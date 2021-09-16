Депутат, обозвавший недовольных присвоением звания Воркуте, извинился
Депутат Копасов, обозвавший недовольных присвоением звания Воркуте, извинился
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Депутат совета Воркуты Валентин Копасов, обозвавший недовольных присвоением Воркуте звания "Город трудовой доблести", извинился перед жителями города за свою несдержанность.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" в сообществе "Подслушано Воркута" появился пост, автор которого удивился реакции некоторых горожан на информацию о присвоении Воркуте звания "Город трудовой доблести". Автор возмутился, что воркутинцы стали спрашивать о финансовой выгоде этого звания для города, и напомнил, что присвоение статуса стало памятью о рабочих Воркуты, которые трудились в годы Великой Отечественной войны. Затем под этим постом появился комментарий депутата, который заявил, что "нытики и фекалолюбы будут ныть и обливать это звание нашего города". Некоторые подписчики написали в ответ резкие комментарии.
Позже депутат заявил РИА Новости, что не намерен извиняться за свои слова, так как, по его мнению, против Воркуты ведется "гнусная борьба" и "обливается грязью подвиг трудового народа".
"Как депутат я признаю, что позволил себе грубость в отношении граждан, возможно, разделяющих мою позицию, но не приемлющих подобное выражение. Я уважаю их мнение и считаю, что оно имеет место. Считаю, что несдержанность имела место, и поэтому я приношу им извинения как депутат городского совета города Воркуты воркутинцам", - написал Копасов в среду на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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