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В "Роскосмосе" назвали подготовку "киноэкипажа" для полета в космос вызовом
В "Роскосмосе" назвали подготовку "киноэкипажа" для полета в космос вызовом - РИА Новости, 16.09.2021
В "Роскосмосе" назвали подготовку "киноэкипажа" для полета в космос вызовом
Организация планируемого в октябре полета на корабле "Союз" съемочной группы фильма "Вызов" и одного профессионального космонавта стала "вызовом" для... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:31
2021-09-16T14:31
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
dragon spacex
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
telegram (приложение)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Организация планируемого в октябре полета на корабле "Союз" съемочной группы фильма "Вызов" и одного профессионального космонавта стала "вызовом" для ракетно-космической отрасли, считает глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.Об этом он написал в своем Telegram на фоне космического полета корабля Crew Dragon, на борту которого нет ни одного профессионального космонавта: все четыре пассажира - обычные туристы. Полет проходит в автоматическом режиме. Корабль Илона Маска проведет на орбите три дня, после чего вернется на Землю."Этот полет (актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова - ред.) - настоящий вызов для Центра подготовки космонавтов: в максимально сжатые сроки подготовить к полету людей, никак не связанных с космосом, и сделать эту экспедицию максимально безопасной для экипажа. Это вызов для инженеров и специалистов Центра управления полетами – сделать безопасным полет с одним профессиональным космонавтом в экипаже, без подготовленных бортинженеров", - сказал Устименко.Ожидается, что корабль "Союз МС-19" со Шкаплеровым, Шипенко и Пересильд стартует 5 октября. Деятели киноиндустрии вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким, который сейчас находится на МКС.
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антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, dragon spacex, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, telegram (приложение), земля, клим шипенко, илон маск
14:31 16.09.2021
 
В "Роскосмосе" назвали подготовку "киноэкипажа" для полета в космос вызовом

В пресс- службе "Роскосмоса" назвали подготовку "киноэкипажа" для полета в космос вызовом

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Организация планируемого в октябре полета на корабле "Союз" съемочной группы фильма "Вызов" и одного профессионального космонавта стала "вызовом" для ракетно-космической отрасли, считает глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
Об этом он написал в своем Telegram на фоне космического полета корабля Crew Dragon, на борту которого нет ни одного профессионального космонавта: все четыре пассажира - обычные туристы. Полет проходит в автоматическом режиме. Корабль Илона Маска проведет на орбите три дня, после чего вернется на Землю.
"Этот полет (актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова - ред.) - настоящий вызов для Центра подготовки космонавтов: в максимально сжатые сроки подготовить к полету людей, никак не связанных с космосом, и сделать эту экспедицию максимально безопасной для экипажа. Это вызов для инженеров и специалистов Центра управления полетами – сделать безопасным полет с одним профессиональным космонавтом в экипаже, без подготовленных бортинженеров", - сказал Устименко.
Ожидается, что корабль "Союз МС-19" со Шкаплеровым, Шипенко и Пересильд стартует 5 октября. Деятели киноиндустрии вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким, который сейчас находится на МКС.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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Антон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Центр подготовки космонавтовTelegram (приложение)ЗемляКлим ШипенкоИлон Маск
 
 
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