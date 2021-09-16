https://ria.ru/20210916/izbienie-1750308656.html

Житель Красноярского края забил до смерти прохожего из-за громкой музыки

Житель Красноярского края забил до смерти прохожего из-за громкой музыки - РИА Новости, 16.09.2021

Житель Красноярского края забил до смерти прохожего из-за громкой музыки

Мужчина в Минусинске Красноярского края, разозлившись на подпевающую в такт музыке с телефона компанию молодых людей, избил до смерти одного из них и скрылся,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:37

2021-09-16T12:37

2021-09-16T12:37

происшествия

минусинск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Мужчина в Минусинске Красноярского края, разозлившись на подпевающую в такт музыке с телефона компанию молодых людей, избил до смерти одного из них и скрылся, сообщает региональное ГСУСК РФ .По его данным, в среду в следственные органы поступило сообщение о том, что в результате произошедшей драки на улице Тимирязева города Минусинска скончался 20-летний юноша. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, в вечернее время 15 сентября 2021 года 20-летний парень гулял по улице Тимирязева вместе со своей девушкой и компанией приятелей."Во время прогулки он слушал музыку, используя свой телефон, и подпевал песню. В определенный момент к потерпевшему подошел незнакомец и выразил недовольство его поведением. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник несколько раз руками ударил мужчину, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.В настоящее время идет розыск подозреваемого, выясняются все обстоятельства.

https://ria.ru/20210615/podrostok-1737148890.html

https://ria.ru/20210411/proisshestvie-1727767060.html

минусинск

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, минусинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия