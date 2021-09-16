Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210916/khospis-1750265283.html
В Хабаровске открылся первый современный хоспис
В Хабаровске открылся первый современный хоспис - РИА Новости, 16.09.2021
В Хабаровске открылся первый современный хоспис
Первый современный хоспис на восемь палат открылся в Хабаровске, сестры милосердия будут ухаживать и за неизлечимо больными на дому, сообщает правительство... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:23
2021-09-16T09:23
хабаровский край
хабаровский край
хабаровск
общероссийский народный фронт
михаил дегтярев
нюта федермессер
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614862_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_512963284a6f29d3c9ffd19c01d76ac6.jpg
ХАБАРОВСК, 16 сен - РИА Новости. Первый современный хоспис на восемь палат открылся в Хабаровске, сестры милосердия будут ухаживать и за неизлечимо больными на дому, сообщает правительство Хабаровского края.О планах по развитию паллиативной помощи в регионе врио губернатора края Михаил Дегтярев заявлял в ходе очередной прямой линии. В Хабаровск по приглашению главы региона из Москвы прилетела общественный деятель, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", автор проекта ОНФ "Регион заботы" Анна (Нюта) Федермессер."Двухэтажный центр паллиативной помощи разместился в тихом районе на улице Ильича, 2. Для ухода за больными в стационаре предусмотрено восемь палат, число коек – 15. Одна из палат рассчитана на совместное пребывание постояльцев с родственниками. На условиях государственно-частного партнерства в новом хосписе будет предусмотрено оказание безвозмездной помощи в рамках обязательного медицинского страхования", - сообщает региональное ведомство.Помимо ухода в здании хосписа основной работой врачей и сестер милосердия станет уход за неизлечимо больными людьми на дому. Такая форма работы позволит охватить наибольшее число нуждающихся. "Уже сформированы две выездные бригады. На базе центра будет открыто отделение сестер милосердия хабаровского медицинского колледжа, мы также подключаем к нашей работе волонтеров", - рассказала о планах главный врач хосписа Оксана Дорофеева.Отмечается, что палаты оснащены специализированными медицинскими кроватями с электроприводом, облучателями-рециркуляторами настенными, кислородным концентратором, мониторами состояния пациентов, иным медицинским оборудованием. Кроме этого, в хосписе предусмотрены аппараты ИВЛ и НВЛ."Здесь персонал настроен на то, чтобы наладить помощь не только в стационаре, но и на дому, реализовать философию паллиативной помощи, создать внутри домашнюю уютную обстановку. Это очень важно. А мы с командой "Региона заботы" окажем поддержку, всегда проконсультируем, будем на связи с хабаровскими коллегами", - отметила в своем выступлении Федермессер.Заявки на место в хосписе уже начали поступать от родственников нуждающихся в таком уходе людей. Всего, по данным регионального минздрава, в паллиативной помощи в крае в настоящее время нуждаются около 1,5 тысячи человек. До сих пор отдельные паллиативные палаты были открыты в нескольких больницах региона.В четверг врио губернатора края провел с общественным деятелем совещание, где стороны обсудили, как можно помочь тяжело больным людям, защитить их интересы и права. "Тема сложная. В этом нам помогают общественные благотворительные организации. Мы открыли центр паллиативной помощи. Без инвесторов и методической поддержки Нюты Федермессер и ее коллег это было бы сложно сделать", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.На встрече руководитель проекта "Регион заботы" предложила создать в регионе межведомственную группу, которая поставит перед собой цель улучшить медицинское и социальное обслуживание тех людей, которые в этом нуждаются.Федермессер также посетила краевой клинический центр онкологии и региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития. Побывала общественник и в Горинском психоневрологическом интернате. По ее мнению, он входит в топ-4 лучших из тех 164 интернатов в России, в которых она была.По словам зампреда правительства региона по соцвопросам Евгения Никонова, с общественником он обсудил тарифы на паллиативную помощь, проблематику применения опиоидных средств и работу медиков с ними, кроме того, запланировали регулярное проведение обучающих конференций по паллиативной помощи.
https://ria.ru/20210916/transport-1750264212.html
https://ria.ru/20210914/park-1749956394.html
https://ria.ru/20210913/khabarovsk-1749855047.html
хабаровский край
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614862_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_91c83f131995b7f3c80fdea20ed74492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хабаровский край, хабаровск, общероссийский народный фронт, михаил дегтярев, нюта федермессер, россия
09:23 16.09.2021
 
