответственности, в том числе планирует выпуск собственных зеленых облигаций. Также банк готов осуществлять менеджмент всей линейки "зеленых" облигаций, который включает в себя подготовку и помощь в регистрации эмиссионных документов, консультирование и поддержку по вопросам обязательного раскрытия информации на этапах подготовки размещения, маркетинг, андеррайтинг и услуги агента по оферте и вторичному размещению облигаций.

https://ria.ru/20210915/finansirovanie-1750211049.html

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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, антон дроздов, псб (банк псб), россия