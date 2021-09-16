https://ria.ru/20210916/kinoekipazh-1750334957.html

В "Роскосмосе" назвали подготовку "киноэкипажа" для полета в космос вызовом

В "Роскосмосе" назвали подготовку "киноэкипажа" для полета в космос вызовом - РИА Новости, 16.09.2021

В "Роскосмосе" назвали подготовку "киноэкипажа" для полета в космос вызовом

Организация планируемого в октябре полета на корабле "Союз" съемочной группы фильма "Вызов" и одного профессионального космонавта стала "вызовом" для... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:31

2021-09-16T14:31

2021-09-16T14:31

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

dragon spacex

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

telegram (приложение)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Организация планируемого в октябре полета на корабле "Союз" съемочной группы фильма "Вызов" и одного профессионального космонавта стала "вызовом" для ракетно-космической отрасли, считает глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.Об этом он написал в своем Telegram на фоне космического полета корабля Crew Dragon, на борту которого нет ни одного профессионального космонавта: все четыре пассажира - обычные туристы. Полет проходит в автоматическом режиме. Корабль Илона Маска проведет на орбите три дня, после чего вернется на Землю."Этот полет (актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова - ред.) - настоящий вызов для Центра подготовки космонавтов: в максимально сжатые сроки подготовить к полету людей, никак не связанных с космосом, и сделать эту экспедицию максимально безопасной для экипажа. Это вызов для инженеров и специалистов Центра управления полетами – сделать безопасным полет с одним профессиональным космонавтом в экипаже, без подготовленных бортинженеров", - сказал Устименко.Ожидается, что корабль "Союз МС-19" со Шкаплеровым, Шипенко и Пересильд стартует 5 октября. Деятели киноиндустрии вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким, который сейчас находится на МКС.

https://ria.ru/20210915/raketa-1750160494.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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