В Хабаровске открылся первый современный хоспис

В Хабаровске открылся первый современный хоспис, там будут работать сестры милосердия

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМост через реку Амур в Хабаровске
Мост через реку Амур в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 16 сен - РИА Новости. Первый современный хоспис на восемь палат открылся в Хабаровске, сестры милосердия будут ухаживать и за неизлечимо больными на дому, сообщает правительство Хабаровского края.
О планах по развитию паллиативной помощи в регионе врио губернатора края Михаил Дегтярев заявлял в ходе очередной прямой линии. В Хабаровск по приглашению главы региона из Москвы прилетела общественный деятель, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", автор проекта ОНФ "Регион заботы" Анна (Нюта) Федермессер.
"Двухэтажный центр паллиативной помощи разместился в тихом районе на улице Ильича, 2. Для ухода за больными в стационаре предусмотрено восемь палат, число коек – 15. Одна из палат рассчитана на совместное пребывание постояльцев с родственниками. На условиях государственно-частного партнерства в новом хосписе будет предусмотрено оказание безвозмездной помощи в рамках обязательного медицинского страхования", - сообщает региональное ведомство.
Помимо ухода в здании хосписа основной работой врачей и сестер милосердия станет уход за неизлечимо больными людьми на дому. Такая форма работы позволит охватить наибольшее число нуждающихся. "Уже сформированы две выездные бригады. На базе центра будет открыто отделение сестер милосердия хабаровского медицинского колледжа, мы также подключаем к нашей работе волонтеров", - рассказала о планах главный врач хосписа Оксана Дорофеева.
Отмечается, что палаты оснащены специализированными медицинскими кроватями с электроприводом, облучателями-рециркуляторами настенными, кислородным концентратором, мониторами состояния пациентов, иным медицинским оборудованием. Кроме этого, в хосписе предусмотрены аппараты ИВЛ и НВЛ.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 09:12Хабаровский край
Партию автотранспорта передали противопожарной службе Хабаровского края
"Здесь персонал настроен на то, чтобы наладить помощь не только в стационаре, но и на дому, реализовать философию паллиативной помощи, создать внутри домашнюю уютную обстановку. Это очень важно. А мы с командой "Региона заботы" окажем поддержку, всегда проконсультируем, будем на связи с хабаровскими коллегами", - отметила в своем выступлении Федермессер.
Заявки на место в хосписе уже начали поступать от родственников нуждающихся в таком уходе людей. Всего, по данным регионального минздрава, в паллиативной помощи в крае в настоящее время нуждаются около 1,5 тысячи человек. До сих пор отдельные паллиативные палаты были открыты в нескольких больницах региона.
В четверг врио губернатора края провел с общественным деятелем совещание, где стороны обсудили, как можно помочь тяжело больным людям, защитить их интересы и права. "Тема сложная. В этом нам помогают общественные благотворительные организации. Мы открыли центр паллиативной помощи. Без инвесторов и методической поддержки Нюты Федермессер и ее коллег это было бы сложно сделать", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 10:15Хабаровский край
Большой современный парк появится на набережной Хабаровска в 2022 году
На встрече руководитель проекта "Регион заботы" предложила создать в регионе межведомственную группу, которая поставит перед собой цель улучшить медицинское и социальное обслуживание тех людей, которые в этом нуждаются.
Федермессер также посетила краевой клинический центр онкологии и региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития. Побывала общественник и в Горинском психоневрологическом интернате. По ее мнению, он входит в топ-4 лучших из тех 164 интернатов в России, в которых она была.
По словам зампреда правительства региона по соцвопросам Евгения Никонова, с общественником он обсудил тарифы на паллиативную помощь, проблематику применения опиоидных средств и работу медиков с ними, кроме того, запланировали регулярное проведение обучающих конференций по паллиативной помощи.
Вид на город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 13:47Хабаровский край
Экологически чистая ТЭЦ заработает в Хабаровске в 2024 году
 
Хабаровский крайХабаровский крайХабаровскОбщероссийский народный фронтМихаил ДегтяревНюта ФедермессерРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния