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Житель Красноярского края забил до смерти прохожего из-за громкой музыки
Житель Красноярского края забил до смерти прохожего из-за громкой музыки - РИА Новости, 16.09.2021
Житель Красноярского края забил до смерти прохожего из-за громкой музыки
Мужчина в Минусинске Красноярского края, разозлившись на подпевающую в такт музыке с телефона компанию молодых людей, избил до смерти одного из них и скрылся,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:37
2021-09-16T12:37
происшествия
минусинск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Мужчина в Минусинске Красноярского края, разозлившись на подпевающую в такт музыке с телефона компанию молодых людей, избил до смерти одного из них и скрылся, сообщает региональное ГСУСК РФ .По его данным, в среду в следственные органы поступило сообщение о том, что в результате произошедшей драки на улице Тимирязева города Минусинска скончался 20-летний юноша. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, в вечернее время 15 сентября 2021 года 20-летний парень гулял по улице Тимирязева вместе со своей девушкой и компанией приятелей."Во время прогулки он слушал музыку, используя свой телефон, и подпевал песню. В определенный момент к потерпевшему подошел незнакомец и выразил недовольство его поведением. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник несколько раз руками ударил мужчину, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.В настоящее время идет розыск подозреваемого, выясняются все обстоятельства.
https://ria.ru/20210615/podrostok-1737148890.html
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происшествия, минусинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:37 16.09.2021
 
Житель Красноярского края забил до смерти прохожего из-за громкой музыки

Житель Красноярского края, недовольный музыкой, забил до смерти 20-летнего прохожего

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Мужчина в Минусинске Красноярского края, разозлившись на подпевающую в такт музыке с телефона компанию молодых людей, избил до смерти одного из них и скрылся, сообщает региональное ГСУСК РФ .
По его данным, в среду в следственные органы поступило сообщение о том, что в результате произошедшей драки на улице Тимирязева города Минусинска скончался 20-летний юноша. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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По версии следствия, в вечернее время 15 сентября 2021 года 20-летний парень гулял по улице Тимирязева вместе со своей девушкой и компанией приятелей.
"Во время прогулки он слушал музыку, используя свой телефон, и подпевал песню. В определенный момент к потерпевшему подошел незнакомец и выразил недовольство его поведением. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник несколько раз руками ударил мужчину, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
В настоящее время идет розыск подозреваемого, выясняются все обстоятельства.
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ПроисшествияМинусинскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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