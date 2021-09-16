https://ria.ru/20210916/irlandiya-1750252478.html

Ирландия возобновляет выдачу виз российским туристам

Ирландия возобновляет выдачу виз российским туристам - РИА Новости, 16.09.2021

Ирландия возобновляет выдачу виз российским туристам

Визовые центры Ирландии возобновили прием документов на краткосрочные визы в 11 городах России, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:52

2021-09-16T13:52

2021-09-16T13:52

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Визовые центры Ирландии возобновили прием документов на краткосрочные визы в 11 городах России, сообщает АТОР.Получить разрешение на въезд можно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове. Заявителям выдают краткосрочную визу категории С, которая дает возможность въезда в Ирландию с целью туризма.Отдельно указано, что по данной визе можно въехать и с целью изучения английского языка. Подача документов — только по предварительной записи.До пандемии Ирландия была нишевым направлением: тур туда обычно комбинировали с Великобританией, поэтому большинство россиян посещало страну по британской визе. Сейчас въезд по ней приостановлен.Туроператоры сомневаются, что Ирландия как самостоятельное направление будет востребована в России. Во-первых, страна не признает отечественные вакцины. Во-вторых, отправляет прибывших из РФ на двухнедельный карантин, который может быть сокращен после получения отрицательного результата ПЦР-теста через пять дней изоляции.

https://ria.ru/20210724/fotosessiya-1742194626.html

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