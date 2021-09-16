https://ria.ru/20210916/khospis-1750265283.html

В Хабаровске открылся первый современный хоспис

В Хабаровске открылся первый современный хоспис - РИА Новости, 16.09.2021

В Хабаровске открылся первый современный хоспис

Первый современный хоспис на восемь палат открылся в Хабаровске, сестры милосердия будут ухаживать и за неизлечимо больными на дому, сообщает правительство... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:23

2021-09-16T09:23

2021-09-16T09:23

хабаровский край

хабаровский край

хабаровск

общероссийский народный фронт

михаил дегтярев

нюта федермессер

россия

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ХАБАРОВСК, 16 сен - РИА Новости. Первый современный хоспис на восемь палат открылся в Хабаровске, сестры милосердия будут ухаживать и за неизлечимо больными на дому, сообщает правительство Хабаровского края.О планах по развитию паллиативной помощи в регионе врио губернатора края Михаил Дегтярев заявлял в ходе очередной прямой линии. В Хабаровск по приглашению главы региона из Москвы прилетела общественный деятель, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", автор проекта ОНФ "Регион заботы" Анна (Нюта) Федермессер."Двухэтажный центр паллиативной помощи разместился в тихом районе на улице Ильича, 2. Для ухода за больными в стационаре предусмотрено восемь палат, число коек – 15. Одна из палат рассчитана на совместное пребывание постояльцев с родственниками. На условиях государственно-частного партнерства в новом хосписе будет предусмотрено оказание безвозмездной помощи в рамках обязательного медицинского страхования", - сообщает региональное ведомство.Помимо ухода в здании хосписа основной работой врачей и сестер милосердия станет уход за неизлечимо больными людьми на дому. Такая форма работы позволит охватить наибольшее число нуждающихся. "Уже сформированы две выездные бригады. На базе центра будет открыто отделение сестер милосердия хабаровского медицинского колледжа, мы также подключаем к нашей работе волонтеров", - рассказала о планах главный врач хосписа Оксана Дорофеева.Отмечается, что палаты оснащены специализированными медицинскими кроватями с электроприводом, облучателями-рециркуляторами настенными, кислородным концентратором, мониторами состояния пациентов, иным медицинским оборудованием. Кроме этого, в хосписе предусмотрены аппараты ИВЛ и НВЛ."Здесь персонал настроен на то, чтобы наладить помощь не только в стационаре, но и на дому, реализовать философию паллиативной помощи, создать внутри домашнюю уютную обстановку. Это очень важно. А мы с командой "Региона заботы" окажем поддержку, всегда проконсультируем, будем на связи с хабаровскими коллегами", - отметила в своем выступлении Федермессер.Заявки на место в хосписе уже начали поступать от родственников нуждающихся в таком уходе людей. Всего, по данным регионального минздрава, в паллиативной помощи в крае в настоящее время нуждаются около 1,5 тысячи человек. До сих пор отдельные паллиативные палаты были открыты в нескольких больницах региона.В четверг врио губернатора края провел с общественным деятелем совещание, где стороны обсудили, как можно помочь тяжело больным людям, защитить их интересы и права. "Тема сложная. В этом нам помогают общественные благотворительные организации. Мы открыли центр паллиативной помощи. Без инвесторов и методической поддержки Нюты Федермессер и ее коллег это было бы сложно сделать", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.На встрече руководитель проекта "Регион заботы" предложила создать в регионе межведомственную группу, которая поставит перед собой цель улучшить медицинское и социальное обслуживание тех людей, которые в этом нуждаются.Федермессер также посетила краевой клинический центр онкологии и региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития. Побывала общественник и в Горинском психоневрологическом интернате. По ее мнению, он входит в топ-4 лучших из тех 164 интернатов в России, в которых она была.По словам зампреда правительства региона по соцвопросам Евгения Никонова, с общественником он обсудил тарифы на паллиативную помощь, проблематику применения опиоидных средств и работу медиков с ними, кроме того, запланировали регулярное проведение обучающих конференций по паллиативной помощи.

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https://ria.ru/20210914/park-1749956394.html

https://ria.ru/20210913/khabarovsk-1749855047.html

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хабаровский край, хабаровск, общероссийский народный фронт, михаил дегтярев, нюта федермессер, россия