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Депутат, обозвавший недовольных присвоением звания Воркуте, извинился
Депутат, обозвавший недовольных присвоением звания Воркуте, извинился - РИА Новости, 16.09.2021
Депутат, обозвавший недовольных присвоением звания Воркуте, извинился
Депутат совета Воркуты Валентин Копасов, обозвавший недовольных присвоением Воркуте звания "Город трудовой доблести", извинился перед жителями города за свою... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:59
2021-09-16T12:59
общество
воркута
депутаты
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Депутат совета Воркуты Валентин Копасов, обозвавший недовольных присвоением Воркуте звания "Город трудовой доблести", извинился перед жителями города за свою несдержанность.Ранее в соцсети "ВКонтакте" в сообществе "Подслушано Воркута" появился пост, автор которого удивился реакции некоторых горожан на информацию о присвоении Воркуте звания "Город трудовой доблести". Автор возмутился, что воркутинцы стали спрашивать о финансовой выгоде этого звания для города, и напомнил, что присвоение статуса стало памятью о рабочих Воркуты, которые трудились в годы Великой Отечественной войны. Затем под этим постом появился комментарий депутата, который заявил, что "нытики и фекалолюбы будут ныть и обливать это звание нашего города". Некоторые подписчики написали в ответ резкие комментарии.Позже депутат заявил РИА Новости, что не намерен извиняться за свои слова, так как, по его мнению, против Воркуты ведется "гнусная борьба" и "обливается грязью подвиг трудового народа"."Как депутат я признаю, что позволил себе грубость в отношении граждан, возможно, разделяющих мою позицию, но не приемлющих подобное выражение. Я уважаю их мнение и считаю, что оно имеет место. Считаю, что несдержанность имела место, и поэтому я приношу им извинения как депутат городского совета города Воркуты воркутинцам", - написал Копасов в среду на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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общество, воркута, депутаты, россия
12:59 16.09.2021
 
Депутат, обозвавший недовольных присвоением звания Воркуте, извинился

Депутат Копасов, обозвавший недовольных присвоением звания Воркуте, извинился

© Фото : пресс-служба Администрации МО ГО "Воркута"Валентин Копасов
Валентин Копасов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : пресс-служба Администрации МО ГО "Воркута"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Депутат совета Воркуты Валентин Копасов, обозвавший недовольных присвоением Воркуте звания "Город трудовой доблести", извинился перед жителями города за свою несдержанность.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" в сообществе "Подслушано Воркута" появился пост, автор которого удивился реакции некоторых горожан на информацию о присвоении Воркуте звания "Город трудовой доблести". Автор возмутился, что воркутинцы стали спрашивать о финансовой выгоде этого звания для города, и напомнил, что присвоение статуса стало памятью о рабочих Воркуты, которые трудились в годы Великой Отечественной войны. Затем под этим постом появился комментарий депутата, который заявил, что "нытики и фекалолюбы будут ныть и обливать это звание нашего города". Некоторые подписчики написали в ответ резкие комментарии.
Позже депутат заявил РИА Новости, что не намерен извиняться за свои слова, так как, по его мнению, против Воркуты ведется "гнусная борьба" и "обливается грязью подвиг трудового народа".
"Как депутат я признаю, что позволил себе грубость в отношении граждан, возможно, разделяющих мою позицию, но не приемлющих подобное выражение. Я уважаю их мнение и считаю, что оно имеет место. Считаю, что несдержанность имела место, и поэтому я приношу им извинения как депутат городского совета города Воркуты воркутинцам", - написал Копасов в среду на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Алексей Бурнашов - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